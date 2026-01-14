الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة الأهلي المالية عن إطلاق خدمات الوصول للسوق، تتيح للمؤسسات المالية الأجنبية تقديم خدمات الحفظ والتداول لعملائها في السوق المالية السعودية، وتأتي هذه الخطوة في أعقاب اعتماد هيئة السوق المالية مشروع الإطار التنظيمي الذي يفتح السوق المالية أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب، ويمكِّنهم من الاستثمار المباشر فيها، والذي من المقرَّر أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 فبراير 2026.

وتشمل الخدمات المقدمة للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة حلولاً متكاملة، تتيح فتح وتمويل الحسابات، وخدمات الحفظ والتداول لعملائها في السوق المالية السعودية، كما تدعم الخدمات عملية اتخاذ القرار من خلال تغطية بحثية واسعة وشاملة للسوق السعودي، بالإضافة إلى توفيرها خيارات متعددة للاتصال والتداول، تشمل توجيه الأوامر عبر بروتوكول تبادل المعلومات المالية (FIX)، وذلك من خلال الربط المباشر، والتكامل عبر واجهات برمجة التطبيقات، وأنظمة تقنية متطورة للمؤسسات.

ويجدر بالذكر أن "الأهلي المالية" قد تعاونت منذ عام 2019 مع عدد من المؤسسات المالية العالمية وشركات الوساطة ومزودي الحلول التقنية، لإتاحة وصول عملائها إلى السوق المالية السعودية ضمن الإطار التنظيمي السابق للمستثمرين الأجانب المؤهلين وغيرهم من المستثمرين الأجانب، بما في ذلك اتفاقية استراتيجية مع شركة "إنترأكتيف بروكرز" وُقِّعت في أكتوبر 2024 بهدف إتاحة الوصول إلى السوق المالية السعودية، فضلاً عن شراكات أخرى مع جهات رائدة في الأسواق العالمية.

وفي هذا السياق، قال الأستاذ جلال فاروقي، رئيس إدارة الأوراق المالية بالأهلي المالية "يمثِّل إطلاق هذه الخدمات علامة فارقة للمؤسسات العالمية وعملائها النهائيين، حيث مكَّنت حتى تاريخه أكثر من 160 ألف مستثمر من الأفراد والمؤسسات والشركات من الوصول إلى السوق، وسنواصل بناء المزيد من الشراكات مع المؤسسات المالية لإتاحة الوصول إلى السوق المالية السعودية وتوسيع قاعدة المستثمرين من جميع أنحاء العالم.".

عن شركة الأهلي المالية

شركة الأهلي المالية هي جهة مرخَّصة من قِبَل هيئة السوق المالية، وهي مؤسسة مالية إقليمية رائدة، تمتلك خبرة عميقة في خمسة مجالات هي: إدارة الأصول وإدارة الثروات وإدارة الأوراق المالية والخدمات المصرفية الاستثمارية والاستثمارات الخاصة، وتُعد الأهلي المالية الوسيط الرائد في المملكة العربية السعودية بحصة سوقية تبلغ 19 في المئة، وأكبر مدير أصول في المملكة، حيث وصلت قيمة الأصول المدارة إلى 246 مليار ريال سعودي (65 مليار دولار أمريكي) اعتبارًا من يونيو 2025م.

www.alahlicapital.com.

