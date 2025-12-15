أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: شاركت سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لــ"الاتحاد لائتمان الصادرات"، الشركة الاتحادية لائتمان الصادرات في دولة الإمارات العربية المتحدة في جلسةٍ حوارية ضمن "مختبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمستقبل"، الذي أقيم خلال فعاليات أسبوع أبوظبي المالي 2025. واستعرضت سعادتها رؤاها في القيادة والابتكار، والدور المحوري للمرأة في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي، بما يتماشى مع شعار الحدث لهذا العام بعنوان "المرأة في القطاع المالي: الابتكار كأداة للمساواة الاقتصادية".

ويجمع "مختبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمستقبل"، الذي نظمه المجلس الأطلسي بالشراكة مع مركز أبوظبي العالمي للأصول المالية للسنة الثالثة على التوالي، نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين وصانعي السياسات لاستكشاف كيفية استفادة قادة الأعمال من الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والأدوات الناشئة، مع وضع الابتكار في قلب استراتيجياتهم لتعزيز النمو الشامل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية على المستوى الإقليمي.

وخلال الجلسة، أكدت سعادتها على الدور المحوري للمرأة في القطاع المالي وريادة الأعمال باعتبارهما محركين رئيسيين للنمو الاقتصادي، لافتةً إلى أنَّ ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة من شأنه أن يضيف 2.7 تريليون دولار أمريكي إلى اقتصاد المنطقة مع نهاية العام 2025. وسلَّطت المزروعي الضوء على أهمية الشمولية، مشيدةً بريادة دولة الإمارات في تعزيز المساواة بين الجنسين وتبني السياسات الداعمة للمرأة، كما نوهت بالحضور المتميز والمتزايد للكوادر النسائية في المناصب القيادية في ظل التزام الدولة بتمكينها.

وتناول النقاش دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل معالم المشهد المالي، إلى جانب مساهمة التحليلات التنبؤية والتقنيات الناشئة في بناء أنظمة مالية أكثر ذكاءً ومرونة. وشاركت سعادتها خلال الحوار رؤيتها لمستقبل القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واصفةً إياه بأنه قطاعٌ قائم على التكنولوجيا والشمولية والتعاون، وزاخر بفرص واعدة للمرأة لدفع عجلة النمو الاقتصادي.

وشهد الحدث تكريم سعادة رجاء المزروعي بجائزة "المرأة في القطاع المالي"، تقديراً لقيادتها الاستشرافية وإسهاماتها المتميزة في القطاع، والتزامها بالابتكار. ويعكس هذا التقدير تفاني سعادتها في تعزيز المساواة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودورها الرائد وبصمتها المؤثرة في بناء منظومات شاملة لتمكين المرأة وتعزيز الفرص المتاحة أمامها ودعم مسيرة النمو المستدام. كما تسلط الجائزة الضوء على جهود دولة الإمارات الفاعلة في تمكين جيل جديد من القيادات النسائية لإحداث نقلة نوعية في المشهد المالي على امتداد المنطقة.

