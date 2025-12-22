مسقط: أعلن البنك الأهلي عن إطلاق عرض مميز لحاملي بطاقة حصري انفينيت الائتمانية، يتمثل في الحصول على إنهاء إجراءات السفر من المنزل مجاناً، وذلك ضمن شراكته القائمة مع "مراحب" التابعة لشركة ترانزم للمناولة الأرضية. ويأتي هذا العرض في إطار حرص البنك على تقديم عروض مميزة تتماشى مع موسم السفر في نهاية العام، إدراكًا منه لنمط حياة عملائه وارتفاع وتيرة تنقلاتهم خلال هذه الفترة. ويستمر العرض طيلة شهر ديسمبر ليمنح العملاء تجربة سفر أكثر سهولة ، من خلال إتمام إجراءات السفر في منازلهم أو أماكن تواجدهم دون الحاجة إلى مواجهة متاعب السفر.

ويتيح العرض للعملاء الاستفادة من خدمة تسجيل الوصول المنزلي لما يصل إلى أربع حقائب دون رسوم إضافية. وللاستفادة من العرض، يمكن لحاملي البطاقة التواصل مع مدير العلاقات الخاص بهم وإتمام الحجز قبل 48 ساعة من موعد المغادرة.

وتُعد خدمة "مراحب" إحدى التجارب الاستثنائية في عالم السفر، حيث تتيح للمسافرين إكمال إجراءاتهم بين 24 و6 ساعات قبل الرحلة، بما في ذلك التحقق من الوثائق، واستلام الحقائب، وإنهاء تسجيل الوصول، وإصدار بطاقة الصعود، إضافة إلى إمكانية اختيار المقعد وتسوية أي رسوم متعلقة بالحقائب الإضافية بسهولة. وتتوفر الخدمة للمسافرين المغادرين من مطار مسقط الدولي ومطار صلالة.

وفي سياق تعزيز القيمة المضافة لحاملي البطاقة، تُعد بطاقة حصري انفينيت من أكثر البطاقات ثراءً بمزايا السفر، إذ تمنح أصحابها تأمين سفر مجاني عند شراء تذاكر السفر باستخدام البطاقة، إضافة إلى دخول غير محدود ومجاني لأكثر من 1000 صالة مطار حول العالم مع ضيف، فضلًا عن خدمة السائق المجانية خمس مرات سنويًا من وإلى مطار مسقط الدولي لأي موقع داخل العاصمة، وكذلك من وإلى مطار صلالة الدولي. كما توفر البطاقة تأمين سفر متعدد الرحلات ضمن باقة متكاملة صُممت لتلبية احتياجات المسافرين.

ويأتي هذا العرض ليمنح عملاء بطاقة حصري انفينت الائتمانية تجربة سفر مريحة ومتفرّدة، عبر تجاوز طوابير الانتظار والوصول مباشرةً إلى بوابة المغادرة، واستلام الحقائب عند الوصول إلى الوجهة بكل سلاسة.

-انتهى-

#بياناتشركات