اختتم البنك العربي ومركز هيا الثقافي مؤخرا برنامج "المعرفة المالية والابتكار التكنولوجي" الذي جرى تنفيذه على مدار ثلاثة أشهر، واستهدف الأطفال واليافعين من المدارس الحكومية والجمعيات الخيرية في العاصمة عمّان ومحافظات البلقاء، والزرقاء، ومادبا. ويأتي دعم البنك العربي لهذا البرنامج انطلاقاً من التزامه الراسخ بالمسؤولية المجتمعية، وحرصه على الاستثمار في طاقات الأجيال الناشئة، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات التي تعزّز دورهم المستقبلي، وتؤهّلهم للمشاركة الفاعلة في بناء مجتمع أكثر وعياً وقدرة على الابتكار.

وقد تم من خلال البرنامج تمكين 285 مشاركًا من اكتساب مهارات مالية وتكنولوجية وإبداعية، ضمن تجربة تعليمية تطبيقية عزّزت معارفهم وقدراتهم بطريقة مبتكرة وتفاعلية، حيث اعتمد على منهجية تجمع بين التعليم العملي والتكنولوجيا والفنون، مقدّمًا نموذجًا متكاملاً يقرّب المفاهيم المالية من الواقع اليومي للأطفال واليافعين، ويُسهم في ترسيخ مبادئ الادخار وتنمية مهارات التفكير الإبداعي. وشمل الجانب التطبيقي ورش "الحصّالة الذكية" التي أتاحت للأطفال من عمر 9–14 عامًا تصميم حصّالات قادرة على عدّ العملات باستخدام تقنيات (Arduino)، إلى جانب نشاط الروبوت جونير الذي أتاح لليافعين تجربة بناء روبوت تفاعلي يصدر إشارات ضوئية وصوتية استجابة لإدخال العملات المعدنية، مما منح المشاركين فرصة التعرّف على أساسيات البرمجة والإلكترونيات والميكانيك.

كما شارك متطوعو البنك العربي في تنفيذ الأنشطة، من خلال تقديم الدعم العملي والإشراف على التجارب التعليمية، تعزيزًا لدور البنك في الاستثمار في طاقات الأجيال الناشئة ضمن إطار مسؤوليته المجتمعية.

وفي هذا السياق، قالت ريم العدوان، المدير العام لمركز هيا الثقافي: "نفخر بتعاوننا الهادف والمستمر مع البنك العربي، والذي أتاح لنا تصميم وتنفيذ برامج تعليمية مبتكرة تعرّف الأطفال واليافعين بأهمية الادخار من خلال الفنون والتعلّم التجريبي، وتزويدهم بمهارات تكنولوجية ومعرفية تعزّز ثقتهم بأنفسهم وتفتح أمامهم آفاق المستقبل. إن هذا التعاون يشكّل خطوة محورية في رؤيتنا للوصول إلى أكبر عدد ممكن من أطفال ويافعي الأردن على اختلاف مواقعهم وقدراتهم".

وفي هذا الإطار، قال الأستاذ ضياء سرحان، المشرف والمنفذ لورشات البرنامج في مركز هيا الثقافي: "سعدنا بالعمل مع الأطفال واليافعين ضمن برنامج يجمع بين المعرفة المالية والتكنولوجيا بأسلوب عملي وتفاعلي، حيث لمسنا تطورًا واضحًا في وعي المشاركين بمفاهيم الادخار والابتكار، إلى جانب شغفهم بتجربة التقنيات الحديثة وبناء حلول إبداعية بأيديهم. إن مثل هذه البرامج تسهم في اكتشاف قدرات الأطفال وتنمية مهاراتهم، وتؤكد أهمية التعلم التطبيقي في إعداد جيل قادر على التفكير الخلّاق ومواكبة متطلبات المستقبل."

ويُشار إلى أنه قد تم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع 17 جمعية مجتمعية، الأمر الذي عزّز الوصول إلى الأطفال في بيئاتهم المحلية، ورفع مستوى المشاركة بما يدعم مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية ويعظّم الأثر الاجتماعي للمبادرة.

ويواصل مركز هيا الثقافي، الذي تأسس عام 1976 كأول صرح ثقافي غير ربحي في الأردن، دوره في تطوير الأنشطة التعليمية والثقافية الموجهة للأطفال واليافعين، فيما يعكس دعم البنك العربي لهذا البرنامج التزامه باستراتيجية المسؤولية المجتمعية التي تهدف إلى تحقيق أثر إيجابي مستدام في مجالات التعليم والتنمية المجتمعية.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة في مجال الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، تنطلق من حرصه على تحقيق أثر إيجابي ملموس على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب التزامه بالممارسات البيئية المستدامة. ويجسّد برنامج "معاً" للمسؤولية المجتمعية هذا التوجه، من خلال دعمه لمجموعة من المبادرات والأنشطة المتنوعة التي تساهم في خدمة قطاعات حيوية تشمل التعليم، والصحة، ومكافحة الفقر، وحماية البيئة، وتمكين المرأة، ورعاية الأيتام، وذلك من خلال جهود مشتركة مع مؤسسات المجتمع المحلي.

-انتهى-

