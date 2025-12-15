الرياض، المملكة العربية السعودية: في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير المشهد الحضري في مدينة الرياض، وقعت الخطوط الحديدية السعودية (سار) شراكة مميزة مع شركة ديديكيتد هاوسينغ (DHC) لإنشاء مجتمع سكني بجوار محطة الخطوط الحديدية لشبكة الشرق والمترو في حي الملز بتركيز على الوحدات السكنية المخدومة. و يستهدف هذا المشروع تطوير نمط العيش، من خلال توفير مساكن حديثة بمزيج من خيارات الاقامة المتنوعة.

ستشمل مشاريع URBN Living قطعتين متجاورتين بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 13,000 متر مربع، وتضم أكثر من 450 وحدة سكنية توفر أكثر من 1,600 سرير. يهدف هذا المشروع إلى تقديم تجربة سكنية مميزة للإقامات القصيرة والطويلة، تجمع بين الأجنحة المفروشة، ووحدات الاستوديو، والشقق ذات الخدمات المشتركة المصممة للمهنيين، والمسافرين بغرض الأعمال، والمنتقلين بين المدن. يتضمن التصميم مرافق متكاملة بعناية مثل صالات العمل المشتركة، والمطابخ المشتركة، ومناطق الغسيل، والنادي الصحي، ونادي اللياقة البدنية، والمساحات الترفيهية.

تقع المشاريع في منطقة رئيسية تتميز بوصول مباشر إلى شبكات النقل الرئيسية مثل القطار والمترو، مما يعزز من دورها الاستراتيجي في تطوير المناطق المرتكزة على وسائل النقل (TOD). من خلال الجمع بين السكن عالي الجودة والبنية التحتية للنقل، تسهم هذه المشاريع في خلق مجمعات سكنية أكثر ترابطًا واستدامة. تُدار المشاريع بواسطة URBN Living، العلامة التجارية الرائدة في مجال الضيافة السكنية الحديثة، والتي تلتزم بأعلى المعايير الدولية في التصميم والإدارة، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال 36 شهرًا. وتقود شركة ديديكيتد هاوسينغ (DHC) هذه المشاريع، وهي شراكة ما بين شركة مجد للاستثمار، وسمو للاستثمار ، ومجموعة الإسكان الاستراتيجي (SHG) ، حيث تجمع بين الخبرات المحلية والعالمية لدعم تنفيذ هذا المشروع.

قال متحدث باسم شركة ديديكيتد هاوسينغ (DHC): "تمثل هذه المشاريع رؤية لمستقبل المجمعات السكنية في المملكة العربية السعودية. شراكتنا مع الخطوط الحديدية السعودية تجمع بين البنية التحتية والخبرة العالمية لتقديم نموذج جديد من المساكن يلبي احتياجات الطلب المتزايد على قطاع الضيافة في المملكة."

من خلال دمج التصميم العالمي، والمرافق المشتركة، والوصول السلس إلى وسائل النقل، وستشكل المشاريع المستهدفة نموذجًا للحياة العصرية المتصلة، مما يسهم في تحقيق التقدم الاقتصادي ورفاهية المجتمع.

عن الخطوط الحديدية السعودية "سار"

تُعد الخطوط الحديدية السعودية "سار" الجهة الوطنية المالكة لجميع أصول مشروعات الخطوط الحديدية بين المدن، والمسؤولة عن تطويرها وإدارتها وتشغيلها، تأسست الشركة في عام 2006، وتلعب دورًا محوريًا في تعزيز منظومة النقل والخدمات اللوجستية، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030..

تقدّم "سار" حلول نقل نوعية عبر أسطول متنوع من القطارات، وتشمل خدماتها نقل الركاب والبضائع والمعادن والمواد الخطرة، وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية، وتمتد شبكة الشركة لأكثر من 5,500 كيلومتر، موصِلةً بين المناطق الشمالية والشرقية والوسطى، مع تركيز مستمر على الاستدامة والابتكار وتقليل الأثر البيئي، بما يدعم تطوير مجتمعات أكثر اتصالًا ويرفع من جودة الحياة.

عن شركة ديديكيتد هاوسينغ (DHC)

شركة ديديكيتد هاوسينغ (DHC) هي مشروع مشترك بين شركة مجد للاستثمار، وشركة سمو للاستثمارات العالمية (SGI)، ستراتيجيك هاوسينج جروب (SHG)، تأسست لإعادة تعريف مفهوم السكن والمجتمعات السكنية في المملكة العربية السعودية. تجمع DHC بين استراتيجية مجد للاستثمار طويلة الأمد والمنضبطة، وخبرة SGI الواسعة في تطوير العقارات، والتميز التشغيلي الحائز على جوائز من SHG في مجالات السكن الطلابي والسكن التشاركي، لتقدم خبرة محلية عميقة وممارسات عالمية رفيعة المستوى.

تركز الشركة على تطوير وإدارة مجتمعات سكنية مبتكرة ومستدامة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. ومع التزامها بالجودة والخبرة والأثر الاجتماعي، تهدف DHC إلى تقديم حلول سكنية تحويلية تعزز طريقة عيش الأفراد، وتواصلهم، وازدهارهم.



