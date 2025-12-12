الشارقة، الإمارات العربية المتحدة – افتتحت «السعودي الألماني الصحية» (Saudi German Health) اليوم عيادتها الجديدة في منطقة السيوح، والواقعة داخل «سيتي سنتر السيوح» في إمارة الشارقة، لتوفّر للعائلات إمكانية الوصول إلى خدمات رعاية صحية أساسية بسهولة ويسر، داخل واحدة من أسرع المجتمعات السكنية نمواً في الإمارة.

وجرت مراسم الافتتاح بحضور الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام هيئة الشارقة الرقمية، و الشيخ عبدالرحمن الشامسي، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية في «السعودي الألماني الصحية» في دولة الإمارات.

وتُعد العيادة المنشأة الطبية الوحيدة ضمن مجتمع السيوح السكني، حيث توفر خدمات متعددة التخصصات تشمل: طب الأسرة / الطب العام، طب الأطفال، أمراض النساء والتوليد، الأمراض الجلدية، طب الأسنان، وغيرها. كما تم تصميم العيادة لخدمة الاحتياجات الصحية اليومية للسكان مثل الاستشارات الطبية الروتينية، صحة الأطفال، صحة المرأة، التطعيمات، الخدمات الجلدية والتجميلية، والعناية بالأسنان، إضافة إلى متابعة الأمراض المزمنة، دون حاجة السكان لقطع مسافات طويلة للحصول على الرعاية المناسبة.

وتعمل العيادة بساعات عمل ممتدة في الفترة المسائية، مع توفير خيارات حجز رقمية سلسة، بالإضافة إلى قنوات تحويل مباشر إلى مستشفى السعودي الألماني الشارقة ومستشفى السعودي الألماني عجمان لإجراء الفحوصات التشخيصية المتقدمة، وللحصول على الرعاية التخصصية وخدمات الطوارئ.

وقال الدكتور أحمد عيسى، الرئيس التنفيذي لمجموعة «السعودي الألماني الصحية» في الإمارات:

«يشكل افتتاح عيادة السيوح خطوة مهمة في تقريب الرعاية الصحية عالية الجودة من العائلات التي تحتاج إليها. فالمجتمعات اليوم تتطلع إلى خدمات طبية موثوقة ومتاحة داخل أحيائها، بدلاً من قطع مسافات طويلة للحصول عليها. ويسعدنا دعم مجتمع السيوح والمناطق المحيطة من خلال توفير رعاية السعودي الألماني الموثوقة على مقربة من منازلهم.»

وعقب الافتتاح الرسمي، نظّمت «السعودي الألماني الصحية» فعالية عائلية شملت أنشطة توعوية لصحة الأطفال، ومحطات للفحوصات الوقائية، إلى جانب إتاحة الفرصة للسكان للقاء أطباء العيادة والتعرّف إلى الخدمات المقدّمة.

تُعد «السعودي الألماني الصحية» (Saudi German Health) من أكبر مزوّدي الرعاية الصحية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمتلك شبكة متنامية من المستشفيات والعيادات في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، وغيرها من الدول. وانطلاقاً من التزامها العميق بتقديم الرعاية الإنسانية، تتبنّى المجموعة شعار «نرعاكم كأهالينا»، وتواصل توفير رعاية صحية محورها المريض، وتعزيز التميّز الطبي، وبناء شراكات عالمية تسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية في المنطقة.

