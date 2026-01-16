أعلن البنك الأهلي المصري عن توقيع اتفاقية تمويل قصير الأجل بقيمة تصل إلى 3 مليارات جنيه مصري لصالح شركة يو للتمويل الاستهلاكي، المعروفة تجارياً باسم "ڤاليو"، وذلك في إطار دعم البنك الأهلي المصري لقطاع التمويل غير المصرفي وتعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الحلول التمويلية المبتكرة.

حضر التوقيع سهى التركي ويحيى أبو الفتوح نائبا الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ووليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو وفرق العمل من الجانبين.

عقب التوقيع صرحت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن هذا التمويل يعكس ثقة البنك الأهلي المصري في نموذج أعمال ڤاليو ودورها المحوري في تطوير منظومة التمويل الاستهلاكي في السوق المصري، مؤكدة حرص البنك على دعم الكيانات القادرة على تقديم حلول مالية مبتكرة ومسؤولة تسهم في تحفيز الطلب المحلي وتعزيز الشمول المالي، بما يتماشى مع استراتيجية البنك في دعم النمو الاقتصادي المستدام. واضافت التركي ان هذا التسهيل الائتماني يأتي ضمن توجه البنك الأهلي المصري لتعزيز شراكاته مع المؤسسات الرائدة في قطاع التمويل غير المصرفي، بما يضمن مرونة التمويل واستدامة الأعمال وأن دعم شركات مثل ڤاليو يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من الحلول التمويلية الحديثة، مع الالتزام الكامل بالأطر الرقابية والمعايير المهنية.

وأضافت التركي الى أن هذا التمويل يهدف إلى تمويل النشاط الجاري لشركة ڤاليو لحين الانتهاء من إجراءات إصدار سندات جديدة، بما يضمن استدامة أعمال الشركة وتعزيز قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على خدمات التمويل الاستهلاكي في السوق المصري.

وأعرب وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو، عن سعادته بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، والذي يمثل شريكًا استراتيجيًا يدعم خطط الشركة التوسعية، ويعزز قدرتها على تلبية احتياجات العملاء، مضيفا ان التمويل يوفر للشركة المرونة اللازمة لإدارة الأعمال بكفاءة خلال المرحلة الحالية، ويدعم الخطط المستقبلية للنمو وتنويع مصادر التمويل. وأكد حسونة تقدير الشركة للثقة التي يوليها البنك الأهلي المصري لها، مشيرًا إلى أن التعاون بين الجانبين يمتد منذ تأسيس الشركة، حيث يعد البنك الأهلي المصري أحد أهم البنوك الرئيسية للشركة وشريكًا أساسيًا في مسيرتها.

وتُعد شركة ڤاليو، التي تأسست عام 2017 كشركة مساهمة مصرية وإحدى شركات مجموعة إي اف چي القابضة، من كبرى الشركات الرائدة للتكنولوجيا المالية الشاملة في مصر، حيث تتمتع بحصة سوقية مؤثرة مدعومة بقدرتها المستمرة على تطوير خدماتها وتقديم حلول تمويلية متنوعة تتوافق مع احتياجات العملاء، وذلك وفقًا للضوابط المنظمة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

عن شركة ڤاليو:

شركة ڤاليو، (الاسم القانوني: يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م) كود (EGX: VALU.CA)، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في مصر، تحت مظلة منتجاتها الخدمات المالية الشاملة والميسرة للأفراد والشركات. وهي أول شركة لتكنولوجيا الخدمات المالية المتخصصة في التمويل الاستهلاكي التي تم إدراجها في البورصة المصرية (EGX)، وذلك بالإضافة إلى استحواذ شركة "أمازون" على حصة مباشرة بها، وهو ما يعكس مسيرة نموها القوية ونموذج أعمالها الابتكاري.

وتنفرد الشركة بتقديم خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) من خلال «U»، حيث تحظى بتواجد مباشر كخدمة دفع في أكثر من 8,500 نقطة بيع وموقع إلكتروني، وتقوم بتوفير خطط وبرامج الدفع الميسرة حتى 60 شهرًا للأجهزة المنزلية والإلكترونيات وتشطيب المنازل والأثاث وحلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية والخدمات الصحية والتعليمية، والسفر، والأزياء، وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة مجموعة من حلول وخدمات الاستثمار، وبرامج الادخار والاسترداد النقدي الفوري، بالإضافة إلى برنامج تمويل المنتجات عالية القيمة التي تصل إلى 60 مليون جنيه ومنصة ڤاليو للتسوق الإلكتروني من خلال منتجاتها الفريدة «Valu Invest» عبر «AZ Valu» و«EFG Hermes ONE» و«شقلباظ» و«Ulter»، و«Shop’IT». كما تقدم الشركة حلولاً متكاملة للشركات من خلال «Valu Business».

وقد أطلقت ڤاليو أيضًا بطاقتها المدفوعة مسبقًا وبطاقة ائتمان مشتركة بالتعاون مع "ڤيزا"، لتوسيع نطاق خيارات الدفع المتاحة أمام العملاء وتقديم أكثر الحلول المالية شمولًا ومرونة وسهولة، مما يجعل ڤاليو الخيار الأمثل لجميع احتياجات الدفع. وباعتبارها إحدى أبرز شركات التكنولوجيا المالية الحائزة على جوائز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتبنى ڤاليو نهجًا متطورًا وفريقًا مرنًا يلتزم بابتكار حلول مالية متجددة لتلبية احتياجات العملاء المتطورة.

لمعرفة المزيد عن ڤاليو، يرجى زيارة: www.valu.com.eg

ولمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

قطاع العلاقات العامة في ڤاليو

News_release@valu.com.eg

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات

melgammal@valu.com.eg

عمر سلامة

نائب رئيس أول للاتصالات والعلاقات العامة

osalama@valu.com.eg

-انتهى-

#بياناتشركات