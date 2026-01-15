وقّعت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) والشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) خطاب نوايا لاستكشاف فرص التعاون في مجال النقل البحري لتلبية احتياجات حديد المتعلقة بنقل خام الحديد بحرا. وأوضح الخطاب، الذي أُبرم في مدينة الرياض، أن الطرفين يعتزمان مناقشة آليات الاستفادة من امكانيات البحري في تلبية متطلبات حديد من خدمات النقل البحري.

يهدف هذا التعاون إلى استكشاف فرص مشتركة بين البحري وحديد، بما في ذلك إمكانية تطوير وبناء سفن جديدة مخصّصة تلبي الاحتياجات التشغيلية والفنية لعمليات حديد داخل المملكة.

وفي هذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة البحري، م. أحمد السبيعي: “يمثّل هذا التعاون خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة النقل البحري الوطنية ونؤكد في البحري التزامنا بدعم سلاسل الإمداد وتوفير حلول شحن موثوقة ومرنة تسهم في رفع كفاءة العمليات لدى شركائنا.”

من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة حديد الأستاذ عبدالقادر المبارك: “تعمل حديد بشكل مستمر على تطوير منظومتها التشغيلية واللوجستية، ويعد هذا التعاون مع البحري خطوة داعمة لتأمين حلول نقل بحرية متخصصة تلبي احتياجاتنا التشغيلية وتعزز من كفاءة القطاع الصناعي.”

ويأتي هذا التعاون في إطار تعزيز التكامل الصناعي والتشغيلي وتوطين سلاسل القيمة، حيث تمثل "البحري" الناقل البحري الوطني للمملكة وتملك حضورًا لوجستيًا عالميًا، فيما تعد "حديد" من ابرز الشركات الصناعية الوطنية الكبرى في قطاع الحديد والصلب.

-انتهى-

#بياناتشركات