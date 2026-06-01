مسقط، سلطنة عُمان : افتتحتْ الدولية للمعدات الثقيلة، الذراع المُتخصِّصة في حلول المعدات والآليات لمؤسسة الزبير، وبالتعاون مع شركة سيارتي، الرائدة في قطاع التنقل، فرعهما المشترك الجديد في منطقة الدقم؛ برعاية سعادة الشيخ بدر بن ناصر الفارسي والي الدقم، وبحضور عدد من المسؤولين وممثلي القطاعين العام والخاص، إلى جانب نُخبة من الشركاء وأصحاب العلاقة.

ويُشكِّل هذا الافتتاح خطوةً نوعيةً تعزِّز مسيرة التوسع والتطوُّر لكلا الشركتين، ويعكس التزامهما المشترك بتعزيز حضورهما في أنحاء سلطنة عُمان. ويتموضَع الفرع الجديد في موقع إستراتيجي بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم -إحدى أبرز وأسرع المناطق الاقتصادية والصناعية نموًّا في السلطنة- مُتمتعًا بمكانة تتيح تلبية الطلب المتزايد على حلول موثوقة في مجال المركبات والمعدات الثقيلة، إلى جانب تعزيز سهولة الوصول ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء.

وتعليقًا على ذلك، قال سهراب حسنين المدير العام للشركة الدولية للمعدات الثقيلة وسيارتي: "يُمثل افتتاح فرعنا المشترك في الدقم أكثر من مجرد توُّسع في الحضور الجغرافي؛ إنَّه انعكاس لالتزامنا المتواصل بالاستثمار في المناطق التي تلعب دورًا فاعلاً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان. فلقد برزت الدقم كوجهة إستراتيجية تتمتع بإمكانات نمو كبيرة في قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية والإنشاءات والبُنى التحتية؛ مما يسهم في توفير فرص واعدة للشركات والمجتمعات على حدٍّ سواء. ومع استمرار تطور احتياجات العملاء، يُصبح من الضروري تعزيز سهولة الوصول، وضمان توفير حلول مناسبة ومنتجات عالية الجودة ودعم فني موثوق".

وتابع قائلا: "إننا في الدولية للمعدات الثقيلة لا يقتصر تركيزنا على تقديم المنتجات والخدمات فحسب، بل نسعى لبناء علاقات طويلة المدى تُحقق قيمة مضافة وتدعم طموحات عملائنا في مختلف مراحل نموهم. ومن خلال هذا التعاون مع "سيارتي"، نجمع بين نقاط قوة تتكامل لتقدِّم تجربة سلسة للعملاء، وتعزِّز قدرتنا على خدمة سوق يشهد نموًّا متسارعًا. ونتطلع للإسهام في تنمية المنطقة، ودعم مسيرة التنمية المستدامة في سلطنة عُمان عبر حلول تُعزز الكفاءة التشغيلية وتحقق التقدم المستدام".

ومع تسارع وتيرة التنمية في المنطقة، وتنامي قدرتها على استقطاب الاستثمارات الكبرى ومشاريع البُنى الأساسية والتطوير الصناعي، تبرز الحاجة لحلول وخدمات متخصصة تواكب هذا النمو وتدعم متطلبات المرحلة المقبلة. وفي خضم ذلك، ستقدِّم الشركتان مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المُصمَّمة لتلبية احتياجات الشركات والمقاولين ومشغلي أساطيل النقل والعملاء من الأفراد، مدعومةً بحزمة متكاملة من خدمات ما بعد البيع والحلول المبتكرة التي تعزز تجربة العملاء وتلبي متطلباتهم المتنوعة.

كما يُشكِّل الفرع الجديد امتدادًا لنهج الشركتين القائم على القرب من العملاء، وتعزيز التواصل المباشر معهم، وبناء روابط راسخة مع مختلف القطاعات والمجتمعات التي تخدمانها، فمن خلال التوسع في أسواق النمو الرئيسية، تُواصل الدولية للمعدات الثقيلة وسيارتي مواءمة عملياتهما مع الطموحات الاقتصادية الوطنية، وتطوير القطاعات الإستراتيجية التي تسهم في رسم ملامح مستقبل هذا الوطن.

ويُؤكِّد هذا الافتتاح ثقة الشركتين بمستقبل الدقم وفرصها الاستثمارية المتنامية، وطموحهما المشترك لتعزيز حضورهما في واحدة من أكثر المناطق الاقتصادية حيويةً ونموًّا؛ فمع تعزيز سهولة الوصول ورفع كفاءة الخدمات، من المتوقع أن يلعب الفرع الجديد دورًا مهمًّا في دعم العملاء، إلى جانب الإسهام في مواصلة تطوير المنظومة الصناعية والاقتصادية في سلطنة عُمان.

