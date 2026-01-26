الكويت، أعلنت شركة الحمراء العقارية عن مواصلة مسارها الإيجابي في الأداء والوصول إلى أعلى معدلات النمو للعام الثالث على التوالي، في تأكيد واضح على متانة نموذجها التشغيلي، ونجاح رؤيتها الاستراتيجية التي ترتكز على تنويع الأنشطة وتعظيم القيمة طويلة الأجل للأصول.

وأكدت الشركة أن السنوات الثلاث الماضية شكّلت مرحلة مفصلية في إعادة التمركز الاستراتيجي، حيث ركزت القيادة التنفيذية على تعزيز كفاءة التشغيل، وتطوير الأصول، وبناء منظومة أعمال أكثر تنوعًا ومرونة، قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية ومتطلبات السوق.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس الإدارة / الشيخ فيصل أحمد عبدالله الخليفة الصباح إن شركة الحمراء العقارية تمضي بثبات نحو مرحلة جديدة من النمو النوعي، تقوم على التوسع المدروس في قطاعات داعمة للاقتصاد الوطني، وبناء كيانات متخصصة تواكب تطلعات السوق وتخدم رؤية الكويت المستقبلية.

وأضاف أن الشركة عملت على إطلاق وتطوير عدد من الشركات التابعة والمتخصصة، لتشكّل امتدادًا طبيعيًا لأعمال الحمراء العقارية، وتعكس توجهها نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز التكامل المؤسسي.

ومن أبرز هذه الكيانات:

شركة الحمراء للخدمات الفنية والتقنية الحاسوبية ( Technovia ): لتكون ذراع التكنولوجيا والابتكار، وداعماً رئيسياً للتحوّل الرقمي لمشاريعنا ومشاريع شركائنا.

): لتكون ذراع التكنولوجيا والابتكار، وداعماً رئيسياً للتحوّل الرقمي لمشاريعنا ومشاريع شركائنا. شركة الحمراء القابضة: لتكون منصة استثمارية قادرة على تنويع مصادر الدخل والتوسع في الفرص الواعدة داخل الكويت وخارجها.

شركة أفق الحمراء العقارية: لتعزيز قدراتنا في إدارة وتطوير المشاريع العقارية المتوسطة والمتخصصة.

الحمراء لصيانة المباني ( HBM ): كمكوّن تشغيلي محوري يرفع جودة خدماتنا التشغيلية ويعزز الاعتمادية على قدراتنا الداخلية.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن هذا التوسع لم يكن هدفه النمو الكمي فقط، بل بناء منظومة أعمال مترابطة، تعزز الكفاءة التشغيلية، وتدعم استدامة الأداء، وتواكب مستهدفات رؤية الكويت 2035، مع الحفاظ على الحوكمة والشفافية كمرتكز أساسي في جميع العمليات.

وأكدت شركة الحمراء العقارية أن سياستها المالية خلال السنوات الثلاث الماضية أثمرت عن تحقيق أعلى توزيعات أرباح للملاك منذ تأسيس الشركة، في انعكاس مباشر لصلابة مركزها المالي، وكفاءة إدارتها التشغيلية، ونهجها المتوازن في تحقيق العوائد المستدامة، بما يعزز ثقة الملاك ويؤكد قدرة الشركة على الاستمرار في خلق قيمة طويلة الأجل.

وفي ختام بيان الشركة أنها تتطلع إلى المرحلة المقبلة بثقة، مستندة إلى قاعدة تشغيلية قوية، ومحفظة أصول متنوعة، وشركات متخصصة قادرة على دعم التوسع المستقبلي داخل الكويت، بما يعزز مكانة الحمراء العقارية كمجموعة رائدة في قطاع الأعمال والاستثمار.

-انتهى-

#بياناتشركات