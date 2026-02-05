الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة: أبرمت الجامعة الأميركية في الشارقة ومركز محمد علي، بحضور سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة ورئيسة مجلس أمنائها، شراكةً رسميةً تُدرج إمارة الشارقة ضمن الشبكة الدولية للمركز، وتجعلها أول مدينة عالمية تُسهم في مؤشر محمد علي. وتدعم الاتفاقية تنفيذ أبحاثٍ مشتركةٍ إلى جانب إعداد تقريرٍ مخصصٍ لإمارة الشارقة يقدم رؤى معيارية على المستوى العالمي لدعم صانعي القرار والمؤسسات والمجتمعات.

وقّع الاتفاقية عن الجامعة الأميركية في الشارقة الدكتور تود لورسن، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة، بحضور سمو الشيخة بدور خلال مراسم إتمام الشراكة رسميًا، ووقّعت عن مركز محمد علي فرح بانديث، الحائزة على جائزة محمد علي للسلام العالمي، بحضور لوني علي، الرئيسة التنفيذية والشريكة المؤسسة لمركز محمد علي وأرملة الملاكم محمد علي التي رافقته لمدة ثلاثين عامًا.

قالت سمو الشيخة بدور: "لطالما استثمرت إمارة الشارقة في الثقافة والتعليم والحياة المجتمعية باعتبارها ركائز للتقدم. تجعل هذه الشراكة إمارة الشارقة أول مدينة عالمية تُسهم في مؤشر محمد علي، كما تعكس نيةً واضحةً للتعامل مع الرفاه المجتمعي بالجدية نفسها التي نوليها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وسنعمل من خلال الجامعة الأميركية في الشارقة على إنتاج بيانات قابلة للمقارنة عالميًا يمكن أن تُرشد القادة والمربين والمؤسسات نحو تعزيز مفاهيم الثقة والشمولية والتماسك الاجتماعي".

وقبيل التوقيع، التقت سمو الشيخة بدور بلوني علي في اجتماعٍ مغلق، جسّد التزامًا مشتركًا بتعاونٍ مستدامٍ يرتكز على البحث والتعليم والأثر المجتمعي.

يُعد مؤشر محمد علي منصةً تجمع بين البحث والعمل، وتهدف إلى فهم التعاطف وقياسه وتعزيزه في الحياة اليومية، واضعةً التعاطف المجتمعي في صميم إرث محمد علي، ومُرسّخةً إياه قوةً عالميةً للتغيير. تم إطلاق المؤشر في عام 2025 ضمن مرحلة تجريبيةٍ شملت 12 مدينةً في الولايات المتحدة، وهو يجمع بين أبحاثٍ أصليةٍ وأدواتٍ للذكاء الاصطناعي ورؤى محلية ويستخدم مقياسه الخاص "مستوى التعاطف الصافي"، لتقييم كيفية تجلّي التعاطف على أرض الواقع، وكيف تُبنى الثقة، وكيف تتقارب المجتمعات رغم اختلافاتها. ومن المقرر خلال هذا العام أن يتوسع المؤشر ليشمل 20 مدينةً أميركيةً، فيما تصبح إمارة الشارقة أول شريكٍ دوليٍ له، في خطوةٍ تمثل بداية نموه العالمي.

قال الدكتور تود لورسن: "يعكس دور إمارة الشارقة في مؤشر محمد علي طموحًا واضحًا للتعامل مع التعاطف بوصفه قوةً مجتمعيةً جديرةً بأن تُفهم عبر بحثٍ علميٍ رصينٍ وأن تُنمّى عبر عملٍ هادفٍ. ومن خلال شراكتنا مع مركز محمد علي، ستدعم الجامعة إعداد تقرير تعاطفٍ مخصصٍ لإمارة الشارقة يستند إلى تحليلٍ دقيقٍ ويستفيد من المقارنات المعيارية العالمية. وسيحوّل هذا العمل قيم إمارة الشارقة وتجربتها الحية إلى معرفةٍ موثوقةٍ يمكن أن تعزز القيادة والتعليم والرفاه المجتمعي محليًا، وتسهم بصورةٍ مؤثرة في التعلم العالمي".

وقالت لوني علي: "كان محمد يؤمن بأن طريقة تعاملنا مع بعضنا البعض تُحدث فرقًا، خصوصًا عندما يكون التواصل صعبًا. لم يكن التعاطف شيئًا يتحدث عنه نظريًا، بل كان أسلوب حياته وطريقة اتخاذه للقرارات ومساندته للآخرين. ولهذا تُعد إمارة الشارقة منصة انطلاقٍ ذات معنى للتوسع الدولي لمؤشر محمد علي. إن التزام إمارة الشارقة بالتعليم والثقافة والرفاه المجتمعي يعكس القيم التي كان محمد يجسدها. ونحن نواصل من خلال مؤشر محمد علي حمل إرثه ونحن نمشي قدمًا لمساعدة الناس على ممارسة التعاطف في حياتهم اليومية وليس الإعجاب بمفهومه فقط".

واختُتم اليوم بجلسة ضمن مبادرة "ملتقى المجتمع" قدّمتها لوني علي وأدارها الدكتور تود لورسن، بحضور عددٍ من كبار الشخصيات في إمارة الشارقة وطلبةٍ من الجامعة الأميركية في الشارقة. وخلال الجلسة، استعرضت علي إرث محمد علي بوصفه أخلاقًا تُمارس في الحياة، وتناولت كيف يمكن ممارسة التعاطف وجعله أسلوب قيادة داخل المجتمعات والمؤسسات وضمن تفاصيل الحياة اليومية. وكانت الجامعة الأميركية في الشارقة قد أطلقت مبادرة "ملتقى المجتمع" في سبتمبر 2025 بهدف فتح حواراتٍ مع أصواتٍ مؤثرةٍ داخل مجتمع الجامعة وتعزيز تعاونٍ طويل الأمد عبر القطاعات والحدود الجغرافية، بما يدعم تبادلًا يربط البحث بالقيادة وبالتجربة المعاشة.

وفي إطار هذه اللحظة العالمية، يدعو مركز محمد علي الجمهور إلى توقيع "تعهد محمد علي للتعاطف المجتمعي"، ليكون التزامًا بسيطًا بالتصرف بتعاطفٍ وكرامةٍ وشجاعةٍ في الحياة اليومية، عبر الرابط التالي:

aliindex.org/get-involved/pledge/

تشير هذه المحطات إلى تحولٍ لافتٍ حيث لم يعد محمد علي يُستحضر بوصفه "الأعظم" فحسب، بل رمزًا عالميًا للتعاطف قولًا وفعلًا.

حول الجامعة الأميركية في الشارقة

تأسست الجامعة الأميركية في الشارقة عام 1997 بناء على توجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم الشارقة، والذي توخى في رؤيته تأسيس جامعة عريقة تسعى للنهوض بالمجتمع من خلال التميز الأكاديمي والابتكار البحثي والشراكات الهادفة مع قطاعات الصناعة والثقافة المتنوعة.

واليوم، تواصل الجامعة الأميركية في الشارقة مسيرتها، بقيادة سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، لتعزز من مكانتها الاقليمية والعالمية من خلال أبحاثها العلمية الريادية، وتنويع برامجها الأكاديمية واستحداث تخصصات معاصرة، وتوسيع آفاق شراكاتها العالمية.

ولطالما حافظت الجامعة على تصنيفها الإقليمي لتكون ضمن أفضل 3% من الجامعات في المنطقة العربية وفقًا لتصنيف "كيو إس 2026" للجامعات في الوطن العربي، كما أنها صُنفت من بين أفضل 18% من الجامعات المصنفة عالميًا حسب تصنيفات "كيو إس" للجامعات العالمية لعام 2026.

تُقدم الجامعة 33 تخصصًا جامعيًا رئيسيًا، و48 تخصصًا فرعيًا على مستوى البكالوريوس، و21 برنامج ماجستير، وثمانية برامج دكتوراه عبر كلياتها الأربع: كلية العمارة والفن والتصميم، وكلية الآداب والعلوم، وكلية الهندسة، وكلية إدارة الأعمال.

وهي حاصلة على ترخيص من وزارة التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتخصصاتها الأكاديمية معتمدة من هيئة الاعتماد الأكاديمي فيها. كما حصلت العديد من برامجها على اعتمادات دولية إضافية من بينها اعتمادات من مجلس الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا، و جمعية تطوير كليات إدارة الأعمال، والمجلس الوطني لاعتماد برامج العمارة.

تحتضن الجامعة مجتمعًا طلابيًا متنوعًا يضم أكثر من 100 جنسية، في بيئة تعليمية ديناميكية وشمولية تمكّن الطلبة من قيادة المستقبل وصناعة التغيير.

تقدّم الجامعة الأميركية في الشارقة تجربة تعليمية استثنائية تجمع بين المعايير الأكاديمية المتميزة والتنوع الثقافي الغني والتطبيقات العملية الواقعية، مدعومة بمرافق عالمية المستوى وهيئة تدريسية مرموقة في بيئة أكاديمية ديناميكية.

حول مركز محمد علي

مركز محمد علي مؤسسة ثقافية وتعليمية في لويفيل بولاية كنتاكي، تستلهم قيم شريكها المؤسس محمد علي. تأسس المركز عام 2005، ويعمل على تعزيز إرث علي عبر التعليم والسرد القصصي ومبادرات الأثر المجتمعي التي تروج للتعاطف والاحترام والكرامة الإنسانية على مستوى العالم. www.alicenter.org

حول مؤشر محمد علي

مؤشر محمد علي منصة عالمية للبحث والعمل تقيس التعاطف على نطاق واسع. ويقدم المؤشر، من خلال الجمع بين الرؤى البشرية والتحليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي وبيانات على مستوى المدن، توصياتٍ قابلةً للتطبيق لتعزيز التعاطف داخل المجتمعات والمؤسسات والقيادة حول العالم. www.aliindex.org

-انتهى-

#بياناتشركات