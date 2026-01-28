أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن التحالف الدولي لمراكز فض المنازعات (IACA) عن إطلاق جواز السفر العالمي للتحالف، في مبادرة تهدف إلى تعزيز الترابط والتواصل المهني وسهولة التنقّل لممارسي تسوية المنازعات في العالم.

ويتيح هذا الجواز للأعضاء المعتمدين، الوصول إلى صالات وخدمات ومرافق مشتركة في مراكز فض المنازعات الشريكة حول العالم، ما يوفّر بيئة عمل موحّدة وعالية الجودة وموثوقة أينما اقتضت طبيعة عملهم. وتشكّل هذه المبادرة مرحلة جديدة في آليات تعاون مجتمع فض المنازعات الدولي ودعمه لأعضائه.

وتشمل المراكز المشاركة (حسب الترتيب الأبجدي بالأحرف اللاتينية):

مركز فض المنازعات الدولي ( DRHC ) التابع لأبوظبي العالمي ( ADGM ) – أبوظبي.

مركز فض المنازعات – تورونتو.

مركز فض المنازعات الدولي ( IAC )- كازاخستان.

المركز الدولي لتسوية المنازعات – لندن.

مركز هونغ كونغ الدولي ل فض المنازعات ( HKIAC )- هونغ كونغ.

فض المنازعات ماكسويل تشامبرز – سنغافورة.

مركز باريس لفض المنازعات التابع لشركة "ديلوس" – باريس.

ويمكن لأعضاء التحالف الدولي لمراكز فض المنازعات، الاستفادة من جواز السفر العالمي في:

الوصول المتبادل إلى الصالات، ومساحات العمل الجانبية، وقاعات الاجتماعات في المراكز المشاركة (حسب التوافر).

إلى الصالات، ومساحات العمل الجانبية، وقاعات الاجتماعات في المراكز المشاركة (حسب التوافر). خدمات دعم واستقبال (كونسيرج) عند العمل خارج المركز الرئيسي للأعضاء.

عند العمل خارج المركز الرئيسي للأعضاء. فرص للتواصل المهني ودعوات لحضور الفعاليات التي تنظّمها المراكز الشريكة في مواقع أعضاء التحالف.

ودعوات لحضور الفعاليات التي تنظّمها المراكز الشريكة في مواقع أعضاء التحالف. خصومات حصرية للأعضاء على مجموعة مختارة من الخدمات.

وتسهم هذه المزايا مجتمعةً في إثراء تجربة ممارسي فض المنازعات ، ما يعكس الرؤية المشتركة للتحالف الدولي لمراكز فض المنازعات في إنشاء شبكة عالمية مترابطة، تلبي الاحتياجات المتطورة لمجتمع تسوية المنازعات.

وفي هذا الإطار، قالت كارين تان، رئيسة الاستراتيجية في ماكسويل تشامبرز: "يجسّد جواز السفر العالمي في جوهره، رؤية ترتكز على الضيافة والموثوقية، ما يضمن لممارسي تسوية المنازعات تجربة عمل سلسة أينما سافروا. كما يشكّل خطوة نوعية نحو تعزيز الترابط العالمي ضمن مجتمع تسوية المنازعات، من خلال تسهيل التعاون وإتاحة الوصول عبر مختلف الحدود".

من جانبه، قال داميان هيكمان، الرئيس التنفيذي للمركز الدولي لتسوية المنازعات في لندن: "بوصفنا عضواً في التحالف الدولي لمراكز فض المنازعات ، الذي يضمّ نخبة من المراكز العالمية، يتطلع مركزنا إلى الترحيب بجميع حاملي جواز السفر العالمي للتحالف، للاستفادة من مرافق العمل المختارة لدينا، بما يعزّز الترابط ضمن مجتمع فض المنازعات . وتسهم هذه المبادرة في توفير بيئات عمل مخصصة حول العالم، ما يمكّن المحكّمين وممارسي تسوية المنازعات من تنظيم أعمالهم وممارساتهم المهنية بشكل أكثر سلاسة أثناء السفر".

وقالت ليندا فيتز-آلان، المسجِّلة والرئيسة التنفيذية لمحاكم أبوظبي العالمي (ADGM): "تعكس مبادرة جواز السفر العالمي مدى تأثير التعاون الاستشرافي على الارتقاء بتسوية المنازعات الدولية. وبصفتنا عضواً مؤسّساً، يفتخر مركز فض المنازعات في أبوظبي العالمي (ADGM) بالمساهمة في بناء هذه الشبكة التي تعزّز الترابط والثقة، وتضمن أعلى معايير الخدمات عبر مختلف الولايات القضائية".

وبدوره، قال جيفري ماندل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمركز فض المنازعات في تورنتو: "تماشياً مع استراتيجية مركز فض المنازعات في التوسع الدولي، ودعم الأطراف أينما قادتهم نزاعاتهم، يشكّل جواز السفر العالمي خطوة نوعية إلى الأمام، فهو يمكّن المحكّمين من الوصول بسلاسة إلى مرافق عالمية المستوى عبر مختلف الأنظمة القضائية، ما يعزّز الترابط داخل مجتمع التحكيم العالمي ويضمن التميّز في تسوية المنازعات على الصعيد الدولي".

كما قالت جوان لاو، الأمين العام لمركز هونغ كونغ الدولي لفض المنازعات: "يسعدنا في مركز هونغ كونغ الدولي لفض المنازعات أن ننضمّ إلى شركائنا، لتعميق الترابط داخل مجتمع فض المنازعات الدولي عبر جواز السفر العالمي، فربط مرافقنا بمراكز رائدة أخرى يمكّن الممارسين من الحفاظ على إنتاجيتهم أينما كانوا، وتوسيع شبكاتهم المهنية، ما يعزّز شعورهم بالانتماء والهدف المشترك في مجال فض المنازعات الدولي".

نظرة مستقبلية

سيواصل جواز السفر العالمي توسيع شبكته واستكشاف آفاق جديدة لتحسين تجربة أعضائه، من خلال الابتكار الرقمي وتعزيز التعاون بين المراكز.

نبذة عن أبوظبي العالمي (ADGM)

أبوظبي العالمي (ADGM)، هو المركز المالي الدولي الرائد لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد أكبر المناطق المالية في العالم من حيث النطاق الجغرافي والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد التراخيص الناشطة.

يُعدّ أبوظبي العالمي (ADGM) واحدًا من مجموعة محدودة من المراكز المالية العالمية والمركز المالي الوحيد على مستوى المنطقة الذي يعمل ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر لقانون العموم الإنجليزي.

يتولى أبوظبي العالمي (ADGM) مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم اللتين تشملان مجتمعتين المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، كما يشكل حلقة وصلٍ بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا والأسواق العالمية. يوفر أبوظبي العالمي (ADGM) منظومة متقدمة وشاملة تُمكن المؤسسات المالية وغير المالية من الازدهار، كما يدعم الابتكار والنمو المستدام والمرونة الاقتصادية طويلة الأمد.

من خلال نموه المستمر وشراكاته العابرة للحدود، يعزز أبوظبي العالمي (ADGM) مكانة أبوظبي باعتبارها "عاصمة رأس المال" ووجهة عالمية رائدة في مجالات التمويل والاستثمار والأعمال.

لمزيد من المعلومات عن أبوظبي العالمي (ADGM)، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com أو متابعة صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي: "لينكد إن” و"إنستجرام" :@ADGM و X : @adglobalmarket

للتواصل من قبل المؤسسات الإعلامية:

البريد الالكتروني: media@adgm.com