أتلانتا، جورجيا، أبرمت الخطوط السعودية اتفاقية الرمز المشترك مع خطوط دلتا الجوية لتعزيز التعاون القائم بين شركتي الطيران، وتوسيع نطاق الخيارات المتاحة لضيوف السعودية الراغبين بالسفر بين أمريكا الشمالية ومنطقة الشرق الأوسط.

وبموجب الاتفاقية ستوفر "السعودية" لضيوفها 12 وجهة جديدة في الولايات المتحدة، إلى جانب مراكز شركة دلتا في مطاري جون كينيدي ولوس أنجلوس الدولي بينما تتيح خطوط دلتا الجوية لعملائها إمكانية الوصول إلى تسع وجهات في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مدينتيّ جدة والرياض، كما سيحظى الضيوف بخدمات مميزة أثناء السفر بين وجهات الطرفين، مما يسهم في خدمة قطاع السياحة والأعمال.

وسيستمر عضوا تحالف سكاي تيم بتوفير إمكانية جمع واستبدال الأميال خلال رحلاتهما الجوية في إطار برنامج "الفرسان" بينما يستفيد حاملو عضوية سكاي تيم إيليت بلس من خدمات سكاي بريوريتي المميزة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أرفيد فون زور موهلين، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى السعودية: "يعكس توقيع اتفاقية الرمز المشترك مع خطوط دلتا الجوية التزام "السعودية" بتوسيع شبكة رحلاتها، بهدف توفير تجارب سفر سلسة وتعزيز نطاق وصولها العالمي، كما ستساهم هذه الخطوة في توسيع خيارات السفر لضيوف الناقل الوطني، بما يسهم في تعزيز قطاع السياحة المحلي، ويفتح الباب لاستكشاف وجهات الجذب المتنوعة في المملكة أمام الزوار من مختلف أنحاء العالم".

وأضاف: "يمهد التعاون بين الشركتين العريقتين الطريق إلى تعزيز العمل المشترك بين المملكة والولايات المتحدة، مما يفتح آفاقاً جديدة في المجالات التجارية والسياحية، ونتطلع إلى تعزيز التعاون بين الشركتين واستكشاف المزيد من الفرص المتاحة".

ومن جانبه، قال بيري كانتاروتي، نائب الرئيس الأول للتحالفات لدى خطوط دلتا الجوية: "تعد جدة محورًا لـ"السعودية"، وكونها مركزًا جوهرياً يربط مسافري دلتا بوجهات عديدة ضمن إحدى أهم المناطق الاقتصادية في العالم، وإن تعزيز شراكتنا مع "السعودية" هو استجابة للطلب المتزايد على خيارات السفر والوجهات بين منطقة الخليج وأمريكا الشمالية".

نبذة عن السعودية:

"السعودية" (الخطوط السعودية) هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية. تأسست في عام 1945، وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

استثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، والذي يطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 28 وجهة داخلية.

الخطوط السعودية عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م

وقد نالت الخطوط السعودية مؤخرًا جائزة "أفضل شركة طيران عالمية لعام 2024" للعام الثالث على التوالي من APEX. كما ارتقت الخطوط السعودية 11 مرتبة في تصنيف شركات الطيران العالمية لعام 2023 حسب تصنيف Skytrax، وتعد من أفضل عشر شركات طيران في العالم انضباطا في مواعيد رحلاتها وفق تقرير موقع Cirium. لمزيد من المعلومات حول الخطوط السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.saudia.com

نبذة عن دلتا:

دلتا هي شركة الطيران الأكثر حصولاً على الجوائز في أمريكا بفضل تفاني وشغف واحترافية موظفيها. بالإضافة إلى الجوائز من J.D. Power وCirium، تم الاعتراف بدلتا كأفضل شركة طيران أمريكية من قبل صحيفة وول ستريت جورنال؛ ومن بين أكثر الشركات ابتكارًا وفقًا لمجلة Fast Company؛ وأفضل شركة طيران في العالم وإحدى أفضل 100 شركة للعمل بها وفقًا لمجلة Fortune؛ وكواحدة من أفضل أماكن العمل وفقًا لموقع Glassdoor. بالإضافة إلى ذلك، تم تسمية دلتا ضمن قائمة Civic 50 من قبل Points of Light للسنوات السبع الماضية كواحدة من أكثر الشركات اهتمامًا بالمجتمع في الولايات المتحدة.

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