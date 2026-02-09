"من خلال العمل عن كثب مع شركائنا، نعزز كفاءة وقت العمليات الجراحية بنسبة 20%، ونحقق سرعة أكبر بنسبة 15% في تجهيز غرف العمليات"، هذا ما استمع إليه الحضور من المتحدثين على منصة فيوتشر إكس خلال اليوم الافتتاحي لمعرض الصحة العالمي دبليو إتش إكس.

تستمر فعاليات معرض دبليو إتش إكس، أكبر حدث في قطاع الرعاية الصحية في العالم، حتى 12 فبراير الجاري في مركز دبي للمعارض.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: افتُتحت اليوم رسميًا منصة فيوتشر إكس الجديدة في معرض الصحة العالمي (دبليو إتش إكس)، إيذانًا بإطلاق منصة متخصصة تُركز على ابتكارات الرعاية الصحية، والتقنيات الناشئة، والحلول القابلة للتطوير التي تُشكّل مستقبل تقديم الرعاية الصحية.

وتُعدّ منصة فيوتشر إكس عنصرًا أساسيًا في برنامج الحدث، حيث تجمع المنصة نخبة من أبرز رواد ابتكارات الرعاية الصحية، والمستثمرين، والشركات الناشئة، وشركات الرعاية الصحية، وقادة القطاع لاستكشاف التقنيات والحلول التي تنتقل من المشاريع التجريبية إلى التطبيق على نطاق واسع. وعلى مدار أربعة أيام، ستتضمن المنصة جلسات حوارية مع قادة في مجالات الابتكار، والروبوتات، وعلم الأعصاب، والطب الدقيق، وتقديم الجيل القادم من قطاع الرعاية الصحية.

هذا وتقام فعاليات معرض دبليو إتش إكس في مركز دبي للمعارض في الفترة الممتدة من 9 إلى 12 فبراير الجاري، جامعًا بين برنامج دولي للمعرض والمؤتمرات في مجال الرعاية الصحية. ويستقبل هذا الحدث، الذي يُعدّ أكبر منصة عالمية للرعاية الصحية، أكثر من 4300 عارض، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 235 ألف زائر من المتخصصين. وتُعقد مؤتمرات معتمدة للتعليم الطبي المستمر (CME) وجلسات نقاشية رائدة في مختلف المجالات، تُقام على منصات "فيوتشر إكس" و"الرؤية" و"فرونتيرز"، لتناول أهم التحديات والفرص التي تواجه مجتمع الرعاية الصحية العالمي.

وقد ركزت فعاليات الجلسة الافتتاحية في منصة "فيوتشر إكس" على الدور المتطور للتكنولوجيا في البيئات السريرية، وسلامة المرضى، وثقة الجمهور، حيث تناولت الجلسات كيفية تطبيق الابتكار على نطاق واسع في مختلف أنظمة الرعاية الصحية.

وقد استكشفت إحدى الجلسات الافتتاحية كيف شكّلت تقنيات الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي أساسًا لهذه الجلسات، حيث أوضح هابيل غازي، المؤسس ومدير العمليات في الولايات المتحدة لشركة HHG Healthcare & Life Sciences Consulting وشركة MedApp S.A، كيفية استخدامها لدعم دقة العمليات الجراحية وتوحيدها وتسهيل الوصول إليها قائلاً: "على الرغم من أن الجراحة بمساعدة الروبوت تحظى عادةً باهتمام إعلامي واسع، إلا أننا نرى أن هناك سوقًا لا يقل أهمية لحلول الملاحة الجراحية القائمة على الواقع المعزز والواقع المختلط، والتي تتضمن الذكاء الاصطناعي لتحسين نتائج العمليات الجراحية".

وأضاف غازي قائلاً: "في الوقت الذي تميل فيه حلول الروبوت إلى أن تكون باهظة الثمن وموجهة نحو العمليات الجراحية المعقدة، فمن المرجح أن تُعتمد تقنيات الملاحة على نطاق أوسع وأن تكتسب حصة أكبر بسرعة أكبر في مجموعة أوسع بكثير من العمليات الجراحية".

تلا ذلك نقاش حول كيفية ربط غرف العمليات الرقمية للأجهزة والبيانات والفرق الجراحية عبر منصات مركزية، مما يُحسّن كفاءة سير العمل، ويُقلّل العمليات اليدوية، ويدعم اتخاذ قرارات سريرية أكثر استنارة.

وقال أندرياس هوفلر، المدير الأول لشركة RIWOlink GmbH - إحدى شركات ريتشارد وولف: " "التكنولوجيا متاحة اليوم، ونحن نربط بين سير العمل السريري، والأجهزة الطبية، والبيانات والرؤى، والأفراد والاتصالات، وأنظمة تكنولوجيا المعلومات، ومن خلال العمل الوثيق مع شركائنا، نعزز كفاءة وقت العمليات الجراحية بنسبة 20%، ونسرّع من وتيرة تجهيز غرف العمليات بنسبة 15%، ونزيد من عدد العمليات الأولى التي تُجرى في الوقت المحدد بنسبة 20%، فضلاً عن توفير بيانات موثوقة ومتسقة في جميع الأوقات".

من أبرز فعاليات منصة "فيوتشر إكس" التي تستمر على مدار أربعة أيام، مشاركة الدكتورة فريدة الحوسني، نائبة الرئيس التنفيذي لشركة GLIDE، التي ناقشت كيفية تطبيق الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية في رصد الأمراض وتأثيرها على الصحة العامة على نطاق واسع؛ كما تحدثت ميشيل أوسمان، مديرة الأبحاث في MillerKnoll، وديبورا وينجلر، المديرة العالمية للممارسات في HKS، عن دور تصميم بيئة الرعاية الصحية في معالجة الإرهاق الوظيفي لدى الممرضات؛ كما استعرض توماس كولار، الرئيس التنفيذي لشركة LINET، كيف يمكن للبنية التحتية الذكية والمتكاملة للمستشفيات دعم الرعاية الصحية المتمحورة حول المريض في ظل التغيرات الديموغرافية وتزايد الطلب.

وسيستضيف منصة "فيوتشر إكس" أيضًا مسابقة إكسيليريت للشركات الناشئة، موفرًا منصةً للشركات الواعدة في مراحلها المبكرة لعرض حلولها الصحية القابلة للتطوير أمام لجنة من المستثمرين وقادة الصناعة وخبراء الابتكار، حيث سيتم الإعلان عن الفائز بجائزة بطل الابتكار في برنامج إكسيليريت في اليوم الأخير من معرض دبليو إتش إكس، وستحصل الشركة الناشئة الفائزة على جائزة قدرها 25,000 دولار أمريكي.

وبهذه المناسبة قال روس ويليامز، المدير التجاري لشركة إنفورما ماركتس للرعاية الصحية: "هناك زخم حقيقي يحيط بإطلاق منصة فيوتسر إكس، فهي تجمع المبتكرين والمستثمرين وقادة الرعاية الصحية في وقت يسعى فيه القطاع بنشاط إلى إيجاد حلول قابلة للتطوير والتطبيق، كما أننا نتطلع أيضاً إلى الحوارات والأفكار والتعاونات التي ستتبلور خلال الأيام الأربعة المقبلة خلال الحدث، حيث يجتمع مجتمع الرعاية الصحية العالمي تحت سقف واحد لاستكشاف مستقبل القطاع على أرض الواقع".

إلى جانب الفعاليات الرئيسية، يوفر معرض دبليو إتش إكس برنامجًا تعليميًا شاملًا، مع مجموعة واسعة من المؤتمرات المعتمدة من قبل التعليم الطبي المستمر، المصممة لدعم التعلم مدى الحياة والتميز السريري.

وتشمل مسارات المؤتمرات كل من: الجراحة العامة، وأمراض النساء والتوليد، والمسالك البولية، والأشعة التشخيصية الشاملة، والصحة العامة، وإدارة الجودة وسلامة المرضى، مما يعزز مكانة دبليو إتش إكس ودبي كمنصة عالمية للتطوير المهني في قطاع الرعاية الصحية.

https://www.worldhealthexpo.com/en/healthcareweek.html

نبذة عن معرض الصحة العالمي (دبليو إتش إكس)

يُوحّد معرض الصحة العالمي (WHX) فعاليات إنفورما للرعاية الصحية عالميًا لتعزيز التواصل والتعاون تحت علامة تجارية واحدة. ومن خلال دمج كل فعالية ضمن محفظة إنفورما ماركتس للرعاية الصحية، يسعى WHX إلى تعزيز تأثيره، وتشجيع المزيد من الابتكار، وتوطيد العلاقات، وإحداث نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية.

معرض دبليو إتش إكس لابز دبي هي المنصة الرائدة في المنطقة للابتكار المختبري، والتشخيص، والاكتشافات العلمية. يجمع المعرض خبراء عالميين، وموردين، ومتخصصين في الرعاية الصحية، ويمثل منصةً لتسريع وتيرة مستقبل تكنولوجيا المختبرات، ونقطة انطلاقٍ للتطورات الجديدة في رعاية المرضى.

سيُقام معرض WHX دبي في الفترة من 9 إلى 12 فبراير في مركز دبي للمعارض (DEC) بمدينة إكسبو دبي. كما سيُقام معرض WHX لابز دبي في الفترة من 10 إلى 13 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي.

