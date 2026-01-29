الرياض: نالت شركة "الجادة الأولى للتطوير العقاري" جائزة التميز العقاري لفئة المشاريع المكتبية، تتويجًا للتميّز الذي حققه مشروع "جادة الأعمال – القيروان"، الذي طورته الشركة في شمال العاصمة الرياض.

وتكرم جائزة التميز العقاري التي أطلقتها الهيئة العامة للعقار بالشراكة مع الاتحاد الدولي للعقار (FIABCI)، التميز في مختلف مجالات العقار، ويتم اختيار الفائزين من قبل لجنة تحكيم دولية تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين من الأسواق المحلية والعالمية.

ويمهد الفوز بالجائزة لعرض مشاريع الشركات الفائزة على منصة عالمية من خلال شبكة FIABCI، التي تضم أكثر من 120 جهة رائدة في قطاع العقارات حول العالم.

ويُعد مشروع "جادة الأعمال – القيروان" أحد أبرز المشاريع المكتبية التي طورتها "الجادة الأولى للتطوير العقاري"، لما يتمتع به من موقع استراتيجي شمال مدينة الرياض، وتصميم معماري حديث يواكب متطلبات بيئات الأعمال المعاصرة، إلى جانب تكامله مع الأنشطة التجارية والخدمية.

كما يضم المشروع حديقة بمساحة تقارب 2,000 متر مربع، تسهم في الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز بيئة عمل متكاملة ومستدامة، بما يرفع من جاذبيته الاستثمارية وكفاءة الأصول المكتبية.

وأكدت "الجادة الأولى للتطوير العقاري" أن هذا التكريم يعكس نجاح استراتيجيتها في تطوير مشاريع نوعية عالية الجودة، وبناء محفظة متنامية من الأصول المدرة للدخل، وتعزيز مكانتها كمطور عقاري يركز على القيمة، وتحقيق الاستدامة، وصناعة الأثر، والتميّز في القطاع المكتبي.

يُذكر أن شركة "الجادة الأولى للتطوير العقاري"، تدير منظومة عقارية متكاملة تشمل تطوير المشاريع السكنية والتجارية والضيافة، إلى جانب خدمات الوساطة العقارية، وإدارة العقارات وتأجيرها، وتستهدف الشركة تعظيم قيمة الأصول وتحويل الأراضي غير المستغلة إلى مشاريع حيوية، بما يلبي تطلعات عملائها، ويسهم في تعزيز جودة الحياة في المملكة.

-انتهى-

#بياناتشركات