يضم المول بحلّته الجديدة 149 متجراً، من بينها أكثر من 58 علامة جديدة في قطاعات التجزئة والمطاعم والترفيه.

يرحّب المول بأول متجر لأبل ستور في المدينة، وبمتجر إيكيا الوحيد في العين، إلى جانب علامات عالمية مثل شانيل ولولو ليمون أثليتيكا وليم.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الدار اليوم عن استكمال أعمال إعادة تطوير الجيمي مول، المركز التجاري الذي خدم مجتمع مدينة العين لأكثر من 23 عاماً. ويجسّد هذا التحول التزام الدار بإعادة الاستثمار في الأصول العريقة، ورسم ملامح مستقبل قطاع التجزئة في مختلف مدن وإمارات الدولة.

ويأتي المشروع ضمن استراتيجية الدار الاستثمارية بقيمة مليار درهم لتعزيز محفظتها الرئيسية من مراكز التسوّق، والتي شملت أيضاً إعادة تطوير ياس مول في أبوظبي والحمرا مول في رأس الخيمة. ويمتد الجيمي مول الآن على مساحة تقارب 92 ألف متر مربع، ويضم 149 متجراً، من بينها أكثر من 58 علامة جديدة في قطاعات التجزئة والمطاعم والترفيه. ويقدّم التطوير مجموعة موسّعة من العلامات التجارية وبنية تحتية محدّثة تعزّز من مكانة المول لدى سكان العين وزوّارها بمن فيهم القادمين من سلطنة عُمان المجاورة.

ويستقبل الجيمي مول أول متجر “أبل” في مدينة العين، ليضع معيارًا جديدًا لتجارب التسوق المتميّزة في المدينة. كما يضم المركز متجر “إيكيا” الموسّع حديثًا، والذي يوفّر صالة عرض أكبر ومجموعة أوسع من المنتجات، إضافةً إلى “كارفور” بحلّته المطوّرة مع تحسينات على مداخل الوصول، ما يضمن تجربة تسوّق أكثر سلاسة وانسيابية للزوار. ويقدّم الجيمي مول مجموعة من العلامات التي تظهر لأول مرة في المدينة، حيث تسجّل “لولو ليمون أثليتيكا” حضورها الأول في العين، إلى جانب “شانيل للعطور والجمال” و “ميك أب فور إيفر” و “كيكو ميلانو”، مما يعزّز عروض المول في فئتي الأزياء الرياضية والجمال. كما تنضم علامات عالمية مثل “نايكي” و “أديداس” و “ديكاتلون” و “بول آند بير” إلى مجموعة الأزياء، فيما تشمل خيارات المطاعم “جو آند ذا جوس” و “بول كافيه” و “فابيانو” و “ماكدونالدز” و “باسكن روبنز”.

ويحتل الترفيه مكانة رئيسية مع افتتاح “إير مانياكس”، مدينة الألعاب الداخلية التي تقدّم أنشطة مليئة بالحركة والتشويق للعائلات والأطفال، إلى جانب “أدفنتشر لاند” التي توفّر منطقة لعب تفاعلية مصممة لإبهار الصغار من خلال ألعاب وفعاليات ممتعة.

كما افتتحت علامات الأزياء الشهيرة “زارا” و “بول آند بير” و “برشكا”، إلى جانب علامات الأحذية “أديداس” و “ديون لندن” و “بيركنستوك”. ويضم قسم المستلزمات المنزلية “زارا هوم”، فيما يتوسع قسم الجمال مع متاجر مخصصة تشمل “ديور بيوتي” و “ميزون فرنسيس كردجيان” و “لوكسيتان إن بروفانس” و “ريتوالز” و “ليتوال”. أما خيارات الطعام الجديدة فتضم “سادل كافيه” و “بامبو بيسـترو” و “هوم بيكري كيتشن” و “باتشي” و “زادينا”، إلى جانب العلامات المفضلة مثل “ستاربكس” و “باركرز” و “كريسبي كريم” و “بابا جونز” و “كنتاكي”.

وقال سعود خوري، الرئيس التنفيذي للتجزئة في الدار للاستثمار: “يُعد الكشف عن الجيمي مول بحلّته الجديدة خطوة تعكس تقدير الدار للمكانة التي يحتلها هذا المعلم في قلب مجتمع العين، إذ نحرص على تطوير وجهات تلبّي احتياجات السكان وتعزّز تجاربهم اليومية مع الحفاظ على الطابع الفريد لكل وجهة. تواصل مدينة العين نموّها كمركز حيوي للعائلات والزوار ومن خلال هذا الاستثمار الاستراتيجي، نهدف إلى توفير قيمة طويلة الأمد وتجارب تسوّق وضيافة أكثر تميزاً عبر محفظتنا.”

ومع إعادة افتتاح الجيمي مول بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات، سيستضيف المركز مجموعة غنية من الفعاليات والعروض الترفيهية العائلية على مدار عطلة نهاية الأسبوع الطويلة. ففي الفترة من 1 إلى 2 ديسمبر، ستشهد منطقة “ريتيل بارك” أجواء ضيافة ترحيبية من خلال تقديم القهوة والتمر من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 10 مساءً، تعقبها سلسلة من الأنشطة التفاعلية من الساعة 4 عصراً حتى 10 مساءً، تشمل الخط العربي والحناء واستعراض الصقور وتلوين وجوه الأطفال. كما ستُقام عروض تراثية وموسيقية حية، من بينها اليولة والحربية وفرقة شرطة أبوظبي الموسيقية، إلى جانب الشخصيات الترفيهية التي ستتجول في أرجاء المول، فيما تمتد الأجواء الاحتفالية إلى ساعات المساء مع استمرار العرض الضوئي اليومي من الساعة 7 مساءً حتى منتصف الليل.

وبالتوازي مع التوسّع الكبير في عروض التجزئة والمطاعم، كشفت الدار عن مجموعة واسعة من التحسينات في البنية التحتية، حيث سيستمتع الزوار بتجارب داخلية متجددة تشمل تحسين الإضاءة ومسارات الحركة ونقاط التوصيل، إلى جانب أنظمة إرشاد جديدة ومساحات استراحة موسّعة للعائلات وخدمات ركن السيارات، وذلك بهدف ضمان رحلة سلسة بالكامل للزوار.

الجيمي مول هو أحد وجهات البيع بالتجزئة التابعة لمجموعة الدار، وهو أول وجهة للتسوق والترفيه في مدينة العين. يقدم المركز التجاري أكثر من 200 علامة تجارية للبيع بالتجزئة، ومجموعة متنوعة من المطاعم، وثماني شاشات تديرها "سينما فوكس" في قلب جاردن سيتي.

وتقوم الدار في الوقت الحالي بتجديد الجيمي مول للارتقاء بتجربة العملاء وتعزيز مكانة المركز بصفته وجهة التسوّق المفضلة لسكان وزوّار مدينة العين. وتهدف الخطة إلى زيادة إجمالي المساحة القابلة للتأجير بنسبة 20% لتبلغ 91,000 متر مربع، وتقديم مجموعة متنوعة من أبرز متاجر التجزئة والعلامات التجارية العالمية ومفاهيم وتجارب المطاعم الرائجة، وستبقى أبواب المركز مفتوحة أمام العملاء بالتزامن مع أعمال التجديد والتي من المتوقع استكمالها خلال الربع الثالث من عام 2025.

