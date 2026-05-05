تصاميم مستوحاة من وجهات ضمن شبكة الاتحاد العالمية، بالإضافة إلى مقرها الرئيسي في أبوظبي

ترتقي تجربة درجة الأعمال بمنتجات العناية بالبشرة من لانيج على متن الطائرة من خلال تعاون جديد مع الاتحاد للطيران

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – ستقدم الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، مجموعة "الوجهات" من حقائب المستلزمات الشخصية في مقصورات درجة الأعمال عبر شبكة رحلاتها تدريجياً هذا الصيف. وتتضمن مجموعة "الوجهات" 14 تصميماً كل منها مستوحى من وجهة سياحية مذهلة على شبكة وجهات الاتحاد، ويحمل تشكيلة جديدة من منتجات العناية بالبشرة من علامة لانيج، بهدف الارتقاء بتجربة المسافرين على متن الطائرة.

مجموعة "الوجهات": مستوحاة من العالم

صُممت مجموعة "الوجهات" للاحتفاء باتساع وتنوع شبكة الطيران، وهي مستوحاة من وجهات عبر شبكة الشركة العالمية، محولة بذلك عنصراً عملياً أساسياً على متن الطائرة إلى تذكار قيم. وتستند مجموعة مستلزمات درجة الأعمال الجديدة من الاتحاد للطيران إلى نجاح مجموعة "فنجان" التي تُقدم للضيوف المميزين في الدرجة الأولى على متن رحلات الاتحاد للطيران؛ حيث تم تصميم كل فنجان ليمثل وجهة من وجهات الاتحاد للطيران، ويتم توزيع الفناجين عشوائيًا على الضيوف المسافرين في الدرجة الأولى، ويتم تحديث التصاميم بانتظام مما يمثل تذكارًا مميزًا لضيوف الاتحاد للطيران يعكس التراث الإماراتي الذي تفخر به شركة الطيران.

في هذه المناسبة، قال آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات والشؤون التجارية في الاتحاد للطيران: "تعكس هذه المجموعة الجديدة من المستلزمات الشخصية كل ما تمثله الاتحاد للطيران: تصميم مميز وشعور بالانتماء القوي وتجربة ضيافة استثنائية. إننا نتجاوز المألوف لنقدم تجربة شخصية، منتقاة بعناية ومدروسة بدقة لضيوفنا في درجة الأعمال، احتفاءً بوجهاتنا العالمية، وبالشراكة مع لانيج لتعزيز راحة ضيوفنا على متن الطائرة. وتعد كل حقيبة تذكاراً قيّماً مستوحى من الأماكن التي نشغّل إليها، ويبقى ذا معنى حتى بعد انتهاء رحلتكم."

وأضاف: "هذه خطوة مثيرة للاتحاد للطيران، حيث يتيح لنا تصميم المستلزمات الشخصية لدرجة الأعمال تمكين المواهب الاستثنائية في جميع أقسام شركتنا، ومنحهم فرصة الإبداع. وتأتي النتيجة بمجموعة تعكس روح الاتحاد للطيران الأصيلة، صممها فريقنا من البداية إلى النهاية."

تقدّم المجموعة نوعين مميزين من الحقائب: الحقيبة الكبيرة والحقيبة النحيفة. يتوفر كل نوع بسبعة ألوان، يمثل كل لون منها مدينة مختلفة ضمن شبكة الاتحاد للطيران المتنامية. تحمل الحقائب اسم الوجهة ومعالمها الجغرافية محفورة على سطحها الخارجي، بالإضافة إلى سحاب مزخرف وبطانة داخلية مصممة تتميز برسومات فنية مستوحاة من المدينة التي تمثلها، ورقمًا تسلسليًا (من 1 إلى 7) يدل على تصميمها الفني الفريد ضمن المجموعة.

ستضم المجموعة الأولى سبع مدن رائعة من شبكة الاتحاد للطيران، بما في ذلك وجهات أطلقت عام 2025 مثل كرابي وأديس أبابا وأتلانتا، بالإضافة إلى كالغاري التي ستطلق في أكتوبر 2026. ومع توسع المجموعة سنويًا، ستضاف مدن وأعمال فنية جديدة تدريجيًا.

وتمثل نسخة أبوظبي (#1) جوهر المجموعة، تكريمًا لموطن الاتحاد للطيران وتراثها الإماراتي العريق. حيث يجسد تصميمها، الذي يضم متحف زايد الوطني، روح الطموح والتقدم الذي يلهم مسيرة الشركة.

أبوظبي (#1)، كرابي (#2)، مومباي (#3)، لشبونة (#4) أديس أبابا (#5)، كالغاري (#6)، أتلانتا (#7)

ستزود كل رحلة بمجموعة متنوعة من الألوان والوجهات، ما يضمن للضيوف تجربة تصميم مختلف في كل رحلة، ويشجع على اقتناء الحقائب، ويجعل كل رحلة فريدة من نوعها.

وتتضمن كل حقيبة مستلزمات الراحة المميزة التي تقدّمها شركة الاتحاد للطيران، مثل قناع العين، وسدادات الأذن، ومجموعة العناية بالأسنان، بالإضافة إلى تجربة مطوّرة للعناية بالبشرة.

لانيج على متن الاتحاد للطيران

أعلنت الاتحاد للطيران عن شراكتها مع لانيج، إحدى أشهر علامات التجميل الكورية في العالم، لتقديم مجموعة مختارة من منتجات العناية لترطيب البشرة لضيوف درجة الأعمال. وتعد الاتحاد للطيران أول شركة طيران تتعاون مع هذه العلامة التجارية المعروفة بتقديم تجارب مبتكرة للعناية بالبشرة، والشركة الوحيدة التي تقدم منتجات لانيج على متن طائراتها لضيوفها المميزين.

ويأتي هذا التعاون ضمن جهود الاتحاد للطيران لخلق بيئة شاملة تركز على الصحة والعافية أثناء السفر، وذلك في إطار مبادرة الاتحاد للصحة والعافية. وقد ساهمت هذه المبادرة في إطلاق "المقصورة الهادئة"، وإجراء تغييرات مدروسة على خدماتها على متن الطائرة، تشمل المأكولات والمنتجات والبيئة وغيرها.

انطلاقاً من I فلسفة تجمع بين الفضول والعلم، تقدّم لانيج الخبرة الكورية الطويلة في مجال العناية بالبشرة، مع تركيبات مثبتة طبياً مصممة لاستعادة ترطيب البشرة ومنحها الراحة أثناء السفر.

من جهته، علق بيلكيونغ تشوي، رئيس علامة لانيج التجارية، على الموضوع بالقول: "نحن فخورون للغاية بكوننا أول علامة تجارية كورية متخصصة في مستحضرات التجميل تتعاون مع الاتحاد للطيران، شركة الطيران العالمية الرائدة. تمثل هذه الشراكة علامة فارقة ذات أهمية بالغة لعلامة لانيج، إذ ننقل خبرتنا في العناية بالبشرة إلى متن الطائرة، وتوسيع نطاق عالم لانيج ليشمل ما هو أبعد من الأرض."

وتابع: "من خلال الجمع بين الخبرة العلمية التي تتسم بها لانيج لحماية حاجز البشرة، والعناية المُركزة على استعادة صحة البشرة المُرهقة من السفر والتعب الناتج عن الرحلات الجوية الطويلة، نُقدم تجربة حسية سلسة مُصممة لدعم الراحة والطاقة عند السفر. إنها عناية بالبشرة تشعر بها، خفيفة الوزن وسهلة الاستخدام، مدعومة بالعلم. من خلال هذا التعاون، ندعو ضيوفنا لتجربة روعة لانيج في الجو: رحلة حسية سلسة حيث يدعم علم حماية حاجز البشرة التعافي والراحة والطاقة طوال الرحلة."

سيستمتع الضيوف بمجموعة مختارة من منتجات لانيج الشهيرة:

قناع النوم المائي من لانيج، غني بحمض الهيالورونيك والسكوالين لترطيب البشرة وإنعاشها

قناع النوم لشفاه من لانيج، يوفر ترطيباً عميقاً بفضل خلاصة التوت البري وبذور المورومورو وزبدة الشيا

كريم اليدين، بتركيبة مرطبة للغاية تعيد النعومة وتخفف الجفاف.

تضمن هذه المجموعة ككل، وصول الضيوف إلى وجهتهم وهم ينعمون بشعور الانتعاش والإشراق والترطيب.

نبذة عن الاتحاد للطيران

