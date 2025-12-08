(المنامة، مملكة البحرين): أعلن استيراد بنك، البنك الإسلامي المتخصص في الأعمال المصرفية بالجملة والخاضع لرقابة مصرف البحرين المركزي، عن إتمام أول صفقة استثمارية ضمن صندوق شجرة الاستثمارات المتنوعة، وذلك من خلال الاستحواذ على أحد أبرز الأصول العقارية التشغيلية في مملكة البحرين. وتأتي هذه الصفقة في إطار إستراتيجية البنك الرامية إلى تعزيز منصته للاستثمارات العقارية المدرة للدخل وتوسيع حضورها عبر قطاعات تشغيلية رئيسية.

ويمثل الأصل المستحوذ عليه منشأة تشغيلية متميزة مؤجرة لإحدى كبرى المجموعات التجارية في البحرين بموجب عقد إيجار طويل الأجل، مما يوفر للمستثمرين تدفقات نقدية مستقرة وشفافة. ويهدف الصندوق إلى الاستحواذ على أصول عقارية مدرة للدخل مماثلة في مختلف أسواق المنطقة، مع التركيز على العقارات ذات الأسس التشغيلية القوية والرؤية الواضحة للتدفقات النقدية طويلة الأجل والخصائص الدفاعية التي تدعم استقرار العوائد. ومن خلال هذه الإستراتيجية، يستهدف الصندوق بناء محفظة استثمارية متنامية وفق نهج منضبط يضمن الحفاظ على جودة الأصول وتوازن العوائد.

وقد صُممت الصفقة بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث يقدم الصندوق للمستثمرين عائدًا نقديًا بنسبة 10% سنويًا يُصرف بشكل ربع سنوي، علاوة على خيار تخارج مُهيكل يمنح المستثمرين درجة أعلى من الحماية ويوفر رؤية واضحة لمسار التخارج.

وبهذه المناسبة، صرح السيد بشار المطوع، رئيس مجلس إدارة استيراد بنك، قائلاً: "يعكس هذا الاستحواذ الاستراتيجي التزام البنك بمواصلة تعزيز نمو وتنوع محفظته الاستثمارية بما يحقق قيمة ملموسة للمساهمين والمستثمرين. يعكس تركيزنا على الأصول التشغيلية الحيوية داخل مملكة البحرين وفي أسواق دول مجلس التعاون ثقتنا في قوة الاقتصاد الإقليمي وفي القطاع التجاري المحلي، كما يبرز فاعلية نهجنا الاستثماري القائم على انتقاء الفرص عالية الجودة التي تحقق عوائد مجزية ومستوى محسوبًا من المخاطر. ونواصل في استيراد ترسيخ موقعنا كشريك استثماري موثوق من خلال تقديم منتجات مبتكرة تجمع بين الأمان المالي والتدفقات النقدية المستقرة."

ومن جانبه، قال السيد أحمد عبدالرحمن، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لاستيراد بنك: "يمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة تعكس حرص البنك على توفير استثمارات عقارية عالية الجودة تركز على الدخل المستدام وتحقيق حماية فعّالة للمستثمرين. إن قوة سوق الأصول التشغيلية في البحرين تتيح لنا الاستثمار في عقارات تقدم عوائد متوقعة وملفات مخاطر منخفضة. ومن خلال هيكلة هذه الفرصة بعناصر حماية قوية ورؤية واضحة للتخارج واستقرار طويل الأجل في التدفقات النقدية، نجدد التزامنا بتقديم منتجات استثمارية تحقق التوازن بين الأداء والانضباط. وتأتي هذه الصفقة دعمًا لاستراتيجيتنا في التوسع عبر قطاعات تشغيلية أساسية مع الحفاظ على الشفافية والحوكمة التي تميز فلسفة شركة استيراد الاستثمارية."

ويعزز هذا الاستثمار الجديد الحضور المتنامي لاستيراد بنك عبر منصاته الاستثمارية والعقارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب استثماراته المتنوعة في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث يواصل البنك تقديم فرص استثمارية مستقرة وعالية الجودة تستند إلى أصول تشغيلية قوية وعقود إيجار طويلة الأجل.

نبذة عن استيراد بنك:

يُعد استيراد بنك بنكًا إسلاميًا يعمل ضمن فئة البنوك بالجملة ويتخذ من مملكة البحرين مقرًا له، وهو خاضع لإشراف مصرف البحرين المركزي. تأسس البنك في عام 2005، وتمت إعادة هيكلته بعد استحواذ شركة استيراد الاستثمارية عليه في عام 2022، ليواصل اليوم عمله كمُدير متخصص في الأصول البديلة مع تركيز واضح على الاستثمارات العقارية المدرة للدخل والفرص المنتقاة في قطاع الأسهم الخاصة. وتغطي محفظته الاستثمارية دول مجلس التعاون ومنطقة الشرق الأوسط وتركيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، عبر قطاعات مرنة تشمل السكن لكبار السن، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والزراعة، والأغذية. ويسترشد البنك بمنهجية دقيقة في الدراسة والحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام التام بأحكام الشريعة، بما يعزز قدرته على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لعملائه ومساهميه.

