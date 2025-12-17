أعلنت شركة الأنصاري للصرافة، التابعة لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية وإحدى الشركات الرائدة في مجال التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في دولة الإمارات، عن نجاحها في ربط أنظمة وزارة الموارد البشرية والتوطين، وذلك بالتعاون مع شركة الاتحاد للمدفوعات والمصرف المركزي لدولة الإمارات، ضمن منظومة حماية الأجور. ويتيح هذا التكامل تنفيذ عمليات التسجيل والتحديث والاستعلام بشكل فوري وسلس مع الوزارة، ما يعزز كفاءة الإجراءات ويرتقي بمستوى الامتثال والحوكمة في عمليات صرف الرواتب.

ويسهم هذا الإنجاز في تمكين الأنصاري للصرافة من تقديم خدمات متطورة لصرف الرواتب عبر جميع قنواتها، حيث يمكن لجهات العمل والعمالة المساعدة استخلاص بيانات الموظفين مباشرة من وزارة الموارد البشرية والتوطين والبدء بصرف الرواتب على الفور، إلى جانب توفير تحديثات آنية لحالة الرواتب، بما يدعم مستويات أعلى من الشفافية والكفاءة التشغيلية.

وفي هذا السياق، قال علي النجار، الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة: "يمثّل ربط أنظمتنا مع الجهات المعنية محطةً مهمة في مسيرتنا نحو ترسيخ الامتثال التنظيمي ودعم التحول الرقمي. وتعكس هذه الخطوة الاستراتيجية التزامنا الكامل بنظام حماية الأجور، وتُعزّز قدراتنا على إدارة عمليات صرف الرواتب بكفاءة وشفافية، بما يخدم جهات العمل ويُمكّن الموظفين، ويتماشى مع التوجّهات الوطنية لدولة الإمارات".

وبموجب هذا التعاون، بات بإمكان جهات العمل التسجيل في نظام حماية الأجور ومتابعة تحويلات الرواتب من خلال منصات الأنصاري للصرافة، بما في ذلك تطبيق الأنصاري للهواتف الذكية وبوابة eExchange الإلكترونية للشركات، حيث يتم استيفاء بيانات الرواتب آلياً من أنظمة وزارة الموارد البشرية والتوطين. وعقب إتمام عمليات الدفع بنجاح، تقوم الأنصاري للصرافة بإشعار الجهات المختصة، بما في ذلك الوزارة والمصرف المركزي، عبر تحديثات فورية وتقارير دورية.

وتُرسّخ هذه الخطوة النوعية مكانة الأنصاري للصرافة كمحرك رئيسي للابتكار الرقمي والشمول المالي في دولة الإمارات، كما تؤكد دورها الريادي في دعم البنية التحتية للتقنيات المالية المتقدمة، من خلال تبسيط إدارة الرواتب وتعزيز الالتزام بالأطر التنظيمية المعتمدة.

-انتهى-

#بياناتشركات