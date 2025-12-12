ستعرض روائع فنية بقيمة تزيد عن ملياري دولار أمريكي من مجموعات خاصة وعامة

تتطلع العلامتان التجاريتان إلى التعاون لعرض روائع سوذبيز الفاخرة في السماء

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، ودار سوذبيز الشهيرة للمزادات، عن شراكة استراتيجية ستصبح بموجبها الاتحاد للطيران شريكًا مقدّماً لمعرض "أيقونات: العودة إلى ماديسون" الذي تقدّمه الدار للعالم في جزئين ليجمع بعضًا من أكثر الأعمال شهرة التي بيعت تحت راية دار سوذبيز، مما يوفر فرصة نادرة لتجربة روائع فنية تمتد عبر قرون متعددة وفئات متنوعة.

وبعد نجاح حفل الافتتاح في أبو ظبي خلال أسبوع هواة جمع التحف، سيتم افتتاح المعرض في نيويورك، بعد شهر واحد فقط من افتتاح دار سوذبيز لمقرها العالمي الجديد في مبنى بروير التاريخي في شارع ماديسون.

أطلقت الاتحاد للطيران هذه الشراكة كونها الشريك المُقدّم للمعرض الأول من "أيقونات سوذبيز" في أبوظبي من 2 إلى 6 ديسمبر في فندق سانت ريجيس جزيرة السعديات، أبوظبي. وسيتبع ذلك معرض "أيقونات سوذبيز: العودة إلى ماديسون" في نيويورك، الذي يُطلق في مقر سوذبيز الجديد في مبنى بروير الواقع في 945 شارع ماديسون، في 13 ديسمبر ويستمر حتى 21 منه.

يضم معرض "الأيقونات" أكثر من 25 عملاً فنياً في أبو ظبي ونيويورك، بقيمة تقديرية تقارب ملياري دولار، مما يوفر فرصة لن تتكرر لمشاهدة هذه الروائع معاً.

في هذه المناسبة، صرّحت كورتني كريمرز، نائبة رئيس مجلس إدارة دار سوذبيز، وكبيرة المتخصصين في فنون ما بعد الحرب والفن المعاصر، قائلةً: "معرض "أيقونات" ليس مجرد معرض، بل هو احتفاء بإرث سوذبيز وعودة إلى جذورنا في شارع ماديسون، المركز التاريخي للفن والثقافة وجمع التحف الفنية. من خلال جمع بعضٍ من أروع القطع الفنية التي بيعت تحت رايتنا في جميع أنحاء العالم، فإننا نستذكر عقودًا من الخبرة والأعمال التي جسدت روح العصر، ونمنح الجمهور فرصة نادرة للاستمتاع بالروائع التي ساهمت في تعريف ثقافة جمع المقتنيات على مستوى العالم."

من جهته، قال آريك دي، رئيس شؤون الإيرادات والشؤون التجارية في الاتحاد للطيران: "بصفتنا الشريك المُقدّم، نفخر بتقديم هذه المجموعة الاستثنائية من الروائع الفنية ليستمتع بها العالم في موطننا أبوظبي، وفي نيويورك. ويعتبر هذا المعرض شهادة جديدة على مكانة أبوظبي كوجهة ثقافية عالمية.

"ويعكس تعاوننا مع سوذبيز التزامنا المشترك بتقديم تجارب استثنائية تجمع بين الثقافات وتُلهم الاكتشاف وبصفتنا شركة طيران فاخرة ملتزمة بتقديم خدمة وراحة فريدة، فإنه لشرف لنا أن ننقل هذه المجموعة إلى نيويورك. وفي المستقبل، سنعتمد على هذا التعاون الأولي للارتقاء بمجموعات سوذبيز إلى مستويات جديدة."

تتضمن مجموعة "أيقونات" روائع فنية فريدة من نوعها مثل لوحة "مارلين البرتقالية" المثقوبة للفنان آندي وارهول (1964)، والتي بيعت مقابل 17.3 مليون دولار في دار سوذبيز عام 1998. كما سيتم عرض لوحة "فتاة بلا بالون" للفنان بانكسي، والتي اشتهرت بتمزقها ذاتيًا بفضل آلية مخفية في إطارها خلال مزاد سوذبيز عام 2018، مما أدى إلى تدمير القماش جزئيًا وتحويله على الفور إلى عرض حي.

و سيتم عرض النموذج الأولي لحقيبة هيرميس بيركين الأصلية لجين بيركين، والتي بيعت في وقت سابق من هذا العام في سوذبيز باريس مقابل رقم قياسي بلغ 10 ملايين دولار، إلى جانب قطع أثرية مثل منحوتات من بلاد ما بين النهرين والتي يُقدّر عمرها بـ 5000 عام. يمكن الاطلاع على المزيد عبر الرابط: https://www.sothebys.com/en/digital-catalogues/sothebys-icons

تتخصص الاتحاد للطيران في نقل السلع الثمينة والفاخرة عبر شبكتها العالمية، وقد تم نقل مجموعة "أيقونات" حصريًا بواسطة خدمة فلاي كالتشر المتخصصة التابعة للاتحاد للشحن.

من مقرها الرئيسي في أبوظبي، تُسيّر الاتحاد للطيران رحلتين يوميًا إلى مطار جون كينيدي الدولي في نيويورك، مستفيدةً من مركز التخليص المسبق التابع لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في مطار زايد الدولي، وهو الوحيد من نوعه في المنطقة، والذي يتيح للضيوف إنهاء إجراءات الهجرة والجمارك الأمريكية قبل المغادرة، والوصول إلى الولايات المتحدة كمسافرين محليين، وتوفير وقت ثمين عند الوصول.

