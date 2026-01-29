اتخذت السعودية الأكاديمية خطوة مهمة نحو أن تصبح مركز تدريب معتمد من شركة ليوناردو للمروحيات في الشرق الأوسط، وذلك من خلال شراكة استراتيجية مع ليوناردو للمروحيات، تمثل بداية مسار اعتماد عالمي منظم يسهم في تعزيز قدرات تدريب الطيران في المنطقة.

ويُعد هذا الإنجاز محطة إقليمية بارزة تعكس التزام الأكاديمية بتقديم تدريب عالمي المستوى في مجال طيران المروحيات، وفق أعلى المعايير الدولية المعتمدة في أكاديميات ليوناردو العالمية.

وترتكز هذه الشراكة على اتفاقية رسمية تُطلق عملية تأهيل مرحلية، يتم من خلالها مواءمة أنظمة التدريب والبنية التحتية وأساليب التنفيذ في الأكاديمية مع متطلبات مراكز التدريب المعتمدة لدى ليوناردو. ويتم تنفيذ البرامج التدريبية تحت إشراف الجهات التنظيمية المختصة، بما يضمن الالتزام الكامل بالأنظمة المحلية والدولية للطيران.

وتُقدَّم البرامج التدريبية وفق مناهج موحدة ومعتمدة من ليوناردو، وباستخدام تقنيات تدريب متقدمة وأساليب تعليم حديثة، وبقيادة مدربين معتمدين من ليوناردو، بما يضمن جودة عالية وتوافقًا مع المعايير العالمية.

وتسهم هذه المبادرة في تطوير التدريب المتخصص في مجال الطيران العمودي بالمنطقة، من خلال دعم تنمية الكفاءات الوطنية، ورفع جاهزية القوى العاملة، وتعزيز نقل المعرفة، وتحسين معايير السلامة والتميز التشغيلي في قطاع الطيران.

كما تعكس هذه الخطوة دعم الأكاديمية للأهداف الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تطوير قطاعي الطيران والخدمات اللوجستية، وتوطين الخبرات العالمية، والارتقاء بالقدرات المهنية وفق أفضل الممارسات الدولية.

ومن خلال هذا التعاون، تؤكد السعودية الأكاديمية التزامها بتقديم برامج تدريب معتمدة دوليًا، تلبي المتطلبات التنظيمية المحلية والعالمية، وتضع نفسها على المسار الصحيح لتكون مركزًا إقليميًا رائدًا لتدريب طيران المروحيات في الشرق الأوسط.

