وقّعت جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات اتفاقية تعاون مع جامعة خورفكان، وذلك على هامش ملتقى المكتبات الإماراتية الثاني، بهدف توطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يسهم في تطوير المفاهيم والخدمات المرتبطة بقطاع المكتبات والمعلومات، ورفع كفاءة العاملين فيه، وتوسيع فرص الوصول إلى مصادر المعرفة، وفق أفضل الممارسات والمواصفات الدولية.

ووقّع الاتفاقية كلٌّ من فهد المعمري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، والدكتور سيف النقبي نائب مدير جامعة خورفكان لشؤون المجتمع.

وتشمل الاتفاقية مجالات التعاون تنسيق البرامج المجتمعية، وتنظيم الفعاليات المتخصصة من مؤتمرات وورش عمل وبرامج تدريبية، إلى جانب تقديم الاستشارات المهنية، وتفعيل الحضور في الهيئات الإقليمية والدولية، ودعم جمع وإتاحة البيانات الموثوقة، وتطوير الخدمات المكتبية المقدمة للمجتمع.

وتأتي هذه الاتفاقية انسجاماً مع رسالة الطرفين في دعم مجتمعات المعرفة، وتعزيز الوعي الثقافي، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد فهد المعمري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات أن توقيع الاتفاقية يعكس حرص الجمعية على بناء شراكات استراتيجية فاعلة مع المؤسسات الأكاديمية الوطنية، بما يسهم في تطوير قطاع المكتبات والمعلومات، وتعزيز تبادل الخبرات، وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في هذا القطاع الحيوي. وأشار إلى أن التعاون مع جامعة خورفكان يمثل إضافة نوعية لمسيرة الجمعية، خاصة في مجالات التدريب والتأهيل المهني، وتطوير المبادرات المجتمعية، وتعزيز البحث العلمي المرتبط بالمكتبات والمعلومات.

من جانبه، أكد الدكتور سيف النقبي نائب مدير جامعة خورفكان لشؤون المجتمع أن الاتفاقية تأتي في إطار توجه جامعة خورفكان نحو توسيع شراكاتها مع المؤسسات المهنية المتخصصة، بما يخدم الطلبة والباحثين وأفراد المجتمع، ويسهم في تطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية ذات الصلة بقطاع المكتبات والمعلومات. وأوضح أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم المبادرات التي تعزز الوعي الثقافي والمعرفي، وتواكب المعايير الدولية، وتسهم في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

