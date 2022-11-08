الشركة الرائدة في قطاع تغليف المواد الغذائية في المنطقة تسجل إنجازات جديدة في تعزيز الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية عبر هذه الشراكات العالمية

شراكة طموحة مع الشركة الألمانية "رايفنهاوزر" لتطوير مشاريع تجريبية في إطار مبادرة R-Cycle بدول مجلس التعاون الخليجي لتساهم في تعزيز الاقتصاد الدائري

إطلاق أدوات شرب العصائر والمشروبات الصديقة للبيئة تحت علامة "جايا" بناءً على الشراكة الجديدة مع الشركة الفنلندية "سولاباك"

الإعلان عن مبادرات جديدة خلال معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط، المنعقد على هامش معرض جلفود للتصنيع 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "البيادر إنترناشيونال"، المتخصصة في مجال تصنيع وتوريد حلول تغليف المواد الغذائية ومنتجات التنظيف لأغراض عديدة بأسلوب مبتكر ومستدام، عن إبرام شراكات استراتيجية مع جهات رائدة عالمياً في مجالات الاستدامة لتسريع وتيرة الاقتصاد الدائري في دول مجلس التعاون الخليجي ودعمه.

وأطلقت الشركة أيضاً منتجات مستدامة مبتكرة ترسخ تركيز منطقة الخليج على الاقتصاد الدائري وتدفع بالقطاع قدماً نحو مستقبل أكثر استدامة ومرونة وكفاءة. وجاء الإعلان عن اتفاقيات الشراكة الجديدة خلال معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط، المنعقد على هامش معرض جلفود للتصنيع 2022.

وباعتبارها شركة رائدة في المنطقة في قطاع تغليف المواد الغذائية المستدامة، توجه "البيادر إنترناشيونال" تركيزاً خاصاً نحو الاستفادة من البنية التحتية الرقمية لتحسين مقومات الاقتصاد الدائري في المنطقة. وبدا ذلك جلياً في شراكتها مع مبادرة R-Cycle الحائزة على الجوائز والتابعة للشركة الألمانية "رايفنهاوزر". وتأسست هذه الشركة في العام 1911، وتتمتع بخبرات طويلة واستثنائية وإمكانات عالية ومنهجية عمل رائدة في تقديم الحلول المستدامة.

وتقدم مبادرة R-Cycle، التي تقودها الشركة، البنية التحتية اللازمة لمواصفات المنتج الرقمي والتي تحتوي على جميع البيانات حول مواد المنتج وخيارات نهاية عمره المفضلة. وسيتم تمييز جميع المنتجات بعلامة معينة، على غرار رمز الاستجابة السريع أو العلامة الرقمية، والتي يمكن مسحها ضوئياً في وقت التخلص من النفايات أو في مصانع إعادة التدوير لوضع المنتج في أفضل منطقة نهاية العمر الافتراضي. ويضمن ذلك كفاءة أعلى في إعادة التدوير وجودة أفضل في ممارسات فرز النفايات. وتعتمد البنية التحتية المطورة على معايير GS1.

وتتعاون "البيادر إنترناشيونال" مع مبادرة R-Cycle لتطوير مشاريع تجريبية في دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام شبكاتها عبر سلسلة التوريد المعدة للمواد المستدامة القابلة لإعادة التدوير، ومن خلال الاستفادة من إمكانات الطباعة القوية على المواد البلاستيكية الصلبة. وستتألف المشاريع التجريبية من استخدام R-Cycle لتوضيح استخدام المحتوى المعاد تدويره في التعبئة والتغليف. وبدءاً من الآن، ستركز المشاريع على تسخير إمكانات مبادرة R-Cycle لتعزيز سبل الفرز الصحيح من المصدر، الأمر الذي يساهم في زيادة كميات البلاستيك المعاد تدويره وتحسين جودة العمل بالمجمل مع تقليص معدلات التلوث. وستضمن الشراكة ترسيخ دعائم الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي على نطاق أوسع.

وفي هذا السياق، قال الدكتور بينيديكت برينكن، مدير مبادرة R-Cycle: "تنطوي هذه الخطوة على أهمية كبيرة لنشر مبادرة R-Cycle على مستوى العالم وإطلاق حواراتها في دول مجلس التعاون الخليجي. ويسعدنا تأسيس مثل هذه العلاقة الوثيقة مع شركة رائدة وهي ’البيادر إنترناشيونال‘، والتي تتمتع بخبرة طويلة في مجال عملها منذ العام 1991، وتحتل مكانة عالمية مع امتلاكها فريق عمل يضم أكثر من 1000 موظف وتسجل وتيرة نمو ثابتة في مختلف الأسواق، بما في ذلك أوروبا وأفريقيا".

وكشفت "البيادر إنترناشيونال" أيضاً عن إبرام شراكة مع "سولاباك" (Sulapac)، الشركة الفنلندية الرائدة في مجالات المواد المستدامة ضمن مجموعة واسعة من الصناعات بما في ذلك صناعة حلول تغليف المواد الغذائية. وتعاون الجانبان بالفعل في إطلاق مجموعة "البيادر إنترناشيونال" من منتجات أدوات المائدة المستدامة "جايا" Gaïa.

وتعتبر منتجات "جايا" مستخلصة من مصادر نباتية وقابلة للتحلل البيولوجي بالكامل في مكبات النفايات والبيئات البحرية ولا تترك أي جزيئات بلاستيكية ويمكن تحويلها لسماد عضوي. وتطلق "البيادر إنترناشيونال" خلال معرض جلفود منتجات شرب العصائر والمشروبات من علامة "جايا" الجديدة كلياً. وسيواصل الجانبان تطوير مجموعة أوسع من المواد المستدامة لقطاع تغليف المواد الغذائية، مع تركيز على استخدام المواد الأولية المتاحة محلياً، وتطوير بنية تحتية ميكانيكية وكيميائية لإعادة تدوير هذه المواد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

التزام بالحياد المناخي 2050

ومعلقاً على أهمية هذه المبادرات، قال نضال حداد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "البيادر إنترناشيونال": "يأتي مفهوم الاقتصاد الدائري في صلب مسيرة التنمية المستدامة، لاسيما مع تسابق دول العالم لتحقيق أهداف الانبعاثات الصفرية بحلول العام 2050، تماشياً مع التزام عالمي بإزالة الكربون. ويلعب قطاع تغليف المواد الغذائية دوراً رئيسياً في الترويج لنموذج الاقتصاد الدائري، ويرسخ ريادته على مستوى المنطقة في هذا المضمار، لذلك حرصنا على تقديم مبادرة R-Cycle للمرة الأولى في المنطقة، مع طرح منتجات مستدامة جديدة ضمن قطاع تغليف المواد الغذائية تم تطويرها باستخدام مكونات مستدامة".

وأضاف: "سيتوّج كل ذلك نقلة نوعية في القطاع، وسيدعم الجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة في ضوء سياسة الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات التي تم الإعلان عنها مؤخراً. ويشرفنا استقطاب مثل هذه الشراكات العالمية إلى المنطقة، في خطوة تؤكد التزامنا بدعم المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 في دولة الإمارات، وتقديم نموذج يحتذى به لجميع الأطراف المعنية قبيل انعقاد مؤتمر تغير المناخ COP28 العام المقبل في دولة الإمارات".

وأعلنت شركة "البيادر إنترناشيونال" مؤخراً عن مسارها الاستراتيجي 4-R لترسيخ نموذج عمل الاقتصاد الدائري، ويركز على عدد من المحاور الرئيسية وتشمل "إعادة التصميم، وتقليص الانبعاثات، وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير". وتمنع مقاربة العمل هذه إلقاء منتجات تغليف المواد الغذائية البلاستيكية في مكبات النفايات، من خلال تحسين سبل إعادة استخدامها وتدويرها، علاوة على تقليص البصمة الكربونية للقطاع من خلال تصميم صديق للبيئة لضمان تطبيق أسس الاقتصاد الدائري في كل خطوة من عملية التصنيع. كما يساهم هذا المسار الاستراتيجي في تحسين استخدام الموارد لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة.

مجموعة واسعة من حلول التغليف المستدامة

وتمتلك "البيادر إنترناشيونال" مجموعة واسعة من حلول تغليف المواد الغذائية المستدامة، منها منتجات "سكر" المصنوعة من لب قصب السكر. وتساهم عملية إنتاجها في تقليص انبعاثات ثنائي أوكسيد الكربون، في حين تعتبر قابلة للتحلل ويمكن تحويلها لسماد صناعياً وتقلص من البصمة الكربونية. ولدى الشركة أيضاً منتجات "جايا" المستخلصة من مصادر نباتية بنسبة 100% وتعد قابلة للتحلل البيولوجي بالكامل في مكبات النفايات والبيئات البحرية، دون ترك أي جزيئات بلاستيكية. وتأتي منتجات الشركة "تيرا" مصنوعة من النباتات أيضاً وهو أمر يمنحها مظهراً أنيقاً وملمساً جذاباً مع إمكانية إعادة استخدامها. وإضافة إلى انخفاض الانبعاثات أثناء عملية إنتاجها، تتسم هذه المنتجات والحلول بمزايا العملية والمتانة وتعتبر أفضل من البلاستيك التقليدي بسبب احتوائها على الخشب الذي يجعلها قابلة لإعادة الاستخدام لما يصل إلى 100 مرة.

وتتميز منتجات شركة "البيادر إنترناشيونال" الحيوية باعتمادها تقنية جديدة تسمح للبلاستيك بالتحلل الحيوي في مكبات النفايات. ويمكن استخدام المكونات العضوية المضافة في منتجات البوليسترين والبولى بروبلين والبولي ايثلين، وتعتبر أكثر المواد كفاءة من حيث التكلفة ضمن مجموعة منتجات الشركة المستدامة.

وتأكيداً على التزامها بالاستدامة، ركبت الشركة العام الماضي منظومة للطاقة الشمسية باستطاعة 980 كيلوواط على سطح مصنعها في جبل علي، على مساحة 4 آلاف متر مربع، وستولد 1.5 جيجا واط من الطاقة الكهربائية النظيفة سنوياً.

ونجحت "البيادر إنترناشيونال" بتوسيع أعمالها في قطاع المواد الغذائية هذا العام بإضافة منتجات جديدة تحت علامتي بايا فود® وبايا أجوا®. وتعمل الشركة أيضاً على إطلاق مجموعة جديدة للعناية الشخصية والمنزلية تحت علامة بكلين®، مع إعلانها أيضاً عن إطلاق العلامة الجديدة بايا نار® التي تمتلك مجموعة واسعة من المنتجات للنشاطات الخارجية والتخييم. وسترسخ هذه المنتجات مكانة "البيادر إنترناشيونال" كوجهة واحدة لجميع حلول وخدمات تغليف المواد الغذائية، والمواد الغذائية الصحية، والرعاية الشخصية والمنزلية.

وتستعرض "البيادر إنترناشيونال" محفظتها الواسعة من حلول تغليف المواد الغذائية الصديقة للبيئة وخدمات تغليف المواد الغذائية الأخرى خلال معرض جلفود للتصنيع في الجناح RP-C4 في قاعة الشيخ راشد.

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