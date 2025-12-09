في تعاون بارز لتعزيز ودعم المنظومة الصناعية في المملكة، أبرمت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)، أكبر مصهر للألمنيوم ذي موقع واحد في العالم، اتفاقية لمدة عامين مع شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم (جارمكو)، إحدى كبرى شركات صناعات الألمنيوم التحويلية في المنطقة، لتعزيز القدرات التقنية لموظفي جارمكو البحرينيين.

وفي إطار هذه الاتفاقية، ستنضم مجموعة مختارة من الكوادر التقنية في جارمكو للعمل بنظام جزئي في شركة البا، مما سيتيح لهم فرصة التدريب العملي في مرافق ومنشآت الشركة وفق أعلى المعايير العالمية، واكتساب الخبرة من خلال العمل المباشر في مختلف جوانب العمليات التشغيلية في البا. وسيساهم هذا التعاون في تأهيل وتزويد المتدربين بالمهارات الضرورية في الأنظمة الهيدروليكية والهوائية، مما يعزز مهاراتهم التقنية الأساسية ويدفع تقدمهم في مسيراتهم المهنية في جارمكو.

يتميز هذا التعاون باتباعه نهج "تدريب البحرينيين للبحرينيين"، الذي يؤكد التزام البا بتنمية المواهب الوطنية وتشجيع مبادرات تبادل المعرفة والخبرات في المملكة. وبالاستفادة من خبرة البا الممتدة لعقود طويلة، تعزز هذه الشراكة الدور الريادي للكفاءات البحرينية في مجال الابتكار والتميز التقني.

وفي تعليقه على هذه الاتفاقية، صرح الرئيس التنفيذي لشركة البا، علي البقالي، قائلًا:

"تبادل المعرفة هو أساس التقدم والتطور. ومن خلال تسخير مرافقنا وخبراتنا لدعم تدريب موظفي شركة جارمكو، فإننا نساهم في تعزيز ثقافة التعلم المستمر التي تعود بالنفع والفائدة على قطاع الألمنيوم في المملكة بشكل عام. ويتجلى هذا التعاون من خلال مبدأ دعم الشركات الوطنية لبعضها من أجل غدٍ أفضل".

ومن جانبه، علق الرئيس التنفيذي لشركة جارمكو، محمد رفيع، على هذا التعاون، قائلًا:

"نؤمن في جارمكو بأن الاستثمار في موظفينا هو أمر ضروري لتحقيق النمو المستدام. التعاون مع البا يسهم في صقل مهارات موظفينا التقنيين وتزويدهم بالخبرة العملية اللازمة. نحن حريصون على تعزيز التزامنا المشترك بتنمية الكفاءات الوطنية ذات المهارات والجاهزية العالية لمواجهة التحديات المستقبلية".

ويمثل هذا التعاون الاستراتيجي بين البا وجارمكو إحدى المبادرات الوطنية لتمكين البحرينيين، وتعزيز الشراكات الصناعية، وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل من خلال الاستثمار في تطوير قدرات العنصر البشري.

نبذة عن شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)

[رمز التداول: ALBH]

رائدة عالميًا في صناعة الألمنيوم: بإنتاج يتجاوز 1.62 مليون طن متري سنويًا (2024)، تُعد البا أحد مصاهر الألمنيوم الرائدة في العالم، وتفخر الشركة بسجل حافل من التميز على مدى أكثر من 50 عامًا في العمليات التشغيلية، والسلامة، والمسؤولية البيئية، والتنمية المجتمعية.

شريك موثوق: تعتبر البا أحد أركان اقتصاد مملكة البحرين، وتقوم الشركة بإنتاج الألمنيوم عالي الجودة في شكل منتجات معيارية وأخرى ذات قيمة مضافة يتم تصديرها إلى أكثر من 280 عميلاً حول العالم. ومن خلال مكاتب مبيعاتها في أوروبا (زيورخ) وآسيا (سنغافورة) والشركة التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن البا شريك موثوق على الصعيد العالمي. كما أن البا مدرجة في كل من بورصة البحرين وسوق لندن للأوراق المالية، والمساهمون فيها هم كل من شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب. (مقفلة) (69.38%)، وشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (20.62%)، والجمهور العام (10%). وتلتزم البا بأعلى المعايير الدولية مما أهلها للحصول على شهادات دولية مرموقة مثل اعتماد آيزو 9001 (الجودة)، وآيزو 14001 (البيئة)، وآيزو 27001 (أمن المعلومات)، وآيزو 45001 (الصحة والسلامة المهنية)، وآيزو 18788 (إدارة العمليات الأمنية). كما تظهر البا التزامها بالتصنيع المسؤول عبر شهادات مرموقة مثل شهادة معيار IATF 16949 (إدارة الجودة لصناعة السيارات)، وآيزو 22301 (إدارة استمرارية الأعمال)، بالإضافة إلى شهادتي معياري الأداء وسلسلة العهدة من مبادرة استدامة الألمنيوم (ASI)، وشهادة التصنيف البلاتيني للاستدامة من منظمة إيكوفاديس والتي تضع البا ضمن قائمة النخبة والتي تمثل 1% من الشركات التي شملها التقييم على مستوى العالم.

الريادة في الاستدامة: باعتبارها أول مصهر للألمنيوم في الشرق الأوسط، تعتبر البا القلب النابض لقطاع صناعات الألمنيوم التحويلية المزدهر في مملكة البحرين، وتساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وفي إطار التزامها بالمسؤولية الاجتماعية، تبلغ نسبة البحرنة في البا 87% (2024) من إجمالي القوى العاملة، كما تستثمر الشركة بكثافة في تدريب وتطوير موظفيها. ومن جانب آخر، تضطلع البا بدور مهم ورئيسي في دعم منطقة الصناعات التحويلية للألمنيوم، وبالتالي تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين. ونظير مبادراتها في إنتاج الألمنيوم بطريقة مسؤولة، حصلت البا على التقدير والتكريم من خلال العديد من الجوائز، منها جائزة أفضل شركة في البحرين من حيث تقييم الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة من ESG Invest، وشهادة SafeGuard للتميز في النظافة والصحة العامة والسلامة من شركة ﺑﻴﺮو ﻓﻴﺮﻳﺘﺎس (Bureau Veritas)، وجائزة حوكمة الشركات من مجلة Ethical Boardroom.

وتتويجًا لتميزها في الممارسات البيئية والمساهمات الاجتماعية وحوكمة الشركات، أطلقت البا خارطة طريق شاملة للجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة في عام 2022 تركز على ست أولويات استراتيجية، وهي: 1) إزالة الكربون، 2) الطاقة النظيفة والألمنيوم الأخضر، 3) الاقتصاد الدائري وصناعة الألمنيوم التحويلية، 4) تعزيز رفاهية الموظفين، 5) التعاون والشراكات، 6) الشفافية والاتصالات واستيفاء المتطلبات. ومنذ تأسيسها، استثمرت البا في العديد من المشاريع على صعيد البيئة والاستدامة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتي كان لها أثر إيجابي بالغ على المجتمع. ويمثل مصنع معالجة بقايا بطانة خلايا الصهر دون أي مخلفات الأول من نوعه والبالغة تكلفته 37.5 مليون دولار أمريكي، وكذلك مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة الخامسة، إلى جانب مشروع حديقة الطاقة الشمسية المرتقب لتوليد أكثر من 6 ميغاوات من الطاقة النظيفة، بعضًا من مبادرات الشركة الملموسة لتحقيق أهداف الحياد الكربوني الصفري للمملكة بحلول عام 2060 وذلك تحت قيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وعلى وجه الخصوص، يمثل مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة الخامسة محطة تبلغ طاقتها الإنتاجية 680.9 ميغاوات تعمل بنظام الدورة المركبة. وساهمت هذه التوسعة في رفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمحطة الطاقة الخامسة من 1,800 ميغاوات إلى 2,481 ميغاوات، وكذلك في خفض معدل تركيز انبعاثات الغازات الدفيئة بواقع 0.5 طن من ثاني أكسيد الكربون لكل طن من الألمنيوم يتم إنتاجه.

وفي خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافها المتعلقة بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، لا سيما التزامها بالاقتصاد الدائري والألمنيوم الثانوي، طرحت البا في مايو 2024 خط منتجاتها الجديد من الألمنيوم منخفض الكربون EternAlTM، والذي يشمل سلسلتي منتجات بفئات متنوعة لتلبية مختلف احتياجات العملاء، حيث تضم السلسلة الأولى محتوى من الألمنيوم المعاد تدويره، فيما توظف السلسلة الثانية تعويضات الكربون المعتمدة والتي تم تحقيقها مباشرة من خلال مبادرات تحسين الكفاءة التشغيلية بالشركة.

السلامة أولاً ودائمًا: يؤكد شعار البا "السلامة أولاً... السلامة دائمًا" على أن سلامة وصحة الموظفين وعمال المقاولين هي أولوية قصوى. وتمكنت الشركة من تسجيل رقم قياسي في السلامة بلغ 41 مليون ساعة عمل آمنة دون أي إصابة مضيعة للوقت في نوفمبر 2025 وذلك لأول مرة في تاريخها. وتتمتع الشركة بسجل حافل على المستوى الدولي في مجالات السلامة والصحة، حيث استحقت الحصول على جوائز مرموقة عديدة مثل جائزة الرئيس الدائم للجمعية الملكية لمكافحة الحوادث (روسبا) وجائزة الرئيس من الجمعية ذاتها (نظير فوزها بالجائزة الذهبية لأكثر من عشر مرات على التوالي)، وجائزة السلامة الدولية مع الاستحقاق إلى جانب تصنيف 5 نجوم من قبل مجلس السلامة البريطاني، فضلاً عن العديد من الجوائز من مجلس السلامة الوطني.

خطة البا لإشراك أصحاب المصلحة / الأطراف المعنية

تعطي البا الأولوية للتواصل المفتوح مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك مختلف فئات المجتمع البحريني والجهات المعنية بالجوانب البيئية والاجتماعية. ومن خلال خطتها لإشراك أصحاب المصلحة، تعمل الشركة على معالجة الأثر البيئي والاجتماعي لعملياتها، ووضع الضوابط اللازمة للحد من تأثير عملياتها التشغيلية. كما تمتلك البا آلية للتظلم الخارجي عبر "دليل سلوك العمل"، مما يتيح للأطراف المعنية والجمهور العام التعبير عن مخاوفهم وتقديم ملاحظاتهم إزاء أي موضوع متعلق بعمليات الشركة.

آلية التظلم الخارجي

تعطي البا الأولوية للسلوك الأخلاقي والمسؤولية البيئية. وبإمكان جميع الأطراف المعنية من الموظفين وعمال المقاولين والجمهور العام الإبلاغ بشكل سري عن أي مخالفات محتملة لدليل سلوك العمل في البا، أو التعبير عن مخاوفهم المتعلقة بالآثار البيئية والاجتماعية لعمليات الشركة عن طريق خط النزاهة في البا، حيث يعمل هذا الخط الساخن والمستقل متعدد اللغات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، إما عبر رقم الهاتف المجاني أو من خلال الشبكة الداخلية للشركة أو موقعها الإلكتروني الرسمي www.albasmelter.com.

نبذة عن شركة شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم (جارمكو)

تأسست جارمكو في عام 1981 كأول منشأة ألمنيوم مخصصة للصناعات التكميلية في الشرق الأوسط. اليوم، تصنف كواحدة من الشركات الرائدة في تصنيع منتجات الألمنيوم المدرفلة المسطحة، والمعترف بها لكونها واحدة من رواد العمليات الصديقة للبيئة والتي حظيت بالإشادة في التزامها المستمر بالاستدامة. من مقرها الرئيسي ومصنعها في مملكة البحرين، تخدم جارمكو احتياجات أكثر من 2000 عميل في أكثر من 45 دولة من خلال شبكة مكاتب المبيعات والخدمات في اوروبا، سنغافورة، تايلاند، فيتنام والولايات المتحدة الأمريكية. وقد تم تسهيل حضور جارمكو العالمي بشكل أكبر بفضل وجودها في مملكة البحرين، التي توفر اتصالا سهلا عن طريق الجو والبر والبحر للأسواق في آسيا، افريقيا، استراليا، أوروبا وأمريكا الشمالية.

تفتخر الشركة بقدرة إنتاجية تبلغ 165,000 طن متري سنويا حيث تقوم جارمكو بتصنيع خمسة أنواع مختلفة من المنتجات بمجموعة من المواصفات والاستخدامات الخاصة بها، تشمل مجموعة المنتجات من لفائف وصفائح من خلائط الألمنيوم المعيارية من مجموعة 8000 ،5000 ،3000 ،1000 تتوفر تطبيقات المنتجات في تشكيلة واسعة من الخلائط المعيارية والصلابات المناسبة تماما لتفضيلات العملاء وإرضاء المستهلك النهائي.

تحافظ جارمكو على أعلى معايير الجودة وتضع في اعتبارها التميز في المنتج والسلامة التشغيلية واللوائح البيئية. بعد أن اكتسبت اعترافا عالميا بالعمليات التي تلتزم بأفضل الممارسات بالإضافة إلى الإشادة بالسعي الحثيث للجودة على جميع المستويات التشغيلية, نجحت جارمكو في تجاوز توقعات العملاء من خلال المعايير الصناعية الدولية مثل معايير جمعية الألمنيوم (AA), الجمعية الأمريكية للإختبارات والمواد (ASTM),المعايير الأوروبية (EN),المعايير الأسترالية (AUST), وغيرها الكثير.

