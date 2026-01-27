(المنامة، مملكة البحرين): أعلن استيراد بنك، مسجل لدى مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع جملة اسلامي، والذي يتخذ من مملكة البحرين مقرًا له والخاضع لرقابة مصرف البحرين المركزي، عن إتمام استثمار استراتيجي من خلال صندوق استثماري متخصص في قطاع الرعاية الصحية يخضع لإدارته، وذلك في مركز دار العيون ذ.م.م، أحد أبرز المراكز المتخصصة في طب وجراحة العيون في مملكة البحرين.

ويهدف هذا الاستثمار إلى دعم وتسريع مسيرة النمو المستدام لمركز دار العيون بالاستناد إلى منظمومته الطبية المتطورة وقيادته ذات الخبرة ونموذجه التشغيلي مثبت الجدارة. ومن خلال هذه الشراكة، سيواصل الفريق الطبي الحالي، المعروف بتميزه وخبرته، قيادة المركز مع تزويده بموارد إضافية وتقنيات متقدمة تتيح له الاستفادة من أحدث التطورات في مجال طب العيون، مع الحفاظ على أعلى معايير الحوكمة الطبية وجودة الرعاية الصحية واستمرارية التميز الطبي.

ويحظى الصندوق الاستثماري المتخصص بالرعاية الصحية بدعم شركة استيراد الاستثمارية ش.م.ب وكانو للمشاريع الاستثمارية التابعة لمجموعة يوسف بن أحمد كانو إلى جانب مجموعة من المستثمرين الاستراتيجيين، حيث تمثل هذه الصفقة شراكة طويلة الأجل تهدف إلى تعزيز مكانة مركز دار العيون كمزود رائد لخدمات طب العيون المتخصصة في مملكة البحرين والمنطقة.

تأسس مركز دار العيون في عام 2016 على يد الدكتور الشيخ سعد بن أحمد بن سلطان آل خليفة، واستطاع منذ ذلك الحين بناء سمعة راسخة كمركز متميز في طب العيون، مدعومًا بفريق طبي عالي التخصص وبنية تحتية سريرية متقدمة وسجل قوي من النتائج العلاجية الإيجابية. وقد قدم المركز خدماته لآلاف المرضى في مملكة البحرين وخارجها، ويُعرف بنهجه الذي يركز على المريض واعتماده للتقنيات الطبية المتقدمة في هذا المجال.

ويعمل مركز دار العيون حاليا من خلال عياداته في منطقة السيف وفي مجمع جنبية سكوير، كما يقدم خدمات متخصصة في مستشفى عوالي، مما يعزز مكانته كواحدة من أكثر منصات طب العيون الخاصة تكاملًا وشمولًا في مملكة البحرين.

وسيقوم الصندوق الاستثماري المتخصص بالرعاية الصحية بضخ رأس مال نمو لدعم المرحلة المقبلة من توسع المركز، وذلك يشمل تأسيس أول مركز خاص متخصص في طب عيون الأطفال في مملكة البحرين وتعزيز الخدمات التخصصية الدقيقة، إلى جانب دراسة فرص التوسع الإقليمي الانتقائي في أسواق تشهد طلبًا متزايدًا على خدمات طب العيون عالية الجودة.

وبهذه المناسبة، صرح الدكتور الشيخ سعد بن أحمد بن سلطان آل خليفة، مؤسس مركز دار العيون، بالقول: " منذ تأسيس مركز دار العيون، نحن نركز على تحقيق التميز الطبي والابتكار وجودة الرعاية الصحية. وتوفر هذه الشراكة الجديدة رأس مال طويل الأجل وشريكًا مؤسسيًا قويًا يدعم المرحلة المقبلة من نمو المركز، ويتيح لنا توسيع خدماتنا التخصصية والاستثمار في التقنيات المتقدمة، مع الحفاظ على المعايير الطبية العالية والنهج الذي يضع المريض في الصدارة والذي يميز دار العيون. ونحن متفائلون بالفرص المستقبلية والإمكانات التي تتيحها هذه الشراكة للمرضى ولقطاع الرعاية الصحية بشكل عام."

ومن جانبه، علق السيد أحمد عبدالرحمن، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لاستيراد بنك، قائلًا: "يمثل مركز دار العيون منصة رعاية صحية جاذبة تتمتع بأسس قوية ونموذج تشغيلي مثبت وآفاق نمو واعدة. ويعكس هذا الاستثمار تركيزنا على دعم الشركات القابلة للتوسع التي يقودها مؤسسون يتمتعون برؤية واضحة وقدرة على تحقيق عوائد مستدامة طويلة الأجل للمستثمرين. ونتطلع إلى العمل عن كثب مع القيادة الطبية والإدارية لدعم توسع المركز وتعزيز خدماته التخصصية وتكرار نجاحه في أسواق إقليمية تشهد طلبًا متزايدًا على خدمات طب العيون المتقدمة."

وبدوره، قال السيد نبيل كانو، رئيس مجلس إدارة كانو للمشاريع الاستثمارية التابعة لمجموعة يوسف بن أحمد كانو وأحد المستثمرين الاستراتيجيين في الصندوق: "يُعد قطاع الرعاية الصحية من القطاعات الاستراتيجية للاستثمار طويل الأجل، مدفوعًا بالنمو السكاني والتطور التقني والطلب المتزايد على الخدمات التخصصية عالية الجودة. ويجسد مركز دار العيون نموذجًا لمؤسسة طبية رائدة يقودها مؤسس يتمتع بحوكمة مؤسسية طبية قوية وأداء تشغيلي مثبت الكفاءة ومسار نمو واضح. ويسعدنا التعاون مع استيراد بنك في هذا الاستثمار الذي نراه فرصة مميزة لدعم منصة رعاية صحية بحرينية رائدة وتحقيق قيمة مستدامة للمستثمرين."

وفي هذا السياق ، صرح السيد ناصر الناصر، رئيس استثمارات الأسهم الخاصة في شركة استيراد الاستثمارية، والشركة أحد المستثمرين الاستراتيجيين في الصندوق، بالقول: "يتماشى هذا الاستثمار مع استراتيجيتنا القائمة على دعم منصات عالية الجودة في قطاعات آمنة ومستقرة ذات إمكانات نمو واضحة وفرق إدارية قوية. ويجمع مركز دار العيون بين التميز الطبي ونموذج تشغيلي فعال واستراتيجية توسع قابلة للتنفيذ."

وأضاف: "يركز هذا الاستثمار على دعم التميز وتمكين النمو، دون تغيير ما أثبت نجاحه. فقد قدم مركز دار العيون نموذجًا ناجحًا وقابلًا للتوسع بقيادة فريق طبي وإداري متمكن، ويقتصر دورنا كمستثمرين على توفير رأس المال والدعم الاستراتيجي اللازمين لنمو مدروس ومستدام، مع استمرار قيادة المركز من قبل الفريق نفسه."

يُعد استيراد بنك مصرفاً اسلامياً يعمل ضمن فئة بنوك الجملة وهو خاضع لإشراف مصرف البحرين المركزي، ويتخذ من مملكة البحرين مقرًا له. تأسس البنك في عام 2005، وتمت إعادة هيكلته بعد استحواذ شركة استيراد الاستثمارية عليه في عام 2022، ليواصل اليوم عمله كمُدير متخصص في الأصول البديلة مع تركيز واضح على الاستثمارات العقارية المدرة للدخل والفرص المنتقاة في قطاع الأسهم الخاصة. وتغطي محفظته الاستثمارية دول مجلس التعاون ومنطقة الشرق الأوسط وتركيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، عبر قطاعات مرنة تشمل السكن لكبار السن، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والزراعة، والأغذية. ويسترشد البنك بمنهجية دقيقة في الدراسة والحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام التام بأحكام الشريعة، بما يعزز قدرته على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لعملائه ومساهميه.

