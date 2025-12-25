دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "بيور بليس للتطوير العقاري"، المملوكة لـ "مجموعة لالس" Lals Group – إحدى مجموعات الأعمال المتخصصة في قطاع البيع بالتجزئة في المنطقة – عن اكتمال أعمال الهيكل الإنشائي في مشروعها السكني "برج بليس"، الواقع في مجمع دبي لاند ريزيدنس، في إشارة إلى الانتهاء من الأعمال الإنشائية الأساسية للمبنى.

وأعلن لال جانواني، رئيس مجلس إدارة مجموعة لالس، وجاينت جانواني، نائب رئيس مجلس الإدارة، عن هذا الإنجاز خلال حفل خاص أقيم احتفالاً بانتقال المشروع إلى المرحلة التالية من أعمال التطوير.

ويجري تطوير وتسويق مشروع "برج بليس" بالتعاون مع شركة GRID، المتخصصة في إدارة دورة حياة المشاريع العقارية، وقد تجاوزت نسبة المبيعات 90 % حتى الآن، بينما يواصل المشروع تقدّمه بخطى ثابتة نحو الإنجاز ضمن الإطار الزمني المخطط له.

ويقع "برج بليس" ضمن مجتمع عمراني متكامل يتماشى مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، حيث خُصص أكثر من 60 % من مساحته للمناطق الخضراء والمساحات المفتوحة. ويستوحي المشروع تصميمه من الفلسفة اليابانية المرتكزة على مفاهيم البساطة المدروسة والمخطط لها، مع إعلاء قيم السلاسة، والراحة، وسهولة العيش، ليقدّم لسكانه أسلوب حياة متوازن مدعوم بمرافق خدمية منتقاة بعناية وبنية تحتية مجتمعية متكاملة.

ويضم المشروع مجموعة من الوحدات السكنية المصممة بعناية، وتشمل شققاً من غرفة نوم واحدة، وشققاً فاخرة من غرفتي نوم، بالإضافة إلى وحدات مكونة من غرفتين ونصف، بما يلبي احتياجات السكان العصريين ومتطلبات الحياة الحضرية الحديثة. ومع أسعار تبدأ من 1.1 مليون درهم إماراتي وخطة سداد جذابة بنسبة 20:80، يُشكّل "برج بليس" خياراً مثالياً للمستخدمين النهائيين والمستثمرين على حد سواء.

وخلال كلمته في الحفل الذي أُقيم بمناسبة اكتمال الهيكل الإنشائي في البرج، قال جاينت جانواني: "نفخر اليوم بالاحتفال باكتمال الهيكل الإنشائي لبرج بليس في مجمع دبي لاند ريزيدنس، الذي يُعدّ من أسرع المناطق السكنية نمواً وجذباً للاستثمار في دبي. ويتميّز المشروع بموقع استراتيجي يوفّر سهولة الوصول إلى عدد من أبرز الوجهات الحيوية في الإمارة، بما في ذلك داون تاون دبي، ومدينة دبي الأكاديمية، ودبي آوتلت مول، وآي إم جي عالم من المغامرات، وواحة دبي للسيليكون. ويأتي "برج بليس" كاستجابة مدروسة لحاجات السكان والمستثمرين على حد سواء، من خلال توفير منتج عقاري نوعي يتماشى مع الطلب المتنامي في السوق، وفي التوقيت المناسب".

ويتم تطوير "برج بليس" بالتعاون مع شركةGRID ، شريك إدارة دورة حياة التطوير للمشروع، والتي تتولى الإشراف على جميع مراحل التصميم والبناء والتسويق، بما يضمن تسليم المشروع وفق أعلى معايير الجودة وبسلاسة تامة.

وأضاف جانواني: "لقد قدّمت شركة GRID تجربة تطوير استثنائية شملت كافة المراحل من التصميم والبناء وصولاً إلى التسويق والمبيعات. ويُعد اكتمال الهيكل الإنشائي لبرج بليس خلال 14 شهراً فقط من بدء الأعمال الإنشائية دليلاً واضحاً على نجاح هذا التعاون المثمر."

من جانبه، قال شرين غوبتا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة GRID: "لقد انطلقت رؤية عائلة جانواني لهذا المشروع من رغبة واضحة في تطوير أحد أرقى المشاريع السكنية في المنطقة، بحيث يتميّز بالجودة والراحة والتصميم المدروس. ومع إنجاز هذه المرحلة من الأعمال الإنشائية، يُجسّد "برج بليس" مثالاً يُحتذى به في دقة التنفيذ، وقوة التعاون، والالتزام المشترك بتقديم أعلى معايير التميّز".

وتابع قائلاً: "في سوق تواجه فيه العديد من الشركات تحديات في الوصول إلى مقاولين ذوي كفاءة عالية، مكّنتنا شبكة GRID الواسعة من توفير تجربة تطوير متكاملة وسلسة، بدءاً من مرحلة وضع المفهوم الأولي وحتى التسليم النهائي".

وبحسب جانواني، فقد شهد مشروع "برج بليس" إقبالاً ملحوظاً من العملاء، في انعكاس مباشر للطلب المستمر على المشاريع السكنية المصممة بعناية والتي تستهدف شريحة السوق المتوسطة. ويأتي هذا الإقبال في وقت لا يزال فيه المعروض من الوحدات الفسيحة والمدروسة _ من فئة غرفة وغرفتي نوم _ محدوداً، مما يعزز من جاذبية المشروع لدى المشترين الباحثين عن جودة عالية وقيمة حقيقية.

وسلط ماوريا كريشنا، عضو مجلس الإدارة والشريك في شركة GRID، الضوء على الأداء اللافت للمشروع، قائلاً: "منذ اليوم الأول، عملنا على إدارة المخاطر بدقة وعناية. واليوم، تم بيع نحو 90 % من وحدات البرج، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في الأسعار خلال فترة لا تتجاوز أربعة أشهر. ويُعد ’برج بليس‘ واحدة من أبرز قصص النجاح في مجمع دبي لاند ريزيدنس".

وأضاف: "مع اكتمال الهيكل الإنشائي الرئيسي وبدء أعمال التشطيبات الداخلية، يمضي المشروع بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانته كأحد أبرز العناوين السكنية المرموقة في المنطقة".

ويوفّر "برج بليس" تجربة معيشية متكاملة تجمع بين الراحة والفخامة، من خلال مجموعة متميزة من مرافق أسلوب الحياة العصرية، تشمل مسبح متماهي مع الأفق بطول أولمبي، واستوديو لياقة بدنية يغمره الضوء الطبيعي، ومناطق مخصصة لليوغا والتأمل، ومساحات للعب الداخلي والخارجي، إلى جانب قاعة للاحتفالات، وممرات طبيعية منسّقة، وصالات مجتمعية مصممة للاسترخاء والتواصل. ويتميّز المشروع أيضاً بدمجه لعناصر صديقة للبيئة تنسجم مع رؤية دبي للاستدامة، مما يعكس التزامه بتقديم أسلوب حياة راقٍ ومسؤول بيئياً.

حول "مجموعة لالس":

تأسست مجموعة لالس في عام 1979، وتُعد من أعرق المجموعات التجارية وأكثرها تنوعاً في منطقة الخليج، حيث تمتد مسيرتها في المنطقة لما يقارب خمسة عقود. وتتخذ المجموعة من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً رئيسياً لها، وقد رسّخت مكانتها عبر تقديم وتوسيع نطاق مجموعة من أبرز العلامات التجارية العالمية والمحلية في قطاعات البيع بالتجزئة وأنماط الحياة العصرية.

وتُدير "مجموعة لالس" عملياتها في كل من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والبحرين، والكويت، وسلطنة عُمان، وتشرف على أكثر من 2.5 مليون قدم مربع من مساحات التجزئة، إلى جانب شبكة تضم أكثر من 90 فرعاً. وتضم محفظة المجموعة عدداً من العلامات التجارية المعروفة مثل Homes r Us، وMom Store، وDaiso Japan، وU.S. Polo Assn.، وCarter’s، حيث تخدم ملايين العملاء في مختلف أنحاء المنطقة.

وإلى جانب قطاع التجزئة، وسّعت مجموعة لالس نطاق أعمالها لتشمل مجالات متنوعة مثل تطوير العقارات، والرعاية الصحية، واللياقة البدنية، وتوزيع السلع الاستهلاكية، والتعليم، وغيرها من القطاعات الناشئة. وتضم محفظتها العقارية عدداً من المشاريع البارزة مثل "ذا 118 داون تاون"، و"ذا ريزيدنس جيه إل تي"، و"سيغنتشر مانشنز" في "جميرا جولف ايستايتس". وانطلاقاً من التزامها بالتميّز والابتكار وترسيخ نهج يتمحور حول العملاء، تواصل مجموعة لالس خلق قيمة مستدامة وطويلة الأجل في مختلف أسواقها.

حول GRID:

تُعد GRID شركة خاصة رائدة وحائزة على جوائز في مجال تطوير وإدارة دورة حياة المشاريع العقارية، وتعمل عبر كل من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، وقبرص. وتشتهر الشركة بتقديم مشاريع عقارية عالية الجودة ترتكز على التصاميم المبتكرة، وتشمل مجالات متعددة مثل الوحدات السكنية، والمساكن الفندقية ذات العلامات التجارية الراقية، والضيافة، والمباني التجارية، والمشاريع متعددة الاستخدامات.

وتُدير شركة GRID محفظة تطوير عقاري تتجاوز قيمتها 2.2 مليار دولار أمريكي (ما يعادل نحو 8 مليارات درهم إماراتي)، وتمتد على مساحة تتخطى 6.8 مليون قدم مربع، منها 1.9 مليون قدم مربع تم تسليمها بالفعل. وبفضل عقود من الخبرة التراكمية في مجالات التطوير والتصميم والتنفيذ والمبيعات، تجمع الشركة بين الرؤية التصميمية المدروسة والتنفيذ المنضبط لتحقيق أعلى مستويات الجودة.

تحظى شركة GRID بتقدير واسع لالتزامها بأعلى المعايير العالمية، والنزاهة، والجودة، حيث تتعاون مع نخبة من الشركاء الرائدين لتقديم مشاريع تطويرية متكاملة تواكب متطلبات المستقبل، وتُسهم في خلق قيمة مستدامة للمستثمرين والمقيمين والمدن التي تنشط فيها.

