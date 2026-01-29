الشراكة تهدف إلى تطوير دوري السيدات وتشجيع مشاركة أكبر للمواهب النسائية

الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية ومجموعة يلا يطلقان برنامج تطوير المواهب لتمكين الجيل القادم من لاعبي الرياضات الإلكترونية في المملكة

الرياض، المملكة العربية السعودية، في خطوةٍ رائدة لتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية على خارطة الرياضات الإلكترونية العالمية، أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية (SEF) عن توقيعه شراكة استراتيجية مع مجموعة يلا المحدودة، تهدف إلى توسيع الفرص الوطنية، وتعزيز الشمولية، ودعم جهود تطوير منظومة مستدامة للألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة.

وتماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، التي تسعى إلى ترسيخ المملكة كقوة عالمية في هذا القطاع، قام الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية ومجموعة يلا بتوقيع مذكرتي تفاهم تهدفان إلى تعزيز مشهد الرياضات الإلكترونية داخل المملكة وفتح مسارات جديدة أمام المواهب الوطنية لاكتساب المهارات والخبرة اللازمة.

وبموجب الاتفاق الأول، تم اعتماد مجموعة يلا شريكاً رسمياً للفعاليات في الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية 2026، وهو البطولة الرائدة للرياضات الإلكترونية في المملكة، والمنصة الوطنية لاكتشاف وتطوير المواهب ضمن منظومة الألعاب الإلكترونية المحلية.

ويأتي دعم دوري السيدات في الرياضات الإلكترونية ضمن أولويات هذه الشراكة، إذ يسعى الاتحاد ومجموعة يلا من خلال هذه المبادرة إلى خلق بيئة أكثر شمولية، وتشجيع مشاركة أكبر للمواهب النسائية في المنافسات الإلكترونية على مستوى المملكة.

أما الاتفاق الثاني فيتضمن إطلاق برنامج تطوير المواهب بالشراكة مع الأكاديمية السعودية للرياضات الإلكترونية. ويهدف البرنامج إلى تمكين اللاعبين السعوديين، وتقديم التدريب العملي، والتوجيه، والخبرة الميدانية للمواهب الناشئة لتعزيز مهاراتهم التنافسية، ودعم تطويرهم المهني، ورفع مستوى تأثير المملكة في المنافسات الدولية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، صرح الأستاذ إبراهيم الشدي، الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: "شراكتنا مع مجموعة يلا، الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تضفي مزيداً من التألق والتميّز لمنافسات الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية. ويعد هذا التعاون عاملاً رئيسياً في تعزيز مكانة الدوري وضمان تقديم تجربة عالمية المستوى للاعبين والجماهير على حد سواء."

ومن جانبه، قال صيفي إسماعيل، رئيس مجموعة يلا: "تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في تعزيز مشاركتنا في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية السعودي. ومن خلال دعم البطولات الوطنية وبرامج تطوير المواهب، نفخر بمساهمتنا في تحقيق نمو مستدام لمنظومة الألعاب الإلكترونية في المملكة."

وتدعم هذه الشراكة جهود المملكة لترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للألعاب الرقمية، من خلال ربط المستويات التمهيدية بالمنافسات الاحترافية، بما يضمن بقاء البنية التحتية للرياضات الإلكترونية في المملكة في صدارة الابتكار والتميز.

ومع اقتراب انطلاق الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية 2026، تؤكد هذه الشراكة التزام الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية ببناء صناعة متنوعة، شاملة ومستدامة، تنتج المواهب الرائدة القادرة على المنافسة على أعلى المستويات محلياً وإقليمياً ودولياً.

لمزيد من المعلومات حول الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، يرجى زيارة: saudiesports.sa

نبذة عن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية:

الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية هو الجهة المنظمة والمسؤولة عن تطوير قطاع ومجتمع الألعاب الإلكترونية في المملكة، ورعاية نخبة لاعبي الرياضات الإلكترونية السعوديين. وتصنف أنشطة الاتحاد ضمن مسارين متكاملين؛ يصب الأول في تطوير جميع مستويات اللاعبين المتنافسين بدءاً من المستوى المجتمعي ووصولاً إلى الرياضيين المحترفين الذين يمكنهم تحقيق التميز العالمي، فيما يركز الثاني على تطوير منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية من خلال تحفيز القطاع، وتمكين المواهب.

ومنذ تأسيسه في أواخر العام 2017، نظّم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية العديد من البطولات والفعاليات المحلية والدولية بأعلى المعايير، كما استقطب استثمارات قيمة من القطاع الخاص في المملكة، فضلاً عن عمله مع مطورين دوليين على تعزيز منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية في السعودية.

نبذة عن مجموعة "يلا المحدودة"

مجموعة "يلا المحدودة" هي مالكة أكبر منصة تواصل اجتماعي وألعاب اجتماعي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من ناحية حجم الإيرادات التي تحققت خلال عام 2022 وتشتهر بتطبيق الهاتف المتحرك "يلا" والذي يُعد أبرز مشاريعها، حيث تم تصميم التطبيق ليتناسب مع الثقافات المحلية في المنطقة. ويقدم تطبيق الهاتف المحمول "يلا" المجالس التقليدية عبر الإنترنت ويتميز بغرف الدردشة الصوتية حيث يمكن للناس قضاء أوقات فراغهم في الدردشة مع بعضهم البعض. وبخلاف المحادثات المرئية، يتمتع مستخدمو التطبيق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتواصل فيما بينهم من خلال المحادثة الصوتية المباشرة والتي تتلاءم مع عاداتهم وتقاليدهم الاجتماعية.

وتواصل الشركة توسيع نطاق أعمالها، بعد النجاح اللافت الذي حققته من خلال تطبيق يلا ويلا لودو، عبر إطلاق تطبيقات أخرى تلبي الاحتياجات الترفيهية المتزايدة للعملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتأسيس شركة جديدة تابعة يطلق عليها اسم "يلا جيمز ليميتد" والتي تهدف إلى تطوير قدرات المجموعة في مجال الألعاب الميدكور والهاردكور في المنطقة، بالاستفادة من خبرتها المحلية في تقديم محتوى ألعاب مبتكر لمستخدميها. كما تتضمن محفظة يلا من التطبيقات "يلا شات" وهو تطبيق مراسلة مصمم خصيصاً لمستخدمي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتطبيق WeMuslim، وهو أحد تطبيقات مجموعة يلا والتي تدعم المستخدمين العرب مع مراعاة عاداتهم وتقاليدهم، هذا بالإضافة إلى ألعاب الكلاسيكية مثل "يلا بالوت" و "101 اوكي يلا".

وتتطلع "مجموعة يلا" الى التوسع في أسواق جديدة خارج حدود منطقة الشرق الأوسط، حيث أطلقت الشركة تطبيق يلا بارتيشز وهو تطبيق مماثل للعبة يلا لودو صمم خصيصاً ليتناسب مع أسواق أمريكا الجنوبية. وتتميز تطبيقات "يلا" بتوفير تجربة متكاملة تراعي أدق التفاصيل، بالإضافة إلى واجهة المستخدم المصّممة محلياً بما يتناسب مع توقعات واحتياجات المستخدمين، لتقدم لهم تجربة لا مثيل لها مدعمةً بمشاعر الانتماء، مما يساهم في الحصول على قاعدة مستخدمين نشطة وذات ولاء لهذا التطبيق. علاوة على ذلك، عززت مجموعة يلا من جهودها التوسعية في قطاع توزيع الألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال شركتها التابعة لها "يلا جيم ليمتد"، مستفيدةً من خبرتها المحلية وتماشياً مع التزامها الراسخ بتوفير كل ما هو جديد لمستخدميها.

