المدينة المنورة: دشنت الخطوط السعودية أولى رحلاتها المباشرة والمنتظمة إلى مدينة ميدان ثاني وجهاتها بجمهورية إندونيسيا بعد العاصمة جاكرتا، حيث تم جدولتها بواقع 4 رحلات أسبوعياً انطلاقاً من جدة والمدينة المنورة، ويأتي ذلك تفعيلاً لاستراتيجية ربط العالم بالمملكة ومساهمةً لتحقيق العديد من المستهدفات الوطنية المنبثقة من رؤية السعودية 2030 وخاصةً فيما يتعلق خدمة ضيوف الرحمن وقاصدي الحرمين الشريفين.

واحتفلت "السعودية" في صالة المغادرة بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة بأولى الرحلات المتجهة إلى ميدان بحضور سفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة الدكتور عبدالعزيز أحمد، ومساعد نائب الرئيس للمبيعات الداخلية بالخطوط السعودية الأستاذ وائل باصفار، كما خصصت منصة خاصة وفريق عمل يضم ممثلين من كافة القطاعات التشغيلية، وتم قص الشريط أمام بوابة المغادرة إيذاناً ببدء التشغيل.

ويتواكب مع التشغيل إلى وجهات جديدة؛ باقة من الخدمات التي توفرها "السعودية" بهدف إثراء تجربة الضيوف بدءاً من الخدمات الرقمية التي تمكّنهم من التخطيط للسفر وإنهاء الإجراءات وخدمات ما بعد البيع، بالإضافة إلى الخدمات بمواقع الخدمة بالمطارات والتي تستهدف تسريع الإجراءات وانسيابية الحركة.

يشار إلى أن خطة "السعودية" التشغيلية على القطاع الدولي تحظى بالتطوير المستمر من أجل زيادة حصتها من حركة السفر وبهدف تحقيق معدلات قياسية جديدة في نقل الضيوف من السيّاح والزوّار وضيوف الرحمن ويدعم مساعيها أسطولها الحالي البالغ 144 طائرة، ويضاف إلى ذلك حرصها على زيادة نسبة الحركة العابرة بين قارات العالم مروراً بالمملكة والتي تعتبر من ركائز استراتيجيتها وعصرها الجديد.

نبذة عن السعودية:

"السعودية" (الخطوط السعودية) هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية. تأسست في عام 1945، وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

استثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، والذي يطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 28 وجهة داخلية.

الخطوط السعودية عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م.

حصدت السعودية مؤخراً جائزة شركة الطيران الأكثر تطوراً في العالم لعام 2024 وفقاً لتقييم جوائز سكاي تراكس، وهي المرة الثالثة التي تحصل فيها على هذه الجائزة، إلى جانب 14 جائزة متميزة أخرى في التقييم ذاته. كما حصلت أيضاً على جائزة "شركة الطيران العالمية 2024" للعام الثالث على التوالي في حفل توزيع جوائز APEX Official Airline Ratings™. بالإضافة إلى ذلك، احتلت أيضًا المرتبة الأولى بين شركات الطيران العالمية لانضباط مواعيد الرحلات (OTP) وفقًا لتقرير صادر عن Cirium.

لمزيد من المعلومات حول الخطوط السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.saudia.com

-انتهى-

#بياناتشركات