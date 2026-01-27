مسقط: استكمالًا لجهوده المتواصلة نحو تعزيز الابتكار والتحول الرقمي، أعلن البنك الوطني العُماني عن توفير خدمات التأمين على المركبات عبر تطبيق الخدمات المصرفية، حيث تتيح هذه الخدمة للعملاء التقدم بطلبات التأمين وتجديدها وإدارة وثائق التأمين بسهولة دون الحاجة إلى زيارة الفروع.

وحول إطلاق هذه الخدمة، قال الدكتور علي بن سالم الشكيلي، مساعد المدير العام ورئيس الخدمات والقنوات الرقمية في البنك الوطني العُماني:

"نؤمن في البنك الوطني العُماني بأن التحول الرقمي لا يقتصر على إطلاق مجموعة من الخدمات الرقمية عبر التطبيق أو غيرها من قنواتنا الرسمية فحسب، بل يتضمن إحداث فارق ملموس وتحول جوهري في دعم القطاع المصرفي. ومن خلال إضافة خدمات أساسية كالتأمين على المركبات ضمن تطبيقنا، نهدف إلى تحقيق رضا العملاء عبر الاستجابة لاحتياجاتهم، ودعم التحول الرقمي، دون الحاجة لزيارة الفروع وتقديم المستندات والوثائق الورقية".

ويوفّر التطبيق أيضاً إمكانية الحصول على أسعار التأمين، وتنفيذ المعاملات المرتبطة بالتأمين بشكل آمن وفوري، إلى جانب تحميل الوثائق مباشرة واستلام التنبيهات عبر الإشعارات والرسائل النصية لتذكير العملاء بمواعيد التجديد وانتهاء صلاحية التأمين والوثائق.

ويمكن للعملاء الاختيار بين التأمين الشامل أو التأمين ضد الغير (الطرف الثالث)، حيث يقدّم كل نوع مزايا مصممة لتلبية احتياجات مختلفة. ويشمل التأمين الشامل تغطية أضرار مركبة الطرف الثالث والمركبة المؤمن عليها، والمصاريف الطبية، والتغطية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب خدمة المساعدة على الطريق وغيرها من المزايا. أما التأمين ضد الغير فيغطي أضرار مركبة الطرف الثالث والمصاريف الطبية، إضافة إلى التغطية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخدمة المساعدة على الطريق. ويُشار إلى أن المركبات التي يزيد عمرها عن عشر سنوات مؤهلة للتأمين ضد الغير فقط.

ولمعرفة المزيد حول الخدمات الرقمية التي يقدمها البنك الوطني العماني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.nbo.om، أو التواصل مع مركز الاتصال عبر 24770000، أو تنزيل تطبيق الخدمات المصرفية.

-انتهى-

#بياناتشركات