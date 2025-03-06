الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة التنمية الغذائية (ويشار إليها بـ "التنمية" أو "الشركة"، المدرجة في السوق المالية السعودية بالرمز 2281)، والتي تأسست في عام 1962، أحد أبرز الشركات في إنتاج وصناعة منتجات الدواجن والأغذية ومنتجات الأعلاف والصحة الحيوانية وتشغيل المطاعم، اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة جريفيث فودز "جريفيث"، وهي شركة عالمية لتطوير وإنتاج المنتجات المتخصصة بالمكونات الغذائية.

يهدف هذا التعاون الى تنويع محفظة منتجات التنمية، وتوسيع التوزيع الإقليمي، ودعم أهداف رؤية المملكة 2030 للأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى دفع الاستدامة عبر سلسلة التوريد.

ويمهد هذا التعاون الطريق لاتفاقية توريد تهدف إلى تعزيز توافر المنتجات ودعم النمو في قطاعات السوق المستهدفة. وستشارك الشركتان في مناقشات لمواءمة الجوانب الرئيسية للعقد، والاستراتيجيات المبتكرة التي تستفيد من خبرة جريفيث فودز في تطوير المنتجات والمكونات الغذائية والحضور القوي لشركة التنمية في السوق الإقليمية. وبالإضافة إلى اتفاقية التوريد، ستقوم الشركتان بدراسة إمكانية إنشاء مشروع مشترك في المملكة العربية السعودية. ستركز هذه الشراكة على توسيع نطاق العمليات في السوق من خلال تحديد فرص نمو جديدة وتطوير استراتيجية عمل شاملة لتعزيز القدرات وتطوير المنتجات. وسيكون أحد العناصر الأساسية لهذه المبادرة هو إنشاء مركز بحث وتطوير متطور في المملكة العربية السعودية، متخصص في الابتكار الغذائي وخلق منتجات جديدة، بالإضافة الى تطوير حلول غذائية صحية وأكثر استدامة ومصممة خصيصًا للأسواق الإقليمية والعالمية.

وتماشياً للطلب المتزايد على الأغذية الحلال والمكونات الحلال، والذي تم التأكيد عليه مؤخرًا في منتدى مكة للحلال 2025، ستتعاون التنمية وجريفث لإنشاء علامة تجارية حلال في المملكة العربية السعودية وخارجها. ستجمع هذه المبادرة بين قدرات تطوير المنتجات العالمية لشركة جريفيث فودز وعمليات التصنيع المحلية الراسخة لشركة التنمية، لتعزيز تنوع منتجات الأغذية الحلال ودفع الريادة في هذا القطاع المتنامي من السوق.

ولدعم هذه المبادرات الإستراتيجية، ستقوم الشركات بدراسة جدوى لإنشاء أول منشأة من نوعها في المملكة العربية السعودية مخصصة لإنتاج المكونات الحلال بنسبة 100٪ لتلبية احتياجات سوق دول مجلس التعاون الخليجي.

تعليقاً على ذلك، قال معالي الأستاذ عمرو عبدالله الدباغ، رئيس مجلس الادارة:“إن الشراكة الاستراتيجية للتنمية مع شركة جريفيث فودز تعد علامة فارقة في رحلتنا، وتتماشى مع أهدافنا في إعادة تعريف التميز والابتكار في مجال الطهي في الشرق الأوسط. من خلال دمج خبرة جريفيث فودز التي تمتد لأكثر من قرن من الزمان في ابتكار النكهات وتطوير المنتجات، مع قدراتنا الإقليمية، نتطلع إلى تمكين مصنعي الأغذية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من توفير وصفات مغذية وأصيلة ومستدامة، لتلبي الأذواق الإقليمية الفريدة. ويسعدنا هذا التعاون الهام، ودوره في دعم مجموعتنا المتنوعة من المنتجات الحلال عالية الجودة، بالإضافة الى تعزيز أهداف رؤية 2030 المتمثلة في الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية."

وفي هذا الصدد، صرح بريان جريفيث، رئيس مجلس الإدارة لدى شركة جريفيث فودز:"تلتزم شركة جريفيث فودز بمساعدة العملاء على ابتكار منتجات أفضل - وعالم أفضل وأكثر استدامة، وشراكتنا مع التنمية تجسد هذا الهدف الأساسي لدينا. من خلال التعاون مع إحدى أكبر الشركات المصنعة للأغذية في المنطقة، نتطلع إلى تقديم نكهات ومكونات حلال جديدة تتماشى مع متطلبات السوق السعودي، إلى قطاع الأغذية المتطور بشكل سريع في الشرق الأوسط. ويتماشى هذا التعاون مع تطلعاتنا للشراكة لإنشاء شبكات نظام غذائي مستدام، وتطوير منتجات غذائية مستدامة ومغذية وإنشاء أسواق جديدة لخدمة المجتمعات المحتاجة. ونتطلع إلى المساهمة في رؤية المملكة العربية السعودية لمستقبل مستدام، مع تمكين الشركات الغذائية المحلية من التقدم والازدهار."

نبذة عن شركة التنمية الغذائية

تعتبر شركة التنمية الغذائية التي يعود تاريخها إلى العام ١٩٦٢من الشركات الرائدة في قطاع الدواجن الطازجة والمجمدة ومنتجات اللحوم المجهزة والأعلاف الحيوانية والمنتجات الصحية والغذائية الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط، ومشغل لمطاعم الخدمة السريعة، والجدير بالذكر أن شركة مجموعة الدباغ القابضة شريك ومساهم مؤسس في شركة التنمية للأغذية ويشتمل نموذج أعمال شركة التنمية المتكامل عالي الكفاءة على عمليات إنتاج المواد الغذائية ومعالجتها وتوزيعها في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وعُمان، والأردن، والكويت. وبتاريخ 31 ديسمبر 2024، تدير شركة التنمية 147 مزرعة، بالإضافة إلى سبع فقاسات، وأربعة مصانع للأعلاف، وأربعة مصانع للمعالجة الأولية، ومن خلال عملياتها المشتركة تدير أربع منشئات لمنتجات التصنيع الأخرى. وتوزع الشركة منتجاتها عبر شبكة من مراكز التوزيع التابعات لها، وتجار الجملة وتجار التجزئة ومنافذ خدمات الطعام، بالإضافة إلى البيع المباشر للعملاء عبر الإنترنت. وتعتبر الاستدامة من المبادئ الأساسية في شركة التنمية، وتتضمن مبادرات الشركة زراعة مليون شجرة، والتي تُروى بالمياه المعاد تدويرها من منشآتها، وتحويل النفايات إلى أسمدة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني: www.tanmiah.com

نبذة عن شركة جريفيث فودز

ان شركة جريفيث فودز هي شركة عالمية لتطوير وإنتاج المنتجات المخصصة في المكونات الغذائية بدءًا من التوابل والصلصات وحتى الخبز والنكهات ومنتجات الخبز والمزيد. تشمل شركات مجموعة جريفيث فودز Custom Culinary® المتخصصة في تزويد شركات الخدمات الغذائية وتجهيز الأغذية بنكهات طهي حقيقية وأصلية وذات علامة تجارية خاصة. تقدم TEROVA™ مكونات ومنتجات مستدامة ومتميزة تمت زراعتها باستخدام نهج يشمل وضع المزارعين في المقام الأول، مع إمكانية التتبع الكاملة. تعد NOURISH VENTURES شريكًا استراتيجيًا للمشاريع الجديدة، حيث تعمل على تسريع القدرة على التوسع والنمو، مع التركيز على إنشاء نظام غذائي للمستقبل - لذيذ ومغذي ومستدام. تأسست شركة جريفيث فودز، وهي شركة خاصة مملوكة لعائلة، في عام 1919. بهدف تحسين صناعة الأغذية في أمريكا. كان الهدف هو إدخال علوم الأغذية إلى صناعة الأغذية لتحسين سلامة الأغذية مع إنتاج أغذية صحية وذات مذاق أفضل. ان مقرها الرئيسي في إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية، وتعمل في أكثر من 40 دولة ولها عمليات في أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا والهند والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

التوقعات والبيانات المستقبلية

يشتمل هذا البيان على توقعات مستقبلية، والتوقع المستقبلي هو أي توقع لا يتصل بوقائع أو أحداث تاريخية، ويمكن التعرف عليه عن طريق استخدام مثل العبارات والكلمات الآتية "وفقا للتقديرات"، "تهدف"، "مرتقب"، "تقدر"، "تحتمل"، "تعتقد"، "قد"، "التقديرات"، "تفترض"، "توقعات"، "تعتزم"، "ترى"، "تخطط"، "ممكن"، "متوقع"، "مشروعات"، "ينبغي"، "على علم"، "سوف"، أو في كل حالة ما ينفيها، أو تعبيرات أخرى مماثلة التي تهدف الى التعرف على التوقع باعتباره مستقبلي. هذا ينطبق، على وجه الخصوص، على التوقعات التي تتضمن معلومات عن النتائج المالية المستقبلية أو الخطط أو التوقعات بشأن الأعمال التجارية والإدارة، والنمو أو الربحية والظروف الاقتصادية والتنظيمية العامة في المستقبل وغيرها من المسائل التي تؤثر على الشركة.

والتوقعات المستقبلية تعكس وجهات النظر الحالية لإدارة الشركة ("الإدارة") على أحداث مستقبلية، والتي تقوم على افتراضات الإدارة وتنطوي على مخاطر معروفة وغير معروفة ومجهولة، وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على أن تكون نتائج الشركة الفعلية أو أداءها أو إنجازاتها مختلفا اختلافا جوهرياً عن أي نتائج في المستقبل، أو عن أداء الشركة أو إنجازاتها الواردة في هذه التوقعات المستقبلية صراحة أو ضمنا. قد يتسبب تحقق أو عدم تحقق هذا الافتراض في اختلاف الحالة المالية الفعلية للشركة أو نتائج عملياتها اختلافا جوهريا عن هذه التوقعات المستقبلية، أو عدم توافق التوقعات سواء كانت صريحة أو ضمنية. تخضع أعمال الشركة لعدد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف التوقع المستقبلي أو التقدير أو التنبؤ اختلافا جوهرياً عن الأمر الواقع. وهذه المخاطر تتضمن التقلبات بأسعار الخامات، أو تكلفة العمالة اللازمة لمزاولة النشاط، وقدرة الشركة على استبقاء العناصر الرئيسية بفريق العمل، والمنافسة بنجاح وسط متغيرات الأوضاع السياسية والاجتماعية والقانونية والاقتصادية، سواء في المملكة العربية السعودية أو على صعيد الاقتصاد العالمي، ومستجدات وتطورات قطاع الرعاية الصحية على الساحة الإقليمية والدولية، وتداعيات الحرب ومخاطر الإرهاب، وتأثير التضخم، وتغير أسعار الفائدة، وتقلبات أسعار صرف العملات، وقدرة الإدارة على التحرك الدقيق والسريع لتحديد المخاطر المستقبلية لأنشطة الشركة مع إدارة المخاطر.

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