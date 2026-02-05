الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت شركة التَنمية الغذائية، إحدى الشركات الرائدة في قطاع الدواجن والأغذية في المملكة، عن توقيع مذكرتي تفاهم استراتيجيتين مع شركتي "ريسايكلي" المتخصصة في الحلول الرقمية لإدارة النفايات، وشركة "فايلا" المتخصصة في التقنيات الحيوية وأبحاث البروتينات البديلة، التابعتين لـمحفظة شركات "سيكونسيف".

وجرى توقيع الاتفاقيتين على هامش معرض IFAT Saudi Arabia، المعرض الوحيد المتخصص في المملكة في مجالات إدارة النفايات والتقنيات البيئية، في خطوة تعكس تقدّم شركة التنمية في تحقيق أهدافها لتحويل النفايات إلى قيمة مضافة، من خلال رقمنة أنظمة إدارة النفايات ودعم أبحاث تطوير البروتينات البديلة، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي في المملكة.

وتركّز مذكرة التفاهم الموقّعة مع "فايلا" على قيادة أنشطة الأبحاث والتطوير المرتبطة بالبروتينات البديلة، وتحديداً استخدام يرقات ذبابة الجندي الأسود، بهدف دراسة تحويل النفايات العضوية إلى أعلاف حيوانية عالية الجودة ومستدامة. وتهدف هذه الجهود إلى تطوير بدائل بروتينية محلية تسهم في الحد من الاعتماد على سلاسل الإمداد العالمية وتخفف تأثير تقلبات الأسواق الخارجية على قطاع الغذاء، لا سيما في ظل اعتماد المملكة على استيراد الحبوب.

ويتم تطوير هذه الأبحاث بالتوازي مع مبادرات التنمية في مجال استخدام أوراق المورينغا كبديل علفي، بما يعزّز مكانة الشركة كمحرّك رئيسي للبحث والتطوير في مجال البروتينات البديلة دعماً لمبادرة السعودية الخضراء، والاسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن بنسبة 90% بحلول عام 2030.

كما وقّعت التنمية مذكرة تفاهم مع "ريسايكلي" لدعم التحول الرقمي لأنظمة إدارة النفايات في الشركة، من خلال تطبيق منصة رقمية متقدمة تتيح تتبع النفايات الصناعية وإدارتها واستغلالها اقتصادياً. ويُمكّن هذا التحول الشركة من تحقيق قيمة مضافة من النفايات التي كانت تُصنّف سابقاً ضمن التكاليف التشغيلية، مع ضمان أعلى مستويات الشفافية والامتثال للمعايير البيئية الوطنية.

في هذا الصدد، قال ذو الفقار حمداني، الرئيس التنفيذي لشركة التنمية الغذائية: "لا يقتصر التزامنا بالاستدامة في شركة التنمية على تقليل الأثر البيئي فحسب، بل يرتكز على بناء منظومة غذائية مرنة ومبتكرة للمستقبل. ومن خلال شراكاتنا مع ريسايكلي وفايلا، نعمل على توظيف التكنولوجيا والابتكار الحيوي لتحسين كفاءة الموارد، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم الأولويات الوطنية عبر حلول عملية قابلة للتوسع."

من جهته، قال محمد الماضي، الرئيس التنفيذي لشركة "سيكونسيف": "تعكس هذه الشراكة توافق أهدافنا والتزامنا المشترك بالإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. ونسعى من خلال شركتي ‘فايلا’ و‘ريسايكلي’ سد الفجوات في سلاسل إمداد الأعلاف عبر تطوير بروتينات بديلة مستدامة، إلى جانب تحويل النفايات بعيداً عن المرادم، بالاستفادة من خبراتنا التشغيلية والتقنيات الرقمية. كما ستسهم هذه الخطوة في دعم الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية في المملكة على المدى الطويل."

