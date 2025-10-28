شراكة برامج الولاء هي امتداد لاتفاقية المشاركة بالرمز بين الاتحاد للطيران والخطوط الجوية الإثيوبية التي تم إطلاقها في يوليو كجزء من المشروع الاستراتيجي المشترك الذي تم توقيعه في مارس 2025 .

شغلت الاتحاد للطيران رحلات مباشرة من أبوظبي إلى أديس أبابا في 8 أكتوبر، بينما بدأت الخطوط الجوية الإثيوبية الرحلات المباشرة من أديس أبابا إلى أبوظبي في 15 يوليو .

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أطلقت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، والخطوط الجوية الإثيوبية في إطار المشروع المشترك بينهما، اتفاقية شراكة لبرنامجي الولاء ضيف الاتحاد وشيبا مايلز ShebaMiles))، مما يتيح لأعضاء أي من شركات الطيران كسب واستبدال الأميال عبر شبكاتها في برامج الولاء الخاصة بهم. حيث تم إطلاق الشراكة بعد الرحلة الافتتاحية للاتحاد للطيران إلى أديس أبابا في 8 أكتوبر.

يُمكن لأعضاء ضيف الاتحاد و برنامج شيبا مايلز كسب الأميال عند السفر عبر الشبكات العالمية الواسعة لأيٍّ من الشركتين، مما يتيح فرص سفر أكبر للمسافرين على متن كلا الناقلين. ويُمكن لأعضاء ضيف الاتحاد استبدال أميالهم على الرحلات الجوية، والإقامات الفندقية حول العالم، والعطلات، أو التسوق من مجموعة متنوعة من المنتجات في متجر مكافآت البرنامج. أما أعضاء برنامج شيبا مايلز، فيمكنهم استبدال أميالهم عبر مجموعة من المزايا التي يقدمها البرنامج.

في هذه المناسبة، قال مارك بوتر، المدير الإداري لبرنامج ضيف الاتحاد: "تُعتبر اتفاقية مشاركة الاتحاد للطيران وبرامج الولاء مع الخطوط الجوية الإثيوبية لحظة تاريخية للركاب في كلا الناقلتين. ستقدم هذه الشراكة قيمة أكبر للضيوف المسافرين عبر أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، مما يؤدي إلى شبكة مشتركة أكثر سلاسة وشمولاً يتمكن من خلالها أعضاء برنامج ضيف الاتحاد وأعضاء برنامج شيبا مايلز من الاستكشاف والحصول على المكافآت."

وتابع "نحن متحمسون لاستقبال أعضاء برنامج شيبا مايلز على متن طائراتنا لاستكشاف شبكة الاتحاد المتنامية، وأبوظبي، لتجربة ضيافتنا المميزة والانغماس في الثقافة الإماراتية الغنية والوجهات الرائعة. بالإضافة إلى ذلك، يسعدنا مكافأة أعضاء برنامج ضيف الاتحاد المسافرين عبر شبكة الخطوط الجوية الإثيوبية الواسعة، وتقديم المزيد من الطرق لعملائنا للاستفادة من أميال ضيف الاتحاد."

من جهتها، أضافت السيدة راحيل أسيفا، نائبة رئيس التسويق في الخطوط الجوية الإثيوبية، قائلة: "بصفتنا شركة طيران تركز على خدمة عملائها، يسعدنا توسيع نطاق تواصل مسافرينا وتعزيز مرونتهم في كسب الأميال. تُمثّل هذه الشراكة فرصةً رائعةً لأعضاء برامج الولاء في كلٍ من الخطوط الجوية الإثيوبية والاتحاد للطيران. نواصل في الخطوط الجوية الإثيوبية الارتقاء بتجربة مسافرينا من خلال الابتكار والشراكات الفعّالة."

تجسّد الاتفاقية المشتركة بين الشركتين، الناقلتين الوطنيتين لبلديهما، التزامًا مشتركًا بتوفير خيارات سفر أوسع وتجربة أكثر سلاسة للمسافرين بين أبرز الوجهات الإفريقية ضمن شبكة الخطوط الجوية الإثيوبية، مثل كامبالا في أوغندا، كينشاسا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولوساكا في زامبيا، والمدن الرئيسية في دولة الإمارات وآسيا.

وتشمل هذه الوجهات شبكة الاتحاد للطيران الممتدة عبر آسيا والشرق الأوسط، بما في ذلك كولومبو في سريلانكا، إسلام آباد في باكستان، إلى جانب وجهات جديدة مثل بنوم بنه في كمبوديا، وكرابي وتشيانغ ماي في تايلاند، والمدينة المنوّرة في المملكة العربية السعودية، المقرر تدشين رحلاتها في في 9 نوفمبر المقبل.

تُعد أديس أبابا الوجهة العاشرة ضمن 31 وجهة جديدة أعلنت عنها الاتحاد للطيران هذا العام، في إطار خطتها الطموحة لتوسيع شبكة وجهاتها عالميًا. ويأتي هذا التوسع الاستراتيجي دعمًا لرؤية الشركة في الوصول إلى 125 وجهة بحلول عام 2030، معززةً بذلك حضورها المتنامي في القارة الإفريقية. كما تستعد الاتحاد لإطلاق وجهات جديدة في المنطقة، من بينها تونس وزنجبار، المقرر تدشين رحلاتهما في نوفمبر ويونيو على التوالي.

لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة etihad.com/en/etihadguest أوshebamiles.ethiopianairlines.com

نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة etihad.com

نبذة عن الخطوط الجوية الإثيوبية

مجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية (الإثيوبية) هي قصة نجاح أفريقية حقيقية، حوّلت حلمًا خياليًا إلى واقع معروف عالميًا لما يقرب من ثمانية عقود. تُشغّل الخطوط الجوية الإثيوبية رحلات جوية إلى أكثر من 160 وجهة محلية ودولية للركاب والبضائع عبر خمس قارات، وتساهم في سد الفجوة بين أفريقيا والعالم. مع التركيز على راحة الركاب والاستدامة البيئية، تستخدم الإثيوبية طائرات فائقة الحداثة مثل طائرات بوينج 737 و777 و787 وإيرباص A350-900 وA350-1000 ودي هافيلاند Q400.

الإثيوبية، شركة الطيران العضو في تحالف ستار، حصدت العديد من الجوائز المرموقة، بما في ذلك جائزة "أفضل شركة طيران في أفريقيا" من سكاي تراكس لثماني سنوات متتالية، وجائزة "الأفضل بشكل عام في أفريقيا" من أبيكس، وجائزة "الريادة في ربط أفريقيا من خلال النقل"، وغيرها. تهدف الخطوط الجوية الإثيوبية إلى تعزيز نجاحها من خلال خطة استراتيجية تُعرف باسم "رؤية 2035"، وأن تصبح واحدة من أفضل 20 مجموعة طيران تنافسية ورائدة في العالم. وانطلاقًا من روح التعاون الأفريقي، تنتهج الخطوط الجوية الإثيوبية استراتيجية متعددة المحاور من خلال مراكز في لومي، توغو، مع شركة ASKY، وفي ليلونغوي، مالاوي، مع طيران مالاوي، وفي لوساكا، زامبيا، مع طيران زامبيا، وفي كينشاسا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع طيران كزنغو.

