البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يقدم حزمة تمويل بقيمة 20 مليون دولار أمريكي لبنك الإسكندرية في مصر

توسيع نطاق التمويل يتم في إطار برنامج "مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر الثاني"

حزمة تعاون فني ممولة من الاتحاد الأوروبي لتوسيع نطاق الإقراض الأخضر للأسر المحلية والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للاستثمار في تقنيات وخدمات المناخ

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم حزمة تمويل بقيمة 20 مليون دولار أمريكي (18 مليون يورو) لبنك الإسكندرية، أحد بنوك مجموعة إنتيسا سان باولو.

وتشمل الحزمة قرضًا بقيمة 17 مليون دولار أمريكي (14.9 مليون يورو) في إطار برنامج البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر الثاني"، الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى 3 ملايين دولار أمريكي (2.6 مليون يورو) تقدم بتمويل مشترك مع صندوق المناخ الأخضر.

وسوف يستخدم بنك الإسكندرية هذا التمويل لإقراض الأسر المحلية والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الخاصة للاستثمار في تقنيات وخدمات التكيّف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.

وسيقدم البنك الأوروبي منحًا تحفيزية للمقترضين في إطار "مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر الثاني" عند الانتهاء من استثماراتهم الخضراء والتحقق من نجاحها، وذلك لتشجيع تبني التقنيات المناخية المتقدمة من قبل المشاريع المؤهلة.

وسيدعم البرنامج حزمة تعاون فني شاملة ممولة من الاتحاد الأوروبي لمساعدة بنك الإسكندرية على إطلاق مبادرات التدريب وبناء القدرات، ودعم تنفيذ المشاريع. وستعزز أنشطة التدريب تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في الحصول على التمويل المناخي والوصول إلى التقنيات الخضراء.

وفي هذا السياق، قال مارك ديفيس، المدير الإداري للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط: "نحن فخورون بتعاوننا مع بنك الإسكندرية لدعم مسيرة التحول الأخضر في مصر، وتسريع تبني حلول الاستثمار المناخي المبتكرة من قبل الأسر والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وبفضل ما حققه "مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر الثاني" من نجاح، والدعم السخي المقدم من الاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر، سنواصل المساهمة في دفع عجلة النمو المستدام وخلق الفرص للتنمية الشاملة".

من جهته، صرح السيد باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، قائلاً: "تُمثل شراكة بنك الإسكندرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطار المرفق الثاني لتمويل الاقتصاد الأخضر إنجازاً هاماً في التزام البنك تجاه التحول الأخضر في مصر. يحرص بنك الإسكندرية على تعزيز التنمية المستدامة وتقديم حلول خضراء مبتكرة، بما يمكّن الأسر والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الاستثمار في تكنولوجيات التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره، ودعم اقتصاد أكثر استدامة يتماشى تماماً مع استراتيجية مجموعة إنتيسا سان باولو."

بدأت الشراكة بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الإسكندرية في عام 2016 مع التوقيع على اتفاقية تمويل بقيمة 100 مليون دولار أمريكي (93 مليون يورو)، يوجه لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بموجب خط ائتمان وفي إطار برنامج تيسير التجارة. ثم تجددت هذه الشراكة عام 2017، عندما حصل بنك الإسكندرية على قرض ثانٍ بقيمة 30 مليون دولار أمريكي (25.5 مليون يورو) في إطار "مرفق تمويل الطاقة المستدامة" في مصر، بتمويل مشترك مع بنك الاستثمار الأوروبي.

يذكر أن بنك الإسكندرية هو أحد بنوك القطاع الخاص الرائدة في مصر. تأسس عام 1957، ويتبع لمجموعة انتيسا سان باولو منذ عام 2007. يمتلك البنك واحدة من أكبر شبكات الفروع في القطاع المصرفي الخاص في البلاد بإجمالي 173 فرعًا تنتشر في جميع المحافظات الرئيسية، ويعمل به ما يزيد على 4,300 موظف يقدمون خدماتهم لأكثر من 1.85 مليون عميل. ويقدم البنك خدماته بنشاط لمجموعة واسعة من القطاعات، موفراً منتجات وخدمات وحلولاً مالية ذات قيمة مضافة لعملائه من الأفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات.

ومصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته في مصر عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشاريع في جميع أنحاء البلاد.

بنك الإسكندرية

بنك الإسكندرية هو أحد بنوك القطاع الخاص الرائدة في مصر، حيث تم تأسيسه في عام ١٩٥٧ ، ويتبع لمجموعة انتيسا سان باولو منذ عام ٢٠٠٧ ، هذا ويمتلك البنك واحدة من أكبر شبكات الفروع بإجمالي ١٧٣ فرعًا تنتشر في جميع محافظات مصر الرئيسية، ويعمل به أكثر من ٤٬٣٠٠ موظفًا يفخرون بخدمة أكثر من ١٫٨٥ مليون عميلًا من خلال تقديم منتجات وخدمات وحلول مصرفية متنوعة للعملاء الافراد، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشركات، كما ننفذ حاليا استراتيجية طموحة للتحول الرقمي من أجل تقديم تجربة بنكية فريدة ومتعددة القنوات لعملائنا تشمل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول، والبطاقات، والمحافظ الالكترونية، وأحدث جيل من نقاط البيع وماكينات الصراف الآلي. يأتي ذلك بالاعتماد على تقنيات ال Big Data وبدعم الشركاء الرئيسيين في التكنولوجيا المالية.

مجموعة إنتيسا سان باولو

إنتيسا سان باولو، هي أكبر مجموعة مصرفية في إيطاليا، لها تواجد دولي كبير، فقد تجاوزت التمويلات 422 مليار يورو والأصول المالية للعملاء 1.35 تريليون يورو حتى نهاية يونيو 2024. تحظى المجموعة بمكانة رائدة على المستوى الأوروبي في إدارة الثروات، مع التركيز القوي على التكنولوجيا الرقمية والمالية. وستقدم المجموعة تمويلات بقيمة 115 مليار يورو وذلك بحلول عام 2025 لدعم المجتمعات وتعزيز جهود الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب برنامج لمساعدة المحتاجين بقيمة 1.5 مليار يورو (2023 -2027). كما تستضيف شبكة متاحف التابعة للمجموعة، "Gallerie d’Italia”، مشاريعها الثقافية ذات القيمة.

