عجمان، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مــصرف رويا المــحــلي الإســـلامي ذ.م.م (رويا)، المصرف الإسلامي الرقمي الأول في دولة الإمارات، عن خطوة ريادية في قطاع الخدمات المصرفية، ليصبح أول مصرف إسلامي على مستوى العالم يتيح لمتعاملين شراء وبيع البتكوين مباشرة من خلال تطبيقه الذكي. ويأتي ذلك في إطار حزمة استثمارات شاملة تهدف إلى تعزيز بناء الثروة وفق الشريعة الإسلامية ودعم النمو المالي طويل الأجل.

وبالشراكة مع Fuze، الشركة المرخّصة والرائدة في مجال الأصول الافتراضية، يوفر رويا خدمة آمنة وسهلة الاستخدام ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ومع ازدياد الاهتمام العالمي بالعملات المشفّرة، وسعي دولة الإمارات لترسيخ مكانتها كمركز للابتكار المالي، تأتي خدمة الاستثمار في البتكوين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من رويا في توقيت يشهد طلبًا متزايدًا على منتجات استثمارية رقمية أخلاقية.

وبحسب تقرير Chainalysis «جغرافيا العملات المشفّرة 2024»، شهدت دولة الإمارات تدفّقات بأكثر من 30 مليار دولار أمريكي في مجال العملات المشفّرة بين يوليو 2023 ويونيو 2024 — بزيادة سنوية بلغت 42%. ويشير التقرير أيضًا إلى نمو سريع في نشاط التمويل اللامركزي (DeFi)، حيث ارتفعت القيمة التي تلقّتها خدمات DeFi بنسبة 74%، بينما نمت القيمة على منصات التداول اللامركزية (DEXs) بنسبة 87%، من نحو 6 مليارات دولار إلى 11.3 مليار دولار. ويرجع التقرير هذا النمو بشكل كبير إلى الوضوح التنظيمي الذي قدمته جهات محلية مثل هيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي.

وقال كريستوف كوستر، الرئيس التنفيذي لمصرف رويا:

"في رويا، نلتزم بتشكيل مستقبل التمويل في دولة الإمارات من خلال تقديم خدمات مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية. ومن خلال تمكين عملائنا من الاستثمار في البتكوين عبر منصتنا، نتيح لهم المشاركة في الاقتصاد الرقمي بشكل مسؤول. جميع استثمارات البتكوين عبر رويا متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ما يمنح المتعاملين الثقة والوضوح."

وأضاف محمد علي يوسف (مو علي يوسف)، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Fuze:

"يجمع تعاوننا مع رويا بين الخبرة في الأصول الرقمية والمصرفية الإسلامية المتوافقة مع الشريعة، لتقديم منصة تتمتع بالأمان والالتزام الأخلاقي. نحن معًا نعيد تعريف كيفية تعامل المتعاملين مع الاستثمار في الأصول الافتراضية بطريقة مسؤولة وشفافة."

وعلى عكس المنصات التي تشجع على المضاربات، تأتي خدمة الأصول الافتراضية من رويا ضمن إطار استثماري مدروس يهدف إلى تحقيق بناء الثروة على المدى الطويل، بما يتماشى مع رسالة المصرف في تقديم حلول مالية تحقق قيمة مستدامة وتدعم أهداف المتعاملين المالية.

أبرز مزايا الخدمة:

إمكانية شراء وبيع البتكوين بأمان مباشرة عبر تطبيق رويا .



شفافية كاملة وحوكمة للتأكد من الالتزام بالشريعة الإسلامية، تحت إشراف لجنة الرقابة الشرعية الداخلية .



شراكة مع Fuze لتقديم تجربة موثوقة ومرخّصة وسلسة في مجال الأصول الرقمية .



لتقديم تجربة موثوقة ومرخّصة وسلسة في مجال الأصول الرقمية رسوم تنافسية، بما يجعل رويا من أقل المنصات تكلفة في السوق لتداول الأصول الرقمية .



تركيز على الاستثمار المسؤول وتجنّب السلوكيات المضاربية ودعم المرونة المالية .



دعم تعليمي يشمل إرشادات داخل التطبيق، وندوات عبر الإنترنت، وخدمة متعاملين متخصصة لتقديم استثمار مبني على المعرفة .

وقال كريستوف كوستر: "من خلال شراكتنا مع Fuze، ضمنا أن يتمكن عملاؤنا من الوصول إلى منصة قوية وموثوقة للاستفادة من الفرص في مجال الأصول الافتراضية. هذه الخدمة تجسّد وعدنا بالابتكار مع الالتزام بالتوافق مع الشريعة الإسلامية و أعلى معايير المصرفية الأخلاقية."

يشكّل هذا الإنجاز محطة جديدة في مسيرة القطاع المصرفي في دولة الإمارات، ويعزّز مكانة مصرف رويا كجهة رائدة في المصرفية الإسلامية الرقمية.

لمعرفة المزيد عن كيفية بدء الاستثمار في الأصول الرقمية عبر رويا، يرجى زيارة: www.ruyabank.ae

نبذة عن رويا

يقع المقر الرئيسي لمصرف رويا في عجمان، وتم إطلاقه في عام 2024، ليجمع بين التكنولوجيا المبتكرة ومبادئ المصرفية الإسلامية الأصيلة، ليخدم الأفراد والشركات على حد سواء. حاصل على ترخيص من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي كمصرف متخصص، ويوفر تجربة مصرفية رقمية سلسة مبنية على الأمان القوي والتصميم المبتكر.

يستند رويا إلى ركائز العدل والشفافية والمسؤولية الاجتماعية، حيث يعمل في قلب المجتمع لدعم العائلات ورواد الأعمال والمشاريع الصغيرة، وتعزيز الثقافة المالية والشمول المالي من خلال فروع مفتوحة الأبواب تعمل كمراكز تعليمية واستشارية.

نبذة عن Fuze:

Fuze هي أول مزود للبنية التحتية للأصول الرقمية المرخصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تقدم حلولًا مبتكرة للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية لدمج خدمات الأصول الرقمية بأمان وكفاءة.

تقدم Fuze منصة (Digital-Assets-as-a-Service)، والتي تمكّن البنوك وشركات التكنولوجيا المالية من دمج وتقديم منتجات الأصول الرقمية المنظمة بسهولة. كما توفر الشركة خدمات التداول المباشر(OTC)، لدعم المؤسسات والصناديق المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية في تنفيذ صفقات الأصول الرقمية الكبيرة بأمان وكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، تقدم Fuze حلول دفع رقمية بالعملات المشفرة، مما يتيح للأنشطة التجارية تنفيذ معاملات عالمية فورية ومتعددة العملات.

يعمل فريق Fuze على دعم نمو النظام البيئي للأصول الرقمية، من خلال التعاون المستمر مع الجهات التنظيمية لضمان تطوير القطاع وفق رؤية طويلة الأمد.

للمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.fuze.finance

