أعلن البنك العربي عن تجديد تعاونه الاستراتيجي مع تكية أم علي وجمعية دار أبو عبدالله لعام 2026، استمرارًا لالتزامه بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز التمكين الاقتصادي، وترسيخ العمل المجتمعي والتطوعي في الأردن.

ويدخل التعاون بين البنك العربي وتكية أم علي عامه التاسع عشر على التوالي، وذلك ضمن استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية، التي تركز على دعم برامج التنمية المستدامة، والمساهمة في مكافحة الفقر، وتعزيز المبادرات الإنسانية والتطوعية ذات الأثر المستدام. كما يندرج دعم جمعية دار أبو عبد الله ضمن هذا التعاون بما يعزز التكامل بين برامج الأمن الغذائي وبرامج التمكين الاقتصادي.

ويتضمن التعاون أربعة محاور رئيسية، تتمثل في دعم جهود مكافحة الجوع والفقر الغذائي من خلال تجديد كفالة 102أسرة مستفيدة من تكية أم علي بطرود غذائية شهرية مستدامة لمدة عام كامل، إلى جانب دعم برنامج التمكين الاقتصادي لجمعية دار أبو عبدالله عبر دعم تنفيذ الدورة الزراعية لعام 2026 في مزرعة الدار التي تضم21 بيتًا بلاستيكيًا في جامعة مؤتة بمحافظة الكرك، بما يوفّر فرص تمكين اقتصادي لـ 21 مستفيدًا ومستفيدة. كما تشمل الاتفاقية تنفيذ أنشطة تطوعية دورية لموظفي البنك العربي ضمن برامج تكية أم علي ودار أبو عبدالله، مع التركيز على تعزيز مفاهيم الاستدامة، وأهداف التنمية المستدامة (SDGs)، ومعايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة (ESG).

وفي هذا السياق، عبّر سامر بلقر، المدير العام لتكية أم علي، عن تقديره العميق للبنك العربي على دعمه المتواصل، مؤكدًا أن هذا التعاون يجسد التزام البنك الحقيقي بخدمة المجتمع وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي، وتسهم في دعم رؤية تكية أم علي نحو أردن خالٍ من الجوع، إلى جانب تعزيز برامج التمكين الاقتصادي للمستفيدين عبر برامج إنتاجية مستدامة.

وتعمل تكية أم علي وجمعية دار أبو عبدالله على تنفيذ برامج متكاملة تجمع بين الأمن الغذائي والتمكين الاقتصادي، من خلال توفير الدعم الغذائي المستدام للأسر المستفيدة، إلى جانب برامج إنتاجية وتنموية تهدف إلى تعزيز الاعتماد على الذات وتحقيق دخل مستدام.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الاستدامة والمسؤولية المجتمعية تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة. ويمثل برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً"، أحد ثمار هذا التوجه، وهو برنامج متعدد الأوجه يرتكز على تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في خدمة عدة قطاعات وهي الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام وتمكين المرأة.

-انتهى-

