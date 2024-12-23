دبي: حصدت الخطوط السعودية جائزة أفضل طاقم طائرة وذلك ضمن حفل توزيع جوائز أعمال طيران الشرق الأوسط 2024 في نسختها الثامنة عشرة بمدينة دبي، ويأتي ذلك تتويج للنقلة النوعية التي تشهدها خدماتها ومبادراتها التي تستهدف تعزيز تجربة الضيوف في كافة مراحل السفر.

وتؤكد الجائزة احترافية وتفاني طاقم الطائرة في "السعودية" وحرصهم من خلال مهاراتهم وخبراتهم على إعادة تعريف معايير الضيافة. إذ يُقدّم الطاقم، الذي يضم نخبة من المواطنين السعوديين إلى جانب مجموعة متنوعة من الجنسيات والثقافات العالمية، تجربة ضيافة سعودية أصيلة تعكس ثقافة المملكة وكرمها. ويجمع الطاقم بين التنوع الثقافي والروح السعودية المضيافة، لضمان توفير تجربة سفر سلسة وغنية تلبي تطلعات الضيوف من مختلف الخلفيات.

وقال رئيس تجربة الضيوف في "السعودية" روسن ديمتروف: "نفخر بنيل هذه الجوائز والتي تتوج جهود طواقم الطائرة لدى "السعودية" الذين يبذلون جهوداً استثنائية تستهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات تتواكب مع مستهدفات "السعودية" في عصرها الجديد وهويتها المستوحاة من الثقافة الوطنية، حيث ندرك أهمية الخدمة الجوية بصفتها من أهم مراحل تجربة سفر الضيوف ولذلك نحرص على رفع جودة كافة تفاصيلها معتمدين على الابتكار ومستهدفين الريادة في صناعة الطيران".

ويواصل طاقم "السعودية" تميز أداءه بما يؤهله لنيل العديد من الجوائز، حيث توج مؤخراً بجائزة أفضل طاقم ضيافة في حفل توزيع جوائز Business Traveler الأمريكية لعام 2024، تزامناً مع تميز "السعودية" تشغيلياً عبر حصولها على المرتبة الأولى عالميًا في انضباط مواعيد وصول الرحلات، وفقًا لتقرير Cirium.

وتشهد "السعودية" تنفيذ أكبر استثمار في تاريخها لتعزيز وتطوير ورفع جودة تجربة سفر الضيوف، فبالإضافة إلى منصتها المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، يجري تنفيذ مشروع المقاعد الجديدة لكافة درجات السفر وتحويلها لتتميز بالرفاهية إلى جانب توفير الإنترنت الجوي عالي السرعة ورفع جودة الشاشات المدمجة بمقاعد الطائرات، علاوةً على تنفيذ أكبر برنامج لتنمية وتحديث الأسطول وذلك بواقع 130 طائرة خلال السنوات القليلة القادمة لمواصلة مساعيها الرامية لربط العالم بالمملكة.

ويعتبر حفل توزيع جوائز أعمال طيران الشرق الأوسط منصة تجمع قادة الصناعة للتواصل وتبادل الرؤى ومناقشة مستقبل الطيران في المنطقة، وهي متخصصة في رصد إنجازات الإسهامات البارزة في صناعة الطيران بما في ذلك شركات الطيران والمطارات ومقدمي الخدمات، فيما تشمل الجوائز فئات متنوعة تشمل الابتكار والاستدامة وخدمة العملاء والكفاءة التشغيلية.

نبذة عن السعودية:

الخطوط السعودية (السعودية) هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية. تأسست في عام 1945، وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

واستثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، والذي يطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 28 وجهة داخلية.

"السعودية" هي عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م

وحظيت "السعودية" مؤخرًا على جائزة "شركة الطيران عالمية المستوى 2025" للعام الرابع على التوالي من جوائز رابطة تجارب المسافرين الجويين أبكس (APEX). كما ارتقت "السعودية" 11 مرتبة في تصنيف شركات الطيران العالمية لعام 2023 حسب تصنيف Skytrax، وتعد من أفضل عشر شركات طيران في العالم انضباطا في مواعيد رحلاتها وفق تقرير موقع Cirium.

لمزيد من المعلومات حول الخطوط السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.saudia.com

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