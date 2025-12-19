الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم، اليوم عن مشروع توسعة كبير لشركة "ليشتميتال" التابعة لها في ألمانيا.

ستسهم المنشأة الجديدة الواقعة بالقرب من مدينة هانوفر في توسيع عمليات إعادة التدوير لدى شركة ليشتميتال بأكثر من ستة أضعاف، وذلك من خلال رفع قدرات فرز الخردة بنحو 110 آلاف طن سنوياً ، وقدرات الصهر والصب بمقدار 153 ألف طن سنوياً. وتبلغ قيمة الاستثمارات لهذا المشروع نحو 170 مليون دولار، ومن المتوقع أن تبدأ المنشأة عمليات الإنتاج بحلول عام 2028.

وتبلغ القدرة الإنتاجية لعمليات الصهر والصب لشركة "ليشتميتال" في هانوفر حالياً حوالي 30 ألف طن سنوياً. وتعد المنشأة الجديدة من أوائل المشاريع التي تجمع في موقعٍ واحد بين نظام متطور لفرز الخردة وتقنيات متقدمة لعمليات الصهر ونظام متكاملة لاسترداد الملح من النفايات على مستوى العالم.

تدير شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أيضاً مصنع "سبيكترو ألويز" في مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكملت مؤخراً المرحلة الأولى من توسعة المصنع باستخدام تقنيات فرز مماثلة. ويجري حالياً تنفيذ المرحلة الثانية لرفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمصنع "سبيكترو" إلى 200,000 طن سنوياً بحلول عام 2027. وتقترب الشركة من الانتهاء من بناء أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في دولة الإمارات.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "يعتبر إنتاج ألمنيوم عالي الجودة من خردة ما بعد الاستهلاك من أبرز التحديات التقنية في قطاع إعادة تدوير الألمنيوم، ويشكل أهم المحركات الاستراتيجية لمواكبة متطلبات الصناعات الأوروبية المتقدمة مثل السيارات والطيران لتحقيق أعلى مستويات الأداء مع تعزيز الاستدامة البيئية. ويعتبر موقع ليشتميتال الجديد واحداً من أكثر المصانع تطوراً على مستوى العالم، ويتيح استخدام خردة الألمنيوم بشكل أكبر في التطبيقات ذات المتطلبات العالية. كما سيعزز هذا المشروع دور الإمارات العالمية للألمنيوم كشريك رئيسي في مسيرة أوروبا نحو مستقبل أكثر استدامة. وسنستثمر الخبرات التي اكتسبناها من توسعة منشأتنا في ولاية مينيسوتا لتطبيق أفضل الممارسات في هذا المشروع الجديد بألمانيا".

تُعد أوروبا ثالث أكبر سوق للألمنيوم المُعاد تدويره عالمياً بعد الولايات المتحدة والصين. ويلبي الألمنيوم المُعاد تدويره حالياً حوالي 40% من إجمالي الطلب الأوروبي، بما يعادل استهلاك نحو 4.9 مليون طن سنوياً. ومن المتوقع أن يصل الطلب على الألمنيوم المعاد تدويره إلى 7.2 مليون طن سنوياً بحلول عام 2033 وفقاً لمؤسسة CRU المستقلة والمتخصصة في أبحاث وبيانات الشركات.

وتعتبر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مورداً رئيسياً للألمنيوم الأولي إلى أوروبا، حيث يتم تصدير أكثر من 600,000 طن سنوياً إلى الأسواق الأوروبية. ويُعد قطاع صناعة السيارات الأوروبي أكبر مستهلك لألمنيوم سيليستيال المصنوع بالطاقة الشمسية الذي تنتجه الشركة.

سيتم تجهيز مصنع "ليشتميتال" الجديد بأنظمة فرز متطورة تستخدم تقنيات الأشعة السينية والليزر لفصل الخردة حسب السبائك ودرجات الجودة ومستوى الشوائب. وتمكّن هذه التقنيات من تسريع معالجة الخردة، ما يتيح لشركة "ليشتميتال"توظيف خبرتها الممتدة لعقود لإنتاج ألمنيوم عالي الجودة من خردة ما بعد الاستهلاك لأول مرة.

وستعتمد المنشأة الجديدة على أفران صهر موفرة للطاقة وقابلة للتحويل مستقبلاً للعمل بالهيدروجين. كما ستقوم خطـوط الصب بإنتاج سبائك ثانوية تشمل معظم سبائك الألمنيوم المطروق، إلى جانب قضبان مسبوكة بمستويات منخفضة وعالية من الحديد.

يُستخدم الملح في عمليات إعادة تدوير الألمنيوم لالتقاط الشوائب، ما ينتج عنه مخلفات تسمى "خبث الملح". وفي منشأة "ليشتميتال" الجديدة، سيتم إعادة تدوير أغلبية الملح لاستخدامها في العمليات. وتقتصر النفايات الصلبة على هيدروكسيد الألمنيوم، الذي يصلح لاستخدامه في صناعة الأسمنت، وبعض الشوائب المعدنية غير المصنعة من الألمنيوم.

