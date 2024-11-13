استشارات آلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر إرشادات مالية مختصة وبأسعار معقولة مع دعم الذكاء الاصطناعي.

توفر إرشادات مالية مختصة وبأسعار معقولة مع دعم الذكاء الاصطناعي. رؤى شاملة وأدوات اجتماعية تقدم بيانات في الوقت الفعلي ، وتداول اجتماعي والتداول بالنسخ ، مما يشجع التعلم المجتمعي والتعاون بين المستثمرين.

تقدم بيانات في الوقت الفعلي ، وتداول اجتماعي والتداول بالنسخ ، مما يشجع التعلم المجتمعي والتعاون بين المستثمرين. مستوى رائد من الأمان والملكية لضمان خصوصية المستثمرين والتحكم الكامل في أصولهم ، مما يوفر بيئة آمنة للتداول.

دبي ، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الرمز ش.م.ع. (ALRAMZ:UH) ، المزود الرائد للخدمات المالیة في دولة الإمارات العربیة المتحدة ، عن إطلاق منصة تداول مميزة ، مصممة بناءاً على التزام الشركة التام بالشمول المالي وتمكين المستثمرين. يُمثِّل التطبيق تحولاً في مشهد التداول ، حيث يركز على الاستثمار المتاح ، الموجه بالمعلومات ، والمسؤول للمستخدمين بمختلف مستويات الخبرة.

مدفوعًا برسالة تمكين المستثمرين الأفراد، يوفر تطبيق "الرمز" الجديد وصولاً سلسًا إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مدعومًا ببيانات لحظية ورؤى متقدمة. يضم التطبيق مجموعة مبتكرة من الأدوات، بما في ذلك التداول الاجتماعي، التداول بالنسخ، والاستشارات الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. تم تصميم هذه الأدوات بشكل استراتيجي لتنمية مجتمع استثماري تعاوني يمكن فيه تبادل المعرفة المالية وتعزيز مهارات اتخاذ القرارات.

المميزات والأهداف الرئيسية لتطبيق الرمز:

مستشار آلي مدعوم بالذكاء الاصطناعي : توفر هذه الأداة المتقدمة إرشادات شخصية تتوافق مع الأهداف المالية لكل مستخدم. كما تعمل على تمكين إدارة الأصول للجميع، مما يتيح توافر استشارات متقدمة دون التكاليف الباهظة التي ترتبط عادةً بالخدمات الاستشارية التقليدية. ويمكن للمستخدمين استكشاف رؤى بشأن الشركات المدرجة وبناء محافظ مخصصة، والاستفادة من أدوات مالية احترافية.

: توفر هذه الأداة المتقدمة إرشادات شخصية تتوافق مع الأهداف المالية لكل مستخدم. كما تعمل على تمكين إدارة الأصول للجميع، مما يتيح توافر استشارات متقدمة دون التكاليف الباهظة التي ترتبط عادةً بالخدمات الاستشارية التقليدية. ويمكن للمستخدمين استكشاف رؤى بشأن الشركات المدرجة وبناء محافظ مخصصة، والاستفادة من أدوات مالية احترافية. رؤى استثمارية شاملة : يقدم التطبيق تحليلات متكاملة مع بيانات أساسية وفنية مفصلة، وتحديثات إخبارية في الوقت الفعلي، وأدوات تحليلية متقدمة، بما يدعم اتخاذ قرارات مدروسة ويوفر وصولاً إلى الموارد التحليلية التي تعزز الاستثمار الاستراتيجي.

: يقدم التطبيق تحليلات متكاملة مع بيانات أساسية وفنية مفصلة، وتحديثات إخبارية في الوقت الفعلي، وأدوات تحليلية متقدمة، بما يدعم اتخاذ قرارات مدروسة ويوفر وصولاً إلى الموارد التحليلية التي تعزز الاستثمار الاستراتيجي. شمول وتثقيف مالي : تعمل شركة الرمز من خلال أدوات مبتكرة مثل المنتدى الاجتماعي ونسخ التداول، على تعزيز فرص التعلم لجميع المستثمرين، حيث يتيح المنتدى الاجتماعي للمستخدمين مشاركة أفكارهم ومناقشة اتجاهات السوق، بينما تتيح أداة نسخ التداول للمستخدمين متابعة وتكرار استراتيجيات المستثمرين المتمرسين، مما يوفر لهم الشفافية ويتيح لهم التعلم من خلال الخبرات التي يتم مشاركتها.

: تعمل شركة الرمز من خلال أدوات مبتكرة مثل المنتدى الاجتماعي ونسخ التداول، على تعزيز فرص التعلم لجميع المستثمرين، حيث يتيح المنتدى الاجتماعي للمستخدمين مشاركة أفكارهم ومناقشة اتجاهات السوق، بينما تتيح أداة نسخ التداول للمستخدمين متابعة وتكرار استراتيجيات المستثمرين المتمرسين، مما يوفر لهم الشفافية ويتيح لهم التعلم من خلال الخبرات التي يتم مشاركتها. الوصول إلى الأسواق العالمية والمحلية: يتيح التطبيق للمستخدمين الوصول إلى أسواق الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والأسواق الإقليمية، فضلاً عن إمكانية المشاركة في الاكتتابات العامة. ويضمن نهج شركة الرمز القائم على تحقيق الأهداف أن يتمكن جميع المستخدمين من الوصول إلى فرص قيّمة دون أي حواجز غير ضرورية.

علق محمد المرتضى الدندشي، المدیر العام للمجموعة في شركة الرمز على طرح هذا التطبيق قائلاً: " نهدف إلى جعل الاستثمار شاملاً ومتاحاً للجميع ، مما يمكّن المستثمرين من التعامل مع عالم المال والاستثمار بثقة. ويجسد تطبيق الرمز رؤيتنا للشمول المالي ، إذ أنه يوفر الأدوات والموارد الأساسية التي تمكن المستخدمين من تحقيق أهدافهم المالية ، بغض النظر عن مستوى خبراتهم المالية".

الآفاق المستقبلية: تلتزم شركة الرمز بتحسين المنصة بشكل مستمر لتلبية الاحتياجات المتطورة للمستثمرين. وتخطط الشركة لإطلاق برنامج مكافآت في المستقبل القريب، يهدف إلى إثراء تجربة الاستثمار ويوفر للمستخدمين فوائد ملموسة أثناء تفاعلهم مع المنصة واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

نبذة عن مجموعة الرمز

تأسست شركة الرمز في العام 1998، وهي شركة مساهمة عامة مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة مدرجة في سوق دبي المالي وتخضع لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية وكذلك سلطة دبي للخدمات المالية. تقدم الرمز مجموعة واسعة من الخدمات التي تشمل إدارة الأصول وتمويل الشركات والوساطة المالية والتداول بالهامش وصناعة السوق وتوفير السيولة وإدارة الطرح العام والأبحاث المالية.

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