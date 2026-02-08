احتفلت البراري، المجتمع السكني الرائد في دبي والقائم على مفهوم الحياة المستوحاة من الطبيعة، رسميًا بوضع حجر الأساس لمشروع "ذا كيب"، آخر مشاريعها السكنية الأيقونية، في خطوة تحتفي بمرور عشرين عامًا من الحرفية المتقنة والرؤية الطموحة، وتسلّط الضوء على التزامها الراسخ بتصميم بيئات معيشية متناغمة ومتجذّرة في أحضان الطبيعة.

ويُؤذن هذا الحدث البارز بانطلاق فصلٍ جديد واستثنائي في مسيرة البراري، إذ يُجسّد "ذا كيب" تتويجاً لإرثٍ عريق يمتد لعقدين من الزمن، تميّز بفلسفة التصميم المدروس، ونمط الحياة الذي يرتكز على الرفاهية، وتجارب معيشية غامرة تتكامل فيها المناظر الطبيعية بسلاسة مع الحياة اليومية.

يقع "ذا كيب" في قلب دبي الأخضر، ليُجسّد تجربة معيشية ثرية واستثنائية تنسجم فيها الفخامة مع الطبيعة، وسط حدائق نباتية وارفة، ومسطحات مائية تنبض بالسكينة، ومساحات صحية مُصمّمة بعناية فائقة. وسيستمتع السكان بأسلوب حياة مستوحى من أرقى المنتجعات، يضم مسبحًا فاخراً، وأجنحة صحية متكاملة، وصالات استراحة أنيقة على الأسطح، ومساحات عمل مشتركة عصرية، ومرافق لياقة بدنية متطورة، إلى جانب مناطق مخصّصة للعائلات — في منظومة متكاملة صُمّمت لتعزيز التوازن، وترسيخ الروابط الاجتماعية، والارتقاء بجودة الحياة اليومية.

شكّل حفل وضع حجر الأساس تجسيداً لقصة التحوّل الملهمة لـ البراري، من أرضٍ صحراوية غير مستكشفة إلى أحد أبرز المجتمعات السكنية وأكثرها إلهامًا في المنطقة. ومن خلال أسلوب سردي غامر وتجارب حسّية متكاملة، احتفى الحدث بمسيرة العلامة ورسالتها الراسخة والمتجددة لإعادة تعريف مفهوم الرفاهية من خلال الطبيعة.

وفي تعليقه على هذه المناسبة، قال هزاع زعل، الرئيس التنفيذي لشركة البراري: "ينبثق ’ذا كيب‘ من جوهر هوية البراري كمشروع تُشكّل فيه الطبيعة الركيزة الأولى التي تقوم عليها أنشطتنا. فبالنسبة إلينا، لا تُعدّ الطبيعة عنصرًا مُضافًا، إنما الأساس الذي تنطلق منه رؤيتنا ويُبنى عليه كل تفصيل. ويُجسّد ’ذا كيب‘ هذه الفلسفة بكل أبعادها — ليشكّل مساحة يلتقي فيها التصميم الواعي مع الجمال الطبيعي ليشكلا معًا أسلوب حياة راقيًا، ومتوازناً، يمنح معنى حقيقياً للعيش."

وفيما تمضي البراري في كتابة فصول مسيرتها المتجددة والقائمة على النمو الواعي والابتكار الملهم، يتجلّى "ذا كيب" كتعبيرٍ أيقوني يختصر قيم العلامة وجوهر إرثها العريق. فهو أكثر من مجرد مشروع سكني، إنه وجهة صاغتها الرؤية وتجذرت في أحضان الطبيعة، لتمنح فرصة استثنائية للعيش ضمن مجتمع تتجلّى في جوهره قيم الانسجام الراقي، والأناقة الخالدة، والأصالة التي لا تزول.

لمحة عن البراري

تُعتبر البراري من أرقى وأقدم المجتمعات السكنية الفاخرة في دبي المستوحاة من الطبيعة، والمعروفة بمناظرها الطبيعية الخلابة التي تزخر بالنباتات المتنوعة، وتخطيطها منخفض الكثافة، والتزامها الراسخ بأسلوب حياة مستدام ومتوازن. منذ تأسيسها قبل أكثر من عقدين، أعتمدت البراري نهجاً رائداً في مجال تطوير المجتمعات السكنية، حيث وضعت الرفاهية، والحرفية الراقية، والتناغم مع البيئة في صميم كل مشروع تعمل على إنجازه. ومن خلال مساكنها الحائزة على جوائز، ووجهاتها الحياتية المتميّزة، ومساحاتها الخضراء الغامرة التي تحاكي الطبيعة، تواصل البراري إعادة تعريف مفهوم الحياة العصرية الفاخرة، عبر مجتمعات تعزز التواصل والتوازن، وتدعم علاقة أعمق مع الطبيعة.

