نفّذ البنك العربي، بالتعاون مع البنك المركزي الأردني ومؤسسة الجود، جلسة متخصصة بالتوعية المالية استهدفت مجموعة من معلمي ومعلمات مادة الثقافة المالية في وزارة التربية والتعليم ضمن لواء الجامعة - عمّان. وتأتي هذه المبادرة في إطار الالتزام المتواصل بدعم الشمول المالي ونشر الثقافة المالية لدى مختلف فئات المجتمع المحلي، ضمن الجهود المستمرة في مجال الاستدامة والمسؤولية المجتمعية.

وركزت الجلسة على تنمية معرفة المعلمين المشاركين بمهارات الإدارة المالية الشخصية، بما يعزز من قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية سليمة ومدروسة تسهم في دعم صحتهم المالية، إضافةً إلى تمكينهم من نقل هذه المعرفة إلى طلبتهم وتبسيط المفاهيم المالية لديهم، وصولاً الى ترسيخ الوعي والثقافة المالية لدى الأجيال الناشئة.

وقدّم الجلسة فريق من المدرّبين المتخصصين في المجال المالي من البنك العربي والبنك المركزي الأردني، حيث تميزت الجلسة بطابعها التفاعلي والتطبيقي، وتناولت مجموعة من المحاور الأساسية مثل: مفهوم وأهمية التخطيط المالي الشخصي، وإعداد الموازنات، والتمييز بين الحاجات والرغبات، إلى جانب شرح منهجي لأنواع القروض والخدمات والمنتجات المالية والمصرفية، بما فيها الحلول الرقمية، بما يسهم في ترسيخ المعرفة المالية وتطبيقها بشكل فعّال.

ويجسد هذا التعاون بين البنك العربي والبنك المركزي الأردني ووزارة التربية والتعليم، وبالتنسيق مع مؤسسة الجود للرعاية العلمية، نموذجاً تكاملياً يهدف إلى تحقيق أثر مستدام من خلال تقديم محتوى تدريبي متكامل يركز على تنمية المهارات المالية الأساسية لدى المعلمين، وتعزيز دورهم في توظيف هذه المعارف داخل البيئة الصفية وإدماجها في العملية التعليمية، بما يسهم في إعداد جيل أكثر وعياً وقدرة على التعامل مع متطلبات الحياة المالية بثقة وكفاءة.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الاستدامة والمسؤولية المجتمعية تعكس حرصه على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة. ويمثل برنامج البنك العربي للمسؤولية المجتمعية "معاً"، أحد ثمار هذا التوجه، وهو برنامج متعدد الأوجه يرتكز على تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في خدمة عدة قطاعات وهي الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام وتمكين المرأة.

