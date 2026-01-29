أبوظبي، كشفت شركة "الإمارات للتطوير العقاري" رسمياً عن مشروع "جميرا ريزيدنسز جزيرة المارية"، وهو مشروع سكني بارز يحمل علامة تجارية مرموقة يقع في جزيرة المارية، وذلك بالشراكة مع "جميرا"، العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال الضيافة الفاخرة. وقد شكل حفل الإطلاق، الذي أقيم في متحف "اللوفر أبوظبي" بحضور أكثر من 700 ضيف، محطة فارقة في رؤية أبوظبي طويلة الأمد للتطوير الحضري القائم على الثقافة والتصميم، مما يعزز ريادة الإمارة في قطاع المساكن ذات العلامات التجارية الذي يشهد تطوراً متسارعاً.

يرسي مشروع "جميرا ريزيدنسز جزيرة المارية" معياراً جديداً للمعيشة الفاخرة في دولة الإمارات، حيث يجمع بين الهندسة المعمارية عالمية المستوى والخدمات القائمة على مفاهيم الضيافة، ضمن بيئة سكنية تتمتع بخصوصية عالية في واحدة من أرقى الوجهات في العاصمة.

يتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي على قطعة أرض مدمجة في أحد أكثر المواقع طلباً في جزيرة المارية — الوجهة الأحدث للأعمال وأسلوب الحياة وتجارة التجزئة الفاخرة في أبوظبي. وسيضم "جميرا ريزيدنسز جزيرة المارية" 253 شقة تتراوح بين غرفة نوم واحدة وخمس غرف نوم، مما يوفر أناقة لا تضاهى في قلب العاصمة، ويفتح الباب أمام مزيج استثنائي من المعيشة المجتمعية الراقية وأسلوب الحياة الفاخر. وبفضل موقعه المجاور لـ "الغاليريا مول" وإطلالته على القناة المائية الخلابة، يتمتع المشروع بمدخل مباشر إلى الممشى وإطلالات رئيسية على القناة المائية وجزيرة الريم وأفق أبوظبي الساحر.

رؤية يقودها المطور العقاري وتتماشى مع مستقبل أبوظبي

يعكس المشروع، الذي تم تصوره وتنفيذه من قبل "الإمارات للتطوير العقاري"، التزام الشركة بصياغة وجهات فائقة الفخامة ومستدامة تدعم طموح أبوظبي لتكون عاصمة عالمية للثقافة والابتكار وجودة الحياة. ومنذ المراحل الأولى للتخطيط، أشرفت "الإمارات للتطوير العقاري" بعناية فائقة على كل عنصر من عناصر المشروع — بدءاً من اختيار الموقع والرؤية المعمارية، وصولاً إلى برامج أسلوب الحياة والقيمة السكنية طويلة الأمد.

وإدراكاً منها للطلب المتزايد على المساكن ذات العلامات التجارية التي تجمع بين مصداقية أسلوب الحياة وقوة الاستثمار، عقدت "الإمارات للتطوير العقاري" شراكة استراتيجية مع "جميرا" لجلب شهرة العلامة التجارية وتميز خدماتها وسمعتها العالمية إلى سياق سكني صُمم خصيصاً لأبوظبي.

هندسة معمارية بتوقيع أصحاب الرؤى العالمية

يحمل مشروع 'جميرا ريزيدنسز المارية' توقيع مكتب كيلا ديزاين(Killa Design)، بقيادة المهندس المعماري الشهير شون كيلا، صاحب الرؤية الإبداعية وراء معالم عالمية أيقونية مثل 'متحف المستقبل' و'مرسى العرب'."

يرتفع البرج كتحفة نحتية بلون العنبر من حافة المياه، ويتميز بخطوط منحنية انسيابية وتفاصيل عمودية جريئة وواجهة ديناميكية تتفاعل مع تغير الضوء طوال اليوم، ليتلألأ ليلاً كجوهرة مصقولة بدقة. كما تعيد التراسات العائمة والحدائق المعلقة والمسبح العلوي المذهل تعريف مفهوم المعيشة العمودية ذات الواجهة المائية، مما يضيف أيقونة معمارية جديدة إلى السرد الثقافي والتصميمي لأبوظبي.

مساكن تتسم بالضياء والضيافة والخصوصية

من المقرر افتتاح المشروع في عام 2031، وهو يقدم مجموعة مختارة من المساكن التي تتراوح بين غرفة وخمس غرف نوم، وتتميز كل منها بتراسات خاصة واسعة وتصميمات تعطي الأولوية للضوء الطبيعي والانفتاح والإطلالات غير المحجوبة على البحر والأفق والممشى. تم تصميم المساحات الداخلية لتكون ملاذات خاصة راقية، تشكلت وفقاً لفلسفة "جميرا" القائمة على الضيافة، ونُفذت باستخدام مواد طبيعية فاخرة تعكس الفخامة الهادئة والحرفية الخالدة.

سيستفيد السكان من خدمات "جميرا" المميزة، بما في ذلك تجارب العافية المخصصة، وخدمات الكونسيرج، وتناول الطعام الخاص، وعروض أسلوب الحياة المختارة بعناية، مما يمدد نطاق ضيافة العلامة التجارية الشهيرة لتصبح جزءاً من الحياة السكنية اليومية.

مرافق مختارة لنمط حياة حضري معاصر

صُممت وسائل الراحة بعناية لدعم التوازن والرفاهية والمجتمع، وتشمل ردهات استقبال فخمة، وصالات ومكتبات للسكان، ومرافق الصحة والعافية واللياقة البدنية، ومسابح داخلية، ومساحات خاصة للعرض والفعاليات، ومناطق مخصصة للعائلات والشباب، وتجارب تناول طعام وتسوق على الواجهة المائية. وتخلق هذه المساحات مجتمعةً نمطَ حياة متعدّد الأوجه يعكس سمعة أبوظبي في التطوير الحضري المدروس والموجّه للمستقبل.

إعادة تعريف المساكن ذات العلامات التجارية في الإمارات

بفضل موقعه المتميز في جزيرة المارية، وتصميمه المعماري العالمي، وتجربته السكنية القائمة على الضيافة، يرسّخ "جميرا ريزيدنسز المارية" معياراً جديداً للمعيشة ذات الواجهة المائية والمرتبطة بعلامة تجارية — مما يعزز مكانة أبوظبي في طليعة الابتكار العقاري الفاخر في المنطقة.

التعليقات التنفيذية

صرح شون كيلا، مؤسس "كيلا ديزاين" ومدير التصميم فيها قائلاً:

"تم تصور 'جميرا ريزيدنسز المارية' كعمارة يشكلها الضوء والحركة والعاطفة. واستجابةً لسياق الواجهة المائية في أبوظبي، يتطور المبنى طوال اليوم، ليلتقط أشعة الشمس ويعكس البحر ويتحول إلى حضور مضيء في الأفق ليلاً. كان هدفنا هو خلق شكل نحتي أيقوني يتصل بعمق بالتجربة الإنسانية، ويدعم الرفاهية وأساليب الحياة المعاصرة".

وأضاف طارق صيام الرئيس التنفيذي لشركة "الإمارات للتطوير":

يجسد مشروع 'جميرا ريزيدنسز المارية' طموحنا للمساهمة بشكل هادف في نمو أبوظبي طويل الأمد كعاصمة عالمية للثقافة والتصميم وجودة الحياة. ومن خلال التعاون مع 'جميرا' و'كيلا ديزاين'، قدمنا مشروعاً يعكس تطور المساكن ذات العلامات التجارية في الإمارات — حيث تجتمع الهندسة المعمارية والضيافة والقيمة الاستثمارية لخلق وجهات مستدامة وخالدة".

نبذة عن "الإمارات للتطوير":

تُعد الإمارات للتطوير العقاري شركة تطوير عقاري مرموقة تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتشتهر بتخصصها في تطوير المساكن الفاخرة ذات العلامات التجارية العالمية. وتلتزم الشركة بإعادة تعريف مفهوم الحياة العصرية من خلال تقديم مشاريع سكنية وتجارية راقية تجمع بين الفخامة والاستدامة والتصميم العملي.

وتركز الإمارات للتطوير العقاري على بناء مجتمعات ملهمة ومستدامة تضيف قيمة طويلة الأمد، حيث يستند كل مشروع إلى أدق التفاصيل، وشراكات عالمية، والتزام راسخ بأعلى معايير الجودة، بما يضمن بيئات معيشية استثنائية وتجارب ثرية للسكان والشركاء والمجتمع ككل.

نبذة عن جميرا

جميرا هي شركة عالمية رائدة في إدارة الفنادق الفاخرة وعضو في دبي القابضة، تدير محفظة فندقية عالمية المستوى تضم 29 فندقاً ومنتجعاً في 11دولة بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا. ساهمت جميرا في عام 1999 في تغيير ملامح مشهد الضيافة الفاخرة من خلال افتتاح جميرا برج العرب الأيقوني. وتشتهر العلامة اليوم حول العالم بمنتجعاتها الشاطئية ومساكنها الفاخرة وفنادقها المعاصرة في قلب أهم المدن. ويقترن اسم العلامة بحفاوة الترحيب وكرم الضيافة وابتكار تجارب هادفة ومميزة في كافة فنادقها بدءاً من منتجعها العصري الرائع على جزيرة أولهاهالي بالمالديف، وفندق جميرا كابري بلاس المستوحى من الفن الإيطالي، وصولاً إلى اللمسات العصرية لفندق جميرا كارلتون تاور في لندن، لتضمن سعادة الضيوف من مختلف أنحاء العالم.

للمزيد من المعلومات والاستفسارات الإعلامية:

سيلينا عون

مسؤولة العلاقات العامة Tete a Tete Lab

البريد الإلكتروني Celina@teteatetelab.com

الجوال: 971553594146+

واتساب: 9613997814+

-انتهى-

#بياناتشركات