جدة، المملكة العربية السعودية – أعلنت شركة "الخبير المالية"، وهي شركة سعودية متخصصة في إدارة الأصول والاستثمارات، تقدم مجموعة متنوعة من الحلول والمنتجات الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عبر أسهم الملكية الخاصة، والاستثمارات العقارية، والأسواق المالية، وخدمات الوساطة، عن اختيارها من قبل Great Place to Work® Middle East كأفضل بيئة عمل في فئة القطاع المالي بالمملكة العربية السعودية للعام الرابع عشر على التوالي، إلى جانب تصنيفها في المركز العاشر ضمن أفضل بيئات العمل في المملكة العربية السعودية لفئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن تصنيف Best Workplaces in KSA™ 2026.

ويعكس هذا التكريم تركيز الشركة المستمر على بناء ثقافة عمل قائمة على الثقة والتعاون والمسؤولية والنمو المهني. ويؤكد حفاظ الشركة على المركز الأول في فئة القطاع المالي على مدى 14 عاماً متتالياً اتساق استراتيجيتها تجاه كوادرها، ودور منسوبيها في دعم الأداء، وجودة التنفيذ، والنمو المؤسسي على المدى الطويل.

واستناداً إلى آراء الموظفين وتقييم ثقافة بيئة العمل، يسلط التصنيف الضوء على مواصلة الشركة الاستثمار في بناء بيئة يشعر فيها الموظفون بالتقدير والدعم والتمكين، بما يتيح لهم الإسهام بفاعلية، والتطور مهنياً. كما تواصل الشركة تركيزها على تطوير الكفاءات، وتعزيز القدرات، وترسيخ الانضباط التشغيلي، وهي عناصر أساسية في الحفاظ على ثقافة مؤسسية عالية الأداء.

ويكرّم تصنيف Best Workplaces in KSA™ الصادر عن Great Place to Work® Middle East المؤسسات التي تتميز بثقافة عمل قوية وتجربة موظفين متسقة. ووفقاً لــ ـGreat Place to Work® Middle East، يسلط تصنيف العام 2026م الضوء على المؤسسات في المملكة العربية السعودية التي تسهم في رفع معايير بيئة العمل من خلال توفير بيئات يشعر فيها الموظفون بالدعم والاندماج والتحفيز لتقديم أفضل ما لديهم.

ومع استمرار الشركة في توسيع قدراتها في مجالي الاستثمار والوساطة، يظل منسوبوها محوراً أساسياً في قدرتها على خدمة العملاء، والاستجابة لفرص السوق، والحفاظ على معايير مؤسسية قوية. ويؤكد هذا التكريم المتواصل من Great Place to Work® Middle East التزام الشركة ببناء بيئة مهنية تدعم تطور الموظفين، وتساهم في بناء مسارات مهنية مستدامة، وتعزز الأداء المؤسسي على المدى الطويل.

ومن الجدير بالذكر أن شركة "الخبير المالية"، هي إحدى مؤسسات السوق المالية الرائدة في المملكة العربية السعودية، بترخيص من هيئة السوق المالية بالرقم (37-07074)، ومقرها مدينة جدة، ولديها فرع في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. وتقدم الشركة المنتجات والحلول الاستثمارية المبتكرة في أسهم الملكية الخاصة، والأسواق المالية، والاستثمار العقاري، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الاستثمارية، وخدمات الوساطة.

عن "الخبير المالية"

"الخبير المالية" هي شركة سعودية متخصصة في إدارة الأصول والاستثمارات، تقدم مجموعة متنوعة من الحلول والمنتجات الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عبر أسهم الملكية الخاصة، والاستثمارات العقارية، والأسواق المالية، وخدمات الوساطة. تأسست الشركة في عام 2004م، وتدير أصولًا تتجاوز قيمتها 9 مليارات ريال سعودي، كما أطلقت أكثر من 35 صندوقًا استثماريًا، وأتمّت أكثر من 15 عملية تخارج ناجحة. وتجمع الشركة بين الهيكلة المنضبطة، والحوكمة المؤسسية، والتوظيف الانتقائي للتقنيات الحديثة، مدعومةً بخبرة تتجاوز عقدين في السوق السعودية وشبكة واسعة من الشركاء العالميين.

وتعد الخبير المالية شركة مساهمة مؤسسة بموجب الأنظمة والتعليمات السارية في المملكة العربية السعودية، ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم 4030177445، برأس مال مصرح به 894,523,230 ريالاً سعودياً، ومرخصة من قبل هيئة السوق المالية للعمل في مجال مؤسسات السوق المالية للأنشطة الآتية: التعامل، وإدارة الاستثمارات، وتشغيل الصناديق، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في أعمال الأوراق المالية. في المملكة العربية السعودية، بموجب الترخيص رقم (37-07074)، وعنوان مقرها الرئيسي هو: شركة "الخبير المالية"، طريق المدينة، ص.ب. 128289 جدة 21362 المملكة العربية السعودية ولديها فرع في مدينة الرياض.

وللمزيد من المعلومات عن "الخبير المالية"، الرجاء زيارة موقع الشركة الإلكتروني www.alkhabeer.com

وللمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع:

عبد الرحمن عمر باروم

رئيس قطاع الخدمات الإدارية

"الخبير المالية"

بريد إلكتروني: a.baroom@alkhabeer.com

برونزويك الخليج

بريد إلكتروني: alkhabeer@brunswickgroup.com

