دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت الشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية (NXN)، عن توسيع محفظة الخدمات المقدَّمة عبر الشركاء، من خلال التعاون مع مزوّد خدمات الشحن السريع الرائد في جمهورية باكستان الإسلامية، تي سي أس إكسبريس الدولية (TCS Express World Wide)، بما يتيح خيارات شحن إضافية لمتعاملي الشبكة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبموجب هذه الخطوة، يمكن للمتعاملين اختيار خدمات TCS عند إنجاز شحناتهم إلى باكستان عبر فروع NXN، للاستفادة من حلولها في شحن الطرود والوثائق إضافة إلى خدماتها المتخصصة في نقل الوثائق الرسمية، وبذلك تُدمج خبرات مزوّد راسخ في الخدمات الموجَّهة إلى باكستان ضمن شبكة NXN الوطنية، بما يوفّر منفذًا إضافيًا وميسّرًا لخدمة شريحة واسعة من المتعاملين في الدولة.

وقال عبدالعزيز الحمادي، المدير العام للشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية (NXN): "يأتي توسيع الخدمات المتاحة عبر شبكة NXN في إطار نهجٍ تدريجي يهدف إلى تنظيم الوصول إلى الحلول اللوجستية المتخصصة عبر قنوات خدمة واضحة للمتعامل. ويسهم استقطاب مزوّدي خدمات إضافيين ضمن الشبكة في تعزيز كفاءة المنظومة اللوجستية، ويضع أمام الأفراد وقطاع الأعمال خيارات أوسع يمكن الاستفادة منها من خلال مسار خدمة واحد ومتكامل."

من جانبه، قال سيد طهرين شاه، المدير العام لشركة تي سي أس إكسبريس الدولية: "توفر هذه الشراكة مع NXN منفذًا جديدًا للمتعاملين في مختلف أنحاء دولة الإمارات للاستفادة من خدمات TCS الموجّهة إلى باكستان. ومن خلال ربط قدرات TCS بالانتشار الوطني لشبكة NXN، نهدف إلى إتاحة تجربة أكثر سهولة وموثوقية في إرسال الطرود والوثائق المهمة."

وتعكس هذه الخطوة توجه NXN نحو بناء منظومة خدمات قائمة على الشراكات، حيث يُسهم التعاون مع شركاء دوليين مثل TCS في تعزيز الوصول إلى الخدمات الأساسية العابرة للحدود للأفراد وقطاع الأعمال في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

