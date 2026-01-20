إسطنبول، تركيا : وقّعت الخطوط الجوية التركية، شركة الطيران التي تُسيّر رحلات إلى أكبر عدد من الدول حول العالم، اتفاقية رعاية جديدة لمدة ثلاث سنوات لبطولة الخطوط الجوية التركية المفتوحة للجولف، إحدى أبرز بطولات الغولف العالمية. ومن المقرر أن تُقام البطولة خلال الفترة من 30 أبريل إلى 3 مايو 2026 في مدينة أنطاليا، بنادي الغولف الوطني التابع لفنادق ريغنوم.

وتُعد البطولة محطة مهمة ضمن أجندة جولة DP World Tour لعام 2026، حيث تعد هذه البطولة الخامسة والأخيرة ضمن مرحلة Asian Swing ، وهي المرحلة الأولى من الموسم التي تبلغ قيمة جوائزها 2.75 مليون دولار أمريكي.

وسيعود بطل نسخة عام 2025، لاعب الغولف الفرنسي مارتن كوفرا، إلى تركيا في عام 2026 للحفاظ على لقبه. ويُذكر أن نادي الغولف الوطني يلعب دورا رياديا في تطوير سياحة الغولف في أنطاليا منذ عام 1994، حيث يواصل استقطاب نخبة اللاعبين وعشاق الغولف من مختلف أنحاء العالم.

وفي هذا السياق، صرّح بلال إكشي، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية التركية، قائلا:" يسعدنا أن نكون مجددا الراعي الرئيسي لبطولة دولية مرموقة مثل بطولة الخطوط الجوية التركية المفتوحة ، التي تعكس القوة التوحيدية للرياضة، كما تُجسّد رؤية تركيا لتكون مركزا عالميا للرياضة والسياحة. ونواصل في الخطوط الجوية التركية التزامنا بدعم الرياضة والرياضيين، والمساهمة في تعزيز مكانة تركيا عالميا، ونتطلع إلى الترحيب بالضيوف من مختلف أنحاء العالم في أنطاليا عام 2026.”

من جانبه، قال يلدريم دمير أورن، رئيس الاتحاد التركي للغولف: "يسعدنا إدراج بطولة الخطوط الجوية التركية المفتوحة ضمن أجندة البطولات الاحترافية الدولية الكبرى لعام 2026. وبناءً على النجاح الذي حققته البطولة في جولة DP World Tour عام 2025، فإن نسخة 2026 تعزّز مكانة تركيا على خارطة الغولف العالمية، وتؤكد التزامها بتطوير اللعبة على أعلى المستويات.”

بدوره، قال مارك كيسي، مدير أعمال البطولات في جولة :DP World Tour "يسعدنا تمديد الشراكة مع الخطوط الجوية التركية بصفتها الراعي الرئيسي، مع عودة بطولة الخطوط الجوية التركية المفتوحة إلى سباق دبي في عام 2026. ونتطلع إلى نسخة مميزة جديدة تُقام على ملاعب نادي الغولف الوطني في أنطاليا.”

ومن جانبه، قال حسن جيلان، المدير العام لنادي الغولف الوطني: "نفخر باستضافة بطولة الخطوط الجوية التركية المفتوحة لأول مرة في عام 2026، ونتطلع إلى تقديم تجربة عالمية المستوى للاعبين والجماهير، وتعزيز مكانة أنطاليا كوجهة رائدة لرياضة الغولف."

وكانت الخطوط الجوية التركية قد أصبحت الراعي الرئيسي لبطولة الخطوط الجوية التركية المفتوحة لأول مرة في عام 2013، واستضافت على مدار السنوات نخبة من أبرز نجوم الغولف العالميين، من بينهم تايغر وودز وسيرخيو غارسيا وجاستن روز وروري ماكلروي. كما تنظم الشركة منذ عام 2013 بطولة كأس الخطوط الجوية التركية العالمية للهواة، أكبر بطولة غولف للهواة في العالم، والتي أُقيمت هذا العام في 122 وجهة ضمن 83 دولة.

نبذة عن الخطوط الجوية التركية:

تأسست الخطوط الجوية التركية في العام 1933 بأسطول مكوّن من خمس طائرات، وتنتمي اليوم لعضوية تحالف "ستار ألاينز"، وتضم أسطولاً من 516 طائرة (للركاب والشحن)، وتسيّر رحلاتها إلى 356 وجهة حول العالم، منها 303 وجهة دولية و53 محلية في 132 دولة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الرسمي: www.turkishairlines.com، أو متابعة حسابات الشركة على منصات التواصل الاجتماعي: Facebook,و, X, و YouTube, وLinkedIn و Instagram

نبذة عن تحالف ستار ألاينس:

تأسس تحالف "ستار ألاينس" عام 1997 كأول تحالف طيران عالمي فعلي، مرتكزا على توفير شبكة واسعة، واعتراف عالمي، وخدمة مريحة للمسافرين حول العالم. ومنذ تأسيسه، قدم التحالف أكبر شبكة خطوط جوية وأكثرها شمولاً، مع التركيز على تحسين تجربة المسافر طوال الرحلة.

وتشمل شركات الطيران الأعضاء في التحالف: خطوط إيجين الجوية، وطيران كندا، وطيران الصين، وطيران الهند، وطيران نيوزيلندا، والخطوط الجوية اليابانية (ANA)، وخطوط آسيانا الجوية، والخطوط الجوية النمساوية، وأفيانكا، وخطوط بروكسل الجوية، وخطوط كوبا الجوية، والخطوط الجوية الكرواتية، ومصر للطيران، والخطوط الجوية الإثيوبية، وإيفا إير، والخطوط الجوية البولندية (LOT)، ولوفتهانزا، وخطوط شينزين الجوية، والخطوط الجوية السنغافورية، والخطوط الجوية الجنوب أفريقية، والخطوط الجوية السويسرية، وطيران البرتغال (TAP)، والخطوط الجوية التايلاندية، والخطوط الجوية التركية، والخطوط الجوية المتحدة. وتقدم شبكة رحلات مواصلة تحالف ستار ألاينس حالياً 17,837 رحلة يومية تصل إلى أكثر من 1,160 مطاراً في 192 دولة. كما تُوفّر رحلات إضافية عبر شريك التحالف "جونياو إيرلاينز".

للتواصل مع المكتب الإعلامي لتحالف ستار ألاينس: هاتف: +65 8729 6691، البريد الإلكتروني: mediarelations@staralliance.com. يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني أو متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي:

نبذة عن جولة دي بي ورلد تور (DP World Tour)

تُعد جولة دي بي ورلد الجولة الرئيسية لرياضة الغولف الاحترافية للرجال ضمن مجموعة الجولة الأوروبية. وبصفتها الجولة العالمية للغولف، تسلط الضوء على المواهب العالمية في وجهات عالمية، وتستخدم منصتها لبناء مجتمع عالمي للغولف والترفيه وربطهما ببعضها البعض.

المواهب العالمية: توفر الجولة مسارات وفرصاً ومنصة لأبرز المواهب الدولية، حيث تجمع بين أيقونات الغولف، والأبطال الوطنيين، والنجوم الصاعدين من مختلف أنحاء العالم.

الوجهات العالمية: تنظم الجولة بطولات في مدن ومواقع أيقونية حول العالم، وتحتفي أسبوعياً بالتنوع الغني للملاعب والمدن والثقافات التي تزورها.

المجتمع العالمي: تعمل الجولة على بناء المجتمعات وترفيهها وربطها من خلال التزامها بالابتكار، وصناعة المحتوى الإبداعي، وتحقيق أثر اجتماعي وبيئي إيجابي.

ويضم الجدول العالمي لموسم 2026 اثنين وأربعين بطولة تُقام في 25 دولة مختلفة، ويتألف من ثلاث مراحل رئيسية: خمس «جولات عالمية»، ومرحلة «الـBack 9»، و«تصفيات جولة دي بي ورلد». كما يشمل الموسم خمس بطولات من فئة «رولكس سيريز» الفئة المميزة ضمن بطولات جولة دي بي ورلد إلى جانب أربع بطولات كبرى (Major Championships)، وجميعها تحتسب ضمن تصنيف «السباق إلى دبي»، وهي المنافسة السنوية للجولة التي تختتم ببطولة جولة دي بي ورلد في دبي.

وتُعد شركة دي بي ورلد، الرائدة عالمياً في توفير حلول الإمداد والخدمات اللوجستية الذكية والمتكاملة من البداية إلى النهاية، الشريك الرئيسي لجولة دي بي ورلد منذ انطلاق موسم 2022، الذي صادف الموسم الخمسين للجولة منذ تأسيسها عام 1972.

نبذة عن مجموعة الجولة الأوروبية (European Tour Group)

تتولى مجموعة الجولة الأوروبية إدارة جولة دي بي ورلد، وجولة هوتيل بلانر، وجولة الأساطير، وجولة G4D. كما تقوم، بصفتها الشريك الإداري في شركة «رايدر كب أوروبا»، بتنظيم أكبر بطولة جماعية في رياضة الغولف، «كأس رايدر»، بالشراكة مع رابطة لاعبي الغولف المحترفين في أميركا (PGA of America).

وترتبط مجموعة الجولة الأوروبية بشراكات استراتيجية مع كل من جولة PGA، وجولة صن شاين، وجولة تشالنجر PGA الأسترالية، واتحاد الغولف الصيني، ومنظمة جولة الغولف اليابانية، واتحاد لاعبي الغولف المحترفين الكوري، وجولة تاتا ستيل الاحترافية في الهند. وتوفر هذه الشراكات مسارات عالمية للاعبين من مختلف دول العالم للمشاركة في المنافسات الدولية ضمن جولة دي بي ورلد، الجولة الرئيسية لرياضة الغولف الاحترافية للرجال التابعة لمجموعة الجولة الأوروبية، والتي تأسست عام 1972، إضافة إلى جولة هوتيل بلانر.

-انتهى-

