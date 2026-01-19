أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – وقعت الاتحاد للطيران والخطوط التونسية شراكة مشاركة بالرمز ما يعزّز الربط الجوي بين دولة الإمارات وشمال أفريقيا، ويدعم الطلب المتزايد على السفر، والسياحة ورحلات الأعمال بين المنطقتين.

ابتداءً من اليوم، يمكن للمسافرين حجز رحلاتهم بين أبوظبي وتونس باستخدام رمز أي من الشركتين على الرحلات التي تشغلها الاتحاد للطيران، لتوفّر هذه الشراكة تجربة حجز مبسطة مع تذكرة واحدة، وتخليص إجراءات السفر مرة واحدة، ونقل الأمتعة تلقائياً إلى الوجهات النهائية.

وتشمل الاتفاقية ثلاث رحلات أسبوعية تشغلها الاتحاد للطيران على خط أبوظبي – تونس الذي أطلق في 1 نوفمبر 2025، على متن طائرة إيرباص A321LR التابعة للاتحاد للطيران، والتي تقدم خدمات الضيافة المتميزة للشركة عبر ثلاث درجات السفر مع جناحين في الدرجة الأولى، و14 مقصورة في درجة الأعمال، و144 مقعداً في الدرجة السياحية.

في هذه المناسبة، قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي في الاتحاد للطيران: "تقرب الشراكة مع الخطوط الجوية التونسية أبوظبي من المسافرين في جميع أنحاء شمال أفريقيا. ونشهد اهتماماً كبيراً من المنطقة بما تقدمه أبوظبي، بدء من فرص الأعمال والروابط التجارية وصولاً إلى السياحة والروابط العائلية. وتتيح هذه الشراكة لعملاء الخطوط الجوية التونسية الاستفادة من خدماتنا ومنتجاتنا، مما يجعل يسهّل السفر إلى أبوظبي."

من جهتها، تحدّثت حليمة إبراهيم خواجة، المديرة العامة للخطوط التونسية، بالقول: "من خلال هذه الشراكة، نفتح آفاقًا جديدة للسفر لعملائنا من خلال ربط المغرب العربي وأفريقيا بالخليج. وتعد أبوظبي سوقاً استراتيجياً للخطوط التونسية، لذا فإن تعاوننا مع الاتحاد يوسع نطاق رحلات الربط المتاحة للمسافرين عبر شبكتنا. وتعزز هذه الاتفاقية الجسر الجوي بين منطقتينا، وتبرز دور الخطوط التونسية كلاعب رئيسي في الربط الإقليمي."

بخبرة تزيد عن 75 عامًا، تعتبر الخطوط التونسية شركة طيران رائدة تخدم السوق التونسية ووجهات رئيسية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الشمالية.

وتملك الاتحاد للطيران أكثر من 40 اتفاقية مشاركة بالرمز عالمياً، وتوفر رحلات ربط إلى أكثر من 500 وجهة حول العالم.

للمزيد من المعلومات أو للحجز، يرجى زيارة etihad.com أو tunisair.com.

كلام الصورة: أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي في الاتحاد للطيران وحليمة إبراهيم خواجة، المديرة العامة للخطوط التونسية خلال توقيع الاتفاقية.

نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة etihad.com

نبذة عن الخطوط التونسية

تأسست الخطوط التونسية، الناقل الوطني لتونس، عام 1948، وتتمتع بخبرة 77 عامًا في ربط تونس بالوجهات الرئيسية. تنطلق الخطوط التونسية من مركزها الرئيسي في مطار تونس قرطاج الدولي، وتخدم مدنًا رئيسية في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية. مع الحفاظ على عدد من الشراكات المختارة، تواصل الشركة تعزيز شبكتها وتقديم خيارات سفر موثوقة مصممة خصيصًا لأسواقها الرئيسية. كما تُدير الخطوط التونسية برنامج المسافر الدائم "فيديليس"، الذي يُكافئ عملاءها الأوفياء بمجموعة من مزايا وخدمات السفر.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة tunisair.com

