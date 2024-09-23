المعامير، مملكة البحرين: أعلنت شركة الزياني للسيارات، الموزع الحصري لـ"إم جي" موتور في مملكة البحرين، عن افتتاح مركز جديد للصيانة لسيارات "إم جي" في منطقة سترة الصناعية وذلك التزامًا من الشركة بتوفير خدمة مُتميزة استثنائية للعملاء واستجابةً للطلب المتزايد على هذه العلامة التجارية الرائدة في المملكة.

يمتد هذا المركز النوعي على مساحة 4,127 متر مربع، وتم تزويده بأحدث المُعدات التكنولوجية في مجال صيانة السيارات بما يتماشى مع حرص الشركة على الجودة وسرعة الخدمة. ويتضمن المركز 16 منصة عمل لضمان خدمة فعالة وفي الوقت المناسب لموديلات إم جي المختلفة.

وفي هذا الصدد، قال السيد راشد زايد الزياني، العضو المنتدب لشركة الزياني للسيارات: "إن مركز الخدمة المخصص لمركبات إم جي يعكس النمو المستمر والشعبية المتزايدة لهذه العلامة التجارية العريقة في مملكة البحرين. نحن ملتزمون بتقديم أعلى مستوى من الخدمة والدعم لعملائنا، وسيتيح لنا هذا المركز تلبية احتياجاتهم بشكل أكثر فعالية."

وأضاف الزياني: "إن هذا المركز ليس مجرد نقطة خدمة، بل هو تجسيد لرؤيتنا في تعزيز تجربة العملاء. نهدف إلى تقديم تجربة شاملة تتجاوز توقعات العملاء، بدءاً من عملية استقبال المركبات، وصولاً إلى تقديم خدمات الصيانة والدعم الفني المتخصص."

وفي ختام حديثه، أكد الزياني على أهمية بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء، قائلاً: "إن رضا العملاء هو أولويتنا القصوى، وسنعمل جاهدين على ضمان أن يشعر كل عميل بأنه محل تقدير واهتمام. نحن متحمسون لفتح أبواب هذا المركز الجديد ونتطلع إلى خدمة عملائنا الكرام بأفضل شكل ممكن."

حول شركة الزياني للسيارات:

حافظت شركة الزياني للسيارات على مكانتها كاسمٍ موثوق به في قطاع السيارات لأكثر من ثلاثة عقود، مدفوعة بالالتزام بالتميز والشغف بتقديم منتجات وخدمات استثنائية. تأسست شركتنا في عام 1994، وقد اكتسبت عبر السنوات سمعة طيبة في تقديم مركبات وحلول عالية الجودة للعملاء الباحثين عن مركبات تجارية أو للاستخدام الشخصي. ومع حرصنا على تحقيق التقدم والتحسين المستمر، نسعى باستمرار إلى تلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء الكرام، مع الحفاظ على رؤيتنا التأسيسية. كما نلتزم في شركة الزياني للسيارات ببناء علاقات طويلة الأمد مع عملائنا من خلال تقديم حلول موثوقة وفعالة ومرتكزة على العملاء تلبي أعلى معايير الجودة والموثوقية.

نبذة حول ’إم جي‘ (MG):

’إم جي‘ (MG) علامة تجارية بريطانية ضمن قطاع السيارات تم تأسيسها في العام 1924 وهي معروفة بطرازاتها التاريخية، وفازت بالعديد من الجوائز وحقّقت الكثير من الإنجازات على مدى الـ97 سنة الماضية. ولقد تم إنشاء الشركة من قِبَل ويليام موريس وسيسيل كيمبرز ولديها أحد أقدم نوادي السيارات ضمن قطاع السيارات. تشتهر العلامة التجارية بشكل أساسي من خلال سياراتها الرياضية المكشوفة من مقعدين، ولقد أنتجت أيضاً سيارات صالون وكوبيه. ومنذ استحواذها على ’إم جي‘، فتحت ’سايك موتور‘ (SAIC MOTOR)، الشركة المدرَجة ضمن لائحة أول 500 شركة دولية (Global Top 500)، فصلاً جديداً لهذه العلامة التجارية البريطانية الأيقونية. وتحظى ’إم جي‘ بموقع متقدّم في مجال طرح تقنيات مبتكَرة ومركبات طاقة جديدة لصالح عملاء السيارات.

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