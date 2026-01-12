المانع: "تعكس هذه الخطوة التزامنا بالمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لترسيخ مكانة المملكة بصفتها منصة لوجستية عالمية؛ وذلك عبر تعزيز التبادل التجاري وتسهيل حركة الإمداد بين السوق السعودي والأسواق الأوروبية، وفي مقدمتها السوق الفرنسي"

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت الجهات الأربع، الشركة السعودية الرائدة في مجال النقل والخدمات اللوجستية الشاملة والمتكاملة منذ عام 1979، اليومَ حصولها رسمياً على عضوية مجلس الأعمال السعودي الفرنسي. وتأتي هذه الخطوة في إطار إستراتيجية الشركة الطموحة لتعزيز شراكاتها الدولية وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري واللوجستي بين المملكة وفرنسا.

وستتمكن شركة الجهات الأربع السعودية من خلال حصولها على عضوية مجلس الأعمال السعودي الفرنسي من المساهمة الفعالة في تطوير الروابط الاقتصادية بين قطاعي الأعمال في البلدين؛ وذلك من خلال تقديم أفضل الخدمات اللوجستية.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال نزار المانع، الرئيس التنفيذي لشركة الجهات الأربع السعودية: "نحن فخورون بانضمامنا لمجلس الأعمال السعودي الفرنسي، الذي يُعد من أبرز المجالس المحفزة للنمو الاقتصادي المشترك. إن هذه الخطوة تعكس التزامنا بالمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لترسيخ مكانة المملكة بصفتها منصة لوجستية عالمية؛ وذلك عبر تعزيز التبادل التجاري وتسهيل حركة الإمداد بين السوق السعودي والأسواق الأوروبية، وفي مقدمتها السوق الفرنسي."

وستُمَكّن العضوية الجديدة شركة "الجهات الأربع" السعودية من المشاركة في الاجتماعات والمنتديات الاقتصادية التي ينظمها مجلس الأعمال السعودي الفرنسي، والتعاون مع كبرى الشركات الفرنسية في مجالات النقل والتخزين وسلاسل الإمداد؛ مما يسهم في نقل المعرفة وتوطين أفضل الممارسات العالمية في القطاع اللوجستي السعودي.

ويُعد مجلس الأعمال السعودي الفرنسي، الذي أُسّس في عام 2003 والذي يعمل تحت مظلة اتحاد الغرف السعودية، منصة اقتصادية رائدة تهدف إلى تنمية وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة العربية السعودية وفرنسا. ويعمل المجلس على تسهيل التواصل بين قطاعي الأعمال في البلدين الصديقين؛ وتنظيم الفعاليات والمنتديات الاقتصادية لتبادل الفرص الاستثمارية؛ وتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين والشركات في كلا السوقين.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة الجهات الأربع، الشركة السعودية المتخصصة في مجال النقل والخدمات اللوجستية الشاملة والمتكاملة، أُسِّسَت في عام 1979، وتتمتع اليومَ بسجل حافل بالإنجازات وخبرات غنية تمتد لأكثر من أربعة عقود، وبمكانةٍ مرموقةٍ بوصفها من أكثر الشركات المتخصصة الموثوق بها في مجال النقل والخدمات اللوجستية الشاملة والمتكاملة في المملكة العربية السعودية والبحرين؛ إذ تعكس عضويتها في أبرز المنظمات الدولية مدى التزامها بالجودة ورضا العملاء، مثل: IATA وFIATA، وIAM، وFIDI.

نبذة عن شركة الجهات الأربع

تأسست شركة الجهات الأربع في عام 1979م، وتتمتع اليومَ بسجلٍ حافل بالإنجازات وخبرة واسعة في خدمات النقل والخدمات اللوجستية الشاملة والمتكاملة. وتحظى الشركة بمكانة مرموقة بوصفها إحدى الشركات المتخصصة الأكثر موثوقية في المملكة العربية السعودية والبحرين، حيث تعكس عضويتها في أبرز المنظمات الدولية التزامها بأعلى معايير الجودة ورضا العملاء، مثل: الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA، والاتحاد الدولي للنقل والخدمات اللوجستية FIATA، والجمعية الدولية للنقل IAM، والاتحاد الدولي لشركات الشحن FIDI.

https://arabic.fourwinds-ksa.com/

