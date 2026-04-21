المشروع متعدد الاستخدامات ومؤجّر بالكامل لجهات ومؤسسات أبرزها مصدر وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ويجسّد قوة اقتصاد المعرفة والابتكار في دولة الإمارات

الصفقة تدعم مكانة مدينة مصدر مركزاً عالمياً رائداً في قطاعات الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والتجارة المستدامة

أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة الدار وشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، شركة الاستثمار السيادي في إمارة أبوظبي، استحواذهما على مشروع "ذا لينك" في مدينة مصدر، في صفقة بلغت قيمتها 654 مليون درهم.

وتأتي هذه الصفقة من خلال مشروعهما المشترك الذي تأسَّس عام 2024، لتمثل إضافة نوعية تساهم في توسيع محفظتهما الاستثمارية من الأصول العقارية عالية الجودة والمتميزة بعوائد مجزية ومستقرة ومستدامة، وذلك ضمن أحد أكثر مشاريع التطوير الحضري المستدام تقدماً في المنطقة. كما يؤكد هذا الاستحواذ تنامي زخم الاستثمارات في منظومة العقارات والابتكار في أبوظبي، مدفوعاً بالطلب القوي من المؤسسات، والثقة طويلة الأمد في الركائز الراسخة للمنظومة الاقتصادية في أبوظبي.

يمتدُّ مشروع "ذا لينك" على مساحة إجمالية تبلغ نحو 32 ألف متر مربع من المساحات القابلة للتأجير، موزَّعة على خمسة مبانٍ، وهو مؤجّر بالكامل لمؤسسات وجهات عالمية رائدة ترسم ملامح قطاعات المستقبل، بما في ذلك شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي. ويضمُّ المشروع مساحات مكتبية من "الفئة الأولى" حاصلة على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (لييد) من الفئة البلاتينية، ومبنى رئيسي يتمتع بالكفاءة اللازمة لتحقيق انبعاثات صفرية، إلى جانب قاعة متعددة الاستخدامات، ومرافق سكنية، ما يعزز قيمته كأصل استثماري نوعي ضمن بيئة حضرية متكاملة وعالية الجودة.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة: "يجسِّد هذا الاستحواذ ثقتنا الراسخة في مسيرة النمو المستدام في إمارة أبوظبي، وصلابة ومرونة اقتصادها القائم على الابتكار. ومن خلال شراكتنا مع الدار، نعمل على توسيع أصولنا عالية الجودة ضمن مدينة مصدر، بوصفها منصة عالمية رائدة في قطاعات الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والبحث المتقدم. وتعكس هذه الاستثمارات النهج الاستثماري المنضبط والمدروس لدى مبادلة، حيث نركز على تطوير بنية تحتية مستدامة لتحقيق عوائد قوية ومجزية، ودعم طموحات دولة الإمارات نحو تحقيق الحياد المناخي، وتعزيز المرونة الاقتصادية طويلة الأمد".

من جهته، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: "يمثِّل الاستحواذ على مشروع "ذا لينك" محطة بارزة أخرى في مسيرة شراكتنا الاستراتيجية مع مبادلة، ويعكس قناعتنا المشتركة بركائز النمو طويلة الأمد لسوق أبوظبي العقاري. ويعزز هذا الأصل عالي الجودة والمؤجّر بالكامل، مرونة محفظتنا الاستثمارية وحجمها، كما يعمّق حضورنا في أحد أبرز مشاريع التطوير الحضري المستدام عالمياً، والمتمحور حول الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة والبحث العلمي".

وقال أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر: "يُعدُّ مشروع "ذا لينك" إضافة نوعية للمنظومة المتقدمة في مدينة مصدر، ويبرهن على قدرة التنمية المستدامة في تحفيز النمو الاقتصادي ودعم قطاعات المستقبل. ومنذ تأسيس مدينة مصدر قبل أكثر من عقدين، ما تزال هذه الرؤية تتقدم بثبات نحو المستقبل، ونحن فخورون بإنجاز هذا المشروع المتميز الذي يعزز مكانة أبوظبي مركزاً رائداً للابتكار، ويدعم طموحات دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي".

تُعدُّ مدينة مصدر في أبوظبي وجهة رائدة للتكنولوجيا المتقدمة والبحث العلمي، وتوفر منظومة متكاملة تستقطب أبرز المؤسسات والكفاءات العالمية. ويعكس تصنيفها كأسرع المناطق الحرة نمواً في دولة الإمارات؛ حجم الطلب المتنامي والثقة الراسخة من المستثمرين، ويعزز تأثيرها العالمي في قطاع التطوير الحضري المستدام والابتكار في منظومة الأعمال.

ومن شأن هذه الصفقة أن توسع نطاق المشروع المشترك بين الدار ومبادلة ضمن مدينة مصدر، امتداداً لسلسلة من الاستحواذات الاستراتيجية الناجحة، وتماشياً مع استراتيجية طويلة الأمد تستهدف بناء وتوسيع محفظة أصول مرنة وقادرة على تحقيق عوائد مستقرة ومجزية، بما يدعم تحقيق الأولويات الوطنية لدولة الإمارات.

نُبذة عن الدار

تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 60 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 49 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات".

نبذة حول شركة مبادلة للاستثمار:

شركة مبادلة للاستثمار هي شركة استثمار سيادي، تدير محفظة أعمال عالمية، وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي.

تتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 1,414 مليار درهم إماراتي )385 مليار دولار أمريكي( على 6 قارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول، وتوظّف خبرتها المتميزة في مختلف القطاعات وكذلك شراكاتها العالمية طويلة الأمد، لتحقيق الأرباح والمساهمة في عملية النمو المستدام، دعماً لجهود بناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي.

نبذة عن مدينة مصدر

تعد مدينة مصدر أحد المجتمعات الحضرية الرائدة المستدامة، ومركزاً للأعمال والتكنولوجيا وفق أعلى المستويات العالمية، ونموذجاً لمدن المستقبل الخضراء الراغبة في المساهمة في جهود التصدي لحل مشكلة التغير المناخي. تضم المدينة واحدة من أكبر مجموعات المباني الحاصلة على التصنيف البلاتيني بنظام ليد "LEED" في العالم، بما يعكس التزامها بإنشاء نوع جديد من المدن، وطريقة جديدة للعمل والعيش، فضلاً عن مستقبل أكثر استدامة للجميع.

تحتضن المنطقة الحرة في مدينة مصدر مجموعة متنوعة ومبتكرة وطموحة من الشركات والمؤسسات التي تصل إلى أكثر من 2000 مؤسسة تستفيد من منظومة دعم الأعمال الشاملة في المدينة. وتشمل قائمة المستأجرين نخبة من المؤسسات العالمية المرموقة، مثل "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة" (آيرينا)، ووكالة الإمارات للفضاء، والمقرات الإقليمية لكل من "سيمنز للطاقة" ومجموعة(G42) للرعاية الصحية، ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة بالإضافة إلى العديد من الشركات ضمن قائمة "فورتشن 500"، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي. كما تحتضن المنطقة الحرة في مدينة مصدر المستثمر الاستثماري الوحيد في المنطقة الذي يركز على التكنولوجيا النظيفة، The Catalyst، وهو مشروع مشترك بين مدينة مصدر وشركة بريتيش بتروليوم.

