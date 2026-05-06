أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : تتقدم بريسايت،الشركة الرائدة عالمياً في الذكاء الاصطناعي التطبيقي للأنظمة، بالتهنئة إلى رئيسها التنفيذي، توماس براموتيدهام، بمناسبة حصوله على وسام «دوستيك» من الدرجة الثانية، أحد أرفع الأوسمة الوطنية في جمهورية كازاخستان. وقد قام الرئيس قاسم جومارت توكاييف بتقليده الوسام تقديراً لإسهامه في مسيرة التحول الرقمي في البلاد، وتعزيز التعاون بين كازاخستان ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ويسلط هذا التكريم الضوء على الشراكة المتنامية لبريسايت في كازاخستان ودورها في دعم نشر أنظمة المعلومات والاستعلام الوطنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في البلاد. ويشمل ذلك مساهمتها في إطلاق أول حاسوب فائق وطني في آسيا الوسطى، ونشر منصة «المدينة الذكية - أستانا».

وخلال مراسم تقليد الوسام، أشار الرئيس توكاييف إلى المستوى المتقدم من التعاون مع بريسايت ودولة الإمارات، معرباً عن تقديره لمساهمتهما في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي في كازاخستان. كما سلط الضوء على فرص توسيع نطاق التعاون عبر المزيد من المبادرات العملية المتوافقة مع الأولويات الوطنية.

وتطلعاً إلى المستقبل، جدد توماس براموتيدهام التزام بريسايت بدعم طموحات كازاخستان المستقبلية في مجال البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك المشاركة في مبادرة «داتا سنتر فالي» في كازاخستان، التي تهدف إلى بناء منظومة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والقدرات الحاسوبية والخدمات الرقمية.

كما تطرق الحديث إلى تطور مبادرات المدن الذكية. وسلط الرئيس توكاييف الضوء على أثر منصة أستانا في تعزيز السلامة العامة وجودة الحياة، وأعرب عن دعمه لتوسيع نطاق نُهج مماثلة لتشمل مدينة ألماتي.

وبهذه المناسبة، قال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لبريسايت: «أشعر بامتنان عميق لتلقي هذا التكريم الرفيع، وأتقدم بخالص الشكر إلى الرئيس قاسم جومارت توكاييف على هذا التقدير الذي يُجسّد العمل الجاد والابتكار الذي أظهرته فرق بريسايت في كازاخستان والإمارات العربية المتحدة، ويُؤكد على القيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة لحكومتي كازاخستان والإمارات العربية المتحدة اللتين أصبح هذا التعاون بين البلدين ممكنًا بفضل توجيهاتهما المستمرة، فالعمل الذي أنجزناه في كازاخستان، بدءاً من منصة «المدينة الذكية - أستانا» وصولاً إلى أول حاسوب فائق وطني في البلاد، يثبت أن الذكاء التطبيقي قادر على إحداث تغيير ملموس وقابل للقياس. أنا فخور بما حققناه، وأتطلع إلى توسيع نطاق هذا التعاون، بما في ذلك من خلال مشاريع مثل «داتا سنتر فالي» وتطبيق حلول المدن الذكية في مدينة ألماتي».

وجدير بالذكر أن هذا الوسام يعكس استمرار التعاون بين كازاخستان ودولة الإمارات في دفع عجلة التنمية الرقمية، مع دعم بريسايت لتنفيذ مبادرات تتماشى مع أولويات كازاخستان طويلة الأمد.

نبذة عن بريسايت

شركة بريسايت هي شركة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تملك أغلبية أسهمها شركة G42 التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التطبيقي للأنظمة الذكية.

تعمل بريسايت في قطاعات البنية التحتية، ورأس المال، والأنظمة المجتمعية، حيث تقوم ببناء ونشر منصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تدمج المعلومات التشغيلية في بيئات معقدة على المستويين الوطني والمؤسسي. وتعمل أنظمتها ضمن أطر عمل آمنة ومنظمة، مما يضمن المرونة، والمساءلة، والأداء طويل الأجل.

الذكاء. مطبق.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني media@presight.ai

-انتهى-

#بياناتشركات