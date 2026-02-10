الشارقة، وقّعت الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، ومركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم الشراكة الأكاديمية والبحثية والتطبيقية بين الجانبين، بما يسهم في ترسيخ الابتكار المؤسسي، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز دور البحث العلمي في خدمة المجتمع ودعم مسارات التنمية المستدامة، وذلك في إطار الرؤية المشتركة للمؤسستين الرامية إلى توسيع نطاق التعاون المعرفي وتعزيز التكامل المؤسسي.

ووقّع مذكرة التفاهم كل من عمر الملا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في الشارقة لإدارة الأصول، والدكتور فراس حبّال، رئيس مركز باحثي الإمارات ونائب رئيس مجلس الأمناء، بحضور عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين، وذلك في مقر الشارقة لإدارة الأصول في إمارة الشارقة.

وقال عمر الملا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في الشارقة لإدارة الأصول: "تعكس هذه المذكرة التزام الشارقة لإدارة الأصول بتعزيز منظومة البحث العلمي، وترسيخ الشراكات المعرفية التي تسهم في تطوير الأداء المؤسسي ودعم الابتكار، وتحويل المعرفة إلى حلول عملية ذات أثر مستدام. ويُشكّل التعاون مع مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات إضافة نوعية لمسارات التنمية المستدامة، كما يسهم في بناء قدرات بحثية قادرة على دعم صُنّاع القرار وخدمة المجتمع، بما ينسجم مع توجهات إمارة الشارقة في ترسيخ الاقتصاد المعرفي، وتعزيز الابتكار، وتطوير منظومة البحث العلمي، ودعم مسارات التنمية الشاملة والمستدامة".

ومن جانبه، قال الدكتور فراس حبّال:"تمثل هذه الشراكة إطارًا استراتيجيًا لتعزيز البحث العلمي التطبيقي وتبادل المعرفة، وتمكين الباحثين والكوادر الأكاديمية، بما يسهم في إنتاج معرفة نوعية تدعم صُنّاع القرار، وترفع من تنافسية دولة الإمارات في المجالات البحثية والعلمية".

وتهدف هذه المذكرة إلى تمكين الكوادر البحثية والأكاديمية، وتطوير مهارات الباحثين والطلاب، وإطلاق برامج ومبادرات علمية ذات أثر إيجابي في خدمة المجتمع، إلى جانب تنفيذ مشاريع بحثية وتطبيقية مشتركة وفق خطط عمل متفق عليها بين الجانبين، وذلك في إطار تعاوني يتماشى مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم البحث العلمي والابتكار، والمساهمة في رفع التنافسية البحثية والعلمية للدولة.

ويؤكد هذا التعاون التوجه المشترك للطرفين نحو تعزيز التعاون في المجالات الأكاديمية والبحثية والعلمية والمهنية، وتبادل الخبرات والمعرفة، واعتبار البحث العلمي رافدًا أساسيًا للتنمية المستدامة، وترسيخ نموذج فعّال للشراكات المؤسسية القائمة على المعرفة، بما يسهم في تحقيق أثر طويل المدى على المستويين الوطني والمؤسسي.

نبذة عن شركة الشارقة لإدارة الأصول

تُعد شركة الشارقة لإدارة الأصول الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وتسعى إلى تحقيق رؤيتها الرامية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم الاقتصاد المستدام في الإمارة، من خلال الشراكة مع القطاعين العام والخاص، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز المسؤولية المجتمعية عبر الاستخدام الأمثل للموارد، بما يلبي احتياجات مجتمع إمارة الشارقة ويضمن له رفاهية مستدامة.

نبذة عن مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات

تأسس المركز عام 2019، ليصبح أول ممكن علمي متخصص يُعنى بدعم وتطوير البحث العلمي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. ويُعد أول جهة متخصصة في الدولة تُركز على فهرسة ونشر والترويج للأبحاث العلمية والملخصات والدراسات في مختلف المجالات العلمية.

ويعمل المركز في إطار التوجيهات الحكيمة لقيادة دولة الإمارات، مسهمًا في تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، التي تركز على بناء اقتصاد معرفي متنوع ومستدام تقوده الكفاءات الإماراتية.

-انتهى-

#بياناتشركات